Pelea por el Senado: cuándo es la segunda vuelta republicana en Texas

La interna republicana por una banca clave en el Senado de Estados Unidos en Texas entró en una nueva etapa tras el cierre del plazo para bajar candidaturas. Sin una definición aún del presidente Donald Trump y con tensiones crecientes dentro del propio espacio, la contienda se encamina hacia una segunda vuelta que promete ser decisiva.

La segunda vuelta en Texas: confirmada para mayo

Según informó The Texas Tribune, la elección de segunda vuelta republicana en Texas se celebrará el martes 26 de mayo, luego de que venciera el plazo para retirar candidaturas sin que ninguno de los dos contendientes principales diera un paso al costado.

La necesidad del balotaje surgió tras una de las contiendas más cerradas en la historia reciente de Texas, donde Cornyn obtuvo una ventaja marginal de apenas un punto porcentual sobre Paxton Annie Mulligan - FR172050 AP

Tanto el senador John Cornyn como el fiscal general estatal Ken Paxton permanecerán en la boleta, lo que garantizará así un nuevo capítulo en una interna que ya se perfila como una de las más costosas y disputadas en la historia reciente del estado, según The Texas Tribune.

El cierre del plazo, fijado a las 17 hs (hora local) del martes posterior a las primarias del 3 de marzo, se produjo sin movimientos, a pesar de las expectativas generadas por la posible intervención de Trump. El presidente anticipó que respaldaría a uno de los candidatos e instaría al otro a abandonar la contienda, pero esa definición no llegó a tiempo, lo que dejó el escenario abierto a una competencia directa.

Cómo se llegó a la segunda vuelta en Texas: los resultados de la primaria

De acuerdo con The Hill, la necesidad de una segunda vuelta surgió luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría necesaria en la primaria republicana.

Cornyn, quien busca su quinto mandato en el Senado, obtuvo una leve ventaja de aproximadamente un punto porcentual sobre Paxton, pero ese margen no fue suficiente para evitar el balotaje.

En paralelo, del lado demócrata, el legislador estatal James Talarico se consolidó como el candidato del partido, al superar a su rival interna por una diferencia clara. Este resultado suma presión sobre los republicanos, que ahora deben resolver su disputa interna mientras los demócratas ya enfocan su estrategia en la elección general de noviembre.

A pesar de haber prometido un respaldo inminente, el presidente Donald Trump no emitió su apoyo antes del cierre del plazo de renuncias Evan Vucci - AP

La ausencia de Trump y su impacto en la carrera republicana en Texas

Uno de los elementos más relevantes de esta contienda es la falta de un respaldo explícito de Trump, cuyo apoyo suele ser determinante en primarias republicanas. Según The Hill, el presidente había prometido una definición “pronto”, pero con el paso de los días esa decisión se dilató, lo que generó incertidumbre en ambos campamentos.

La demora en el respaldo no solo prolongó la competencia, sino que también profundizó las divisiones internas del partido. Analistas políticos citados por The Hill señalan que esta indefinición impide que los republicanos se unifiquen rápidamente detrás de un candidato, obligándolos a invertir más tiempo y recursos en una pelea interna que podría debilitarlos de cara a la elección general.

Trump, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de intervenir más adelante, incluso durante el tramo final de la campaña hacia la segunda vuelta, lo que mantiene en vilo a ambos equipos.

Mientras la interna republicana se prolonga, el bando demócrata ya ha consolidado la candidatura del legislador estatal James Talarico James Talarico

Estrategias, tensiones y un debate ideológico por el Senado de Texas

En este contexto, la campaña entre Cornyn y Paxton se intensificó tanto en lo discursivo como en lo estratégico. The Texas Tribune detalló que uno de los ejes centrales del enfrentamiento gira en torno al llamado SAVE America Act, un proyecto impulsado por sectores republicanos que busca endurecer los requisitos para votar.

Paxton llegó incluso a plantear que consideraría abandonar la carrera si los republicanos del Senado eliminaban el filibusterismo (obstruccionismo parlamentario) para aprobar dicha ley, una postura que trasladó el debate electoral hacia el terreno legislativo e ideológico.