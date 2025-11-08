Dónde conseguir la cena de Acción de Gracias gratis en Texas en este 2025: incluye pavo

El aumento de precios y la suspensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), han puesto difícil la situación de miles de residentes. En Texas, hay instituciones y lugares donde se puede conseguir la cena de Acción de Gracias gratis este 2025. De esta manera, se busca reducir las necesidades en la población más vulnerable.

Dónde conseguir la cena de Acción de Gracias gratis en Texas

El Día de Acción de Gracias cae 27 de noviembre y muchas organizaciones ofrecen comidas festivas gratuitas para las comunidades del norte de Texas, según informó Parkland Community Health Plan.

Organizaciones entregarán cena de Acción de Gracias en Texas de forma gratuita (BancodeAlimentos/Archivo) TikTok

Los lugares donde se puede conseguir comida gratis en Acción de Gracias son los siguientes:

Feast of Sharing en Dallas y Fort Worth.

Esta cena gratuita de Acción de Gracias incluye pavo, relleno, puré de papas, judías verdes, pan, así como pastel de calabaza. Este evento también ofrece una zona de actividades para niños y acceso a importantes servicios de salud y familiares, música, además de espectáculos en directo.

La fiesta en Fort Worth se realizará el 12 de noviembre de 15.00 a 19.00 (hora local), en Dickies Arena. El evento en Dallas se hará el 20 de noviembre de 15.00 a 19.00 hs, en el Fair Park - Edificio del Centenario.

Comunidad de Grand Prairie

La ciudad de Grand Prairie ofrecerá una celebración gratuita de Acción de Gracias el jueves 20 de noviembre, de 18.00 a 20.00 hs, en el Centro Recreativo Charley Taylor. Los interesados en asistir deben comunicarse al 972-339-3770.

Los residentes de Addison, Carrollton, Coppell, Farmers Branch y la ciudad de Dallas podrán solicitar un pavo congelado entero y una bolsa con productos alimenticios específicos para el Día de Acción de Gracias. Para ello se debe llenar el siguiente formulario.

Entre los alimentos que se ofrecerán la mayoría incluye un pavo, plato tradicional del Día de Acción de Gracias (AccióndeGracias/Archivo) Unplash / Claudio Schwarz

Esta iglesia ofrece nutritivas cenas de Acción de Gracias a familias de todo el condado de Collin. Las cestas se podrán recoger el sábado 22 de noviembre de 2025, entre las 8.00 y las 11.00 hs, en 110 St. Gabriel Way, McKinney, TX 75071.

Esta organización toma solicitudes para la entrega de platos individuales de Acción de Gracias que incluyen pavo, relleno y verduras, el jueves 27 de noviembre.

Para ello, se debe completar un formulario en su página web disponible hasta el viernes 21 de noviembre. Una vez que se verifique la solicitud y la ubicación, se podrán recibir los alimentos entre las 10.00 y las 14.00 horas del mismo día festivo.

Operation Turkey opera en Austin, Bastrop, Parque Cedar Dallas, Elgin, Fort Worth, Houston, Killen, Round Rock, San Antonio y San Marcos, informaron desde su página web.

Ofrece alimentos gratuitos para Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre de 11.30 a 13.30 hs. Los interesados pueden comunicarse al 903-583-8679.

La mayoría de los sitios trabaja con formularios para estimar un calculo de alimentos (AccióndeGracias/Archivo) Claudio Schwarz / Unsplash

Otros bancos de alimentos de Texas para solicitar comida gratuita