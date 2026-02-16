Desde este martes y hasta el 27 de febrero: inicia la votación anticipada en Texas y quién gana en las encuestas
El día oficial de las elecciones primarias es el 3 de marzo de 2026
- 3 minutos de lectura'
El martes 17 de febrero empiezan las votaciones anticipadas por las elecciones primarias en Texas. Hasta el 27 de febrero, los ciudadanos elegirán a los candidatos que representarán a sus partidos en las elecciones generales de noviembre.
Los últimos resultados en las encuestas de Texas
Las recientes encuestas realizadas por la Escuela Hobby de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston (UH) y The Texas Tribune reflejan una contienda competitiva:
Gobernador de Texas
Para las primarias demócratas, la congresista Gina Hinojosa es la candidata favorita por los encuestados con un 37% de apoyo, según consignó UH. Chris Bell la sigue con un 7%, similar a Bobby Cole (6%).
En el Partido Republicano, Greg Abbott busca su cuarto mandato y se prevé que no enfrente un desafío relevante en las primarias, dado el respaldo que mantiene entre sus votantes.
Con este panorama, la UH remarca que, en una elección hipotética entre Abbott e Hinojosa, el actual gobernador triunfaría con un 49% frente a la congresista (42%). Esto se debe a que el republicano tiene una favorabilidad del 51% frente al 35% de la demócrata.
Senado de Estados Unidos
Ken Paxton lidera con un 38% en las elecciones republicanas, seguido por el actual senador John Cornyn con un 31% y Wesley Hunt con un 17%. Otros sondeos presentados por The New York Times reflejan una ventaja de Paxton con una superioridad de nueve puntos sobre Cornyn.
Con relación a los comicios demócratas, Jasmine Crockett tiene una ventaja de ocho puntos (47%) sobre James Talarico (39%) según la encuesta de la UH. Sin embargo, otros sondeos muestran a Talarico liderando por 9 puntos o en un empate virtual con Crockett.
Fiscal general
Entre los republicanos, el representante Chip Roy lidera con un 33% frente a la senadora estatal Mayes Middleton con un 23%. En los demócratas, por su parte, el senador estatal Nathan Johnson tiene un 25% de apoyo, seguido por el exalcalde de Galveston Joe Jaworski.
Qué saber sobre las votaciones anticipadas en Texas
Las votaciones anticipadas se realizan del 17 hasta el 27 de febrero, cuatro días antes de las elecciones primarias. Durante este período, los votantes pueden emitir su voto en cualquier centro de votación de su condado donde estén registrados, según consignó Vote 411.
El día de las elecciones, algunos condados podrían exigir votar en un centro específico según el domicilio, que puede encontrarse en el certificado de registro de votante.
Para votar en persona, se debe presentar uno de los siete documentos con foto aprobada, como:
- Una licencia de conducir estatal, emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
- Un certificado de identificación electoral de Texas, emitido por el DPS.
- Una tarjeta de identificación personal de Texas emitida por DPS.
- Una licencia de Texas para portar un arma de fuego emitida por el DPS.
- Una tarjeta de identificación militar de EE. UU. con una fotografía personal.
- Un certificado de ciudadanía estadounidense con una fotografía personal.
- Un pasaporte estadounidense.
En caso de no tener una foto aceptada, el ciudadano puede votar si firma una declaración de “impedimento razonable” y presenta documentos de identificación válidos, como un certificado de nacimiento, registro de votante o una factura de servicios públicos actual con su nombre y dirección.
Otras noticias de Agenda EEUU
¿Llega El Niño? El fenómeno que podría volver en 2026 en EE.UU. y alterar la temporada de huracanes
Mamdani vs. Adams en el Bronx. El plan para revivir el carril de buses que beneficia a miles de habitantes de NYC
“Intervención urgente”. Una congresista colombiana pro-Trump denuncia que el ICE detuvo a su hijo y ahora pide ayuda
- 1
Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
- 2
Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín
- 3
¿Cuándo se trata la reforma laboral en Diputados?
- 4
La historia de amor de Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza: la conoció en una panadería, ella no sabía quién era él