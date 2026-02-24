La decisión de Greg Abbott de blindar la frontera de Texas y sacar al ejército tras la ola de violencia en México

La muerte de uno de los narcotraficantes más poderosos de México desató una serie de incidentes. Mientras distintas regiones del país vecino a Estados Unidos quedaron paralizadas por bloqueos e incendios, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó reforzar de inmediato la seguridad en su estado y activar todos los recursos disponibles ante el riesgo de un “derrame” de violencia.

Abbott ordenó reforzar la seguridad en Texas luego de la muerte de “El Mencho”

Según informó Reuters, Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, murió el domingo tras resultar herido en un operativo militar llevado a cabo por fuerzas especiales mexicanas en Tapalpa, en el estado de Jalisco.

tras resultar herido en un operativo militar llevado a cabo por fuerzas especiales mexicanas en Tapalpa, en el estado de Jalisco. La noticia del abatimiento provocó una reacción inmediata por parte de la estructura criminal: grupos armados bloquearon carreteras con vehículos incendiados y prendieron fuego a comercios en más de media docena de estados mexicanos.

El gobernador instruyó el despliegue inmediato de los Texas Rangers y el Grupo de Operaciones Especiales en la región fronteriza

Frente a ese escenario, la oficina del gobernador de Texas difundió un comunicado el 23 de febrero en el que anunció medidas extraordinarias. Según el parte oficial, Greg Abbott instruyó al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) a intensificar las operaciones de seguridad pública y protección del territorio ante la creciente violencia de los cárteles en México, que —según señaló— representa una amenaza para civiles estadounidenses.

“Los cárteles mexicanos de la droga representan una amenaza significativa para la seguridad pública y la seguridad nacional”, afirmó Abbott en la nota. Y añadió: “Al aumentar los esfuerzos proactivos para defendernos contra la violencia de los cárteles, Texas continuará utilizando cada herramienta y estrategia para proteger a nuestro estado y a nuestra nación. No nos acobardaremos ante criminales que imponen terror a nuestros compatriotas texanos y estadounidenses”.

El gobernador ordenó un despliegue reforzado de la Patrulla de Carreteras de Texas, los Texas Rangers, la División de Investigaciones Criminales y el Grupo de Operaciones Especiales en la región fronteriza. El objetivo es detectar, interceptar y detener a delincuentes, además de prevenir cualquier actividad vinculada a amenazas transnacionales que pudiera cruzar hacia territorio texano.

Más vigilancia, aire y agua incluidos en el megaoperativo de Texas

El mismo comunicado de la oficina de Abbott detalló que también se incrementarán las operaciones de la Unidad Táctica Marina y de la División de Operaciones Aéreas a lo largo de la frontera.

Estas unidades tendrán la misión de localizar y capturar a sospechosos mediante patrullajes fluviales y vuelos de vigilancia.

La orden ejecutiva incluye el incremento de patrullajes de la Unidad Táctica Marina y la División de Operaciones Aéreas

Asimismo, se activará personal adicional de la División de Seguridad Nacional y del Texas Fusion Center para monitorear redes sociales y reportes de actividades sospechosas las 24 horas del día, los siete días de la semana. La intención es anticipar cualquier intento de expansión del conflicto o de represalias que puedan afectar a comunidades del lado estadounidense.

El comunicado subraya que los texanos que necesiten asistencia inmediata pueden comunicarse con el Departamento de Estado de Estados Unidos —ya sea desde el exterior o dentro del país— o con el propio Texas Fusion Center, cuyos números fueron difundidos oficialmente para emergencias relacionadas con la situación.

La advertencia de Abbott a los texanos en México: “La seguridad es mi prioridad”

Un día antes, el 22 de febrero, la oficina del gobernador había emitido otro comunicado. Allí, Abbott instó a los residentes de Texas que se encuentren en México, así como a quienes tengan familiares o amigos en viaje por ese país, a seguir de cerca las advertencias del Departamento de Estado.

El Texas Fusion Center y la División de Seguridad Nacional han sido puestos en alerta máxima para monitorear redes sociales y reportes de actividad sospechosa en tiempo real

En ese mensaje oficial se recordó que las autoridades federales estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos resguardarse en sus alojamientos hasta nuevo aviso en estados como Baja California, Jalisco y Quintana Roo, además de zonas específicas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

“La seguridad de los texanos es mi máxima prioridad, ya sea que estén aquí en casa o viajando al extranjero”, sostuvo Abbott. “Insto a todos los texanos en México a seguir la orientación de los funcionarios estadounidenses, mantenerse alerta y asegurarse de estar en contacto con la Embajada de Estados Unidos o el consulado más cercano. Las situaciones sobre el terreno pueden cambiar rápidamente, y mantenerse informado puede salvar vidas”.