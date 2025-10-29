Sam’s Club presenta su paquete de Thanksgiving 2025 por menos de US$100: alcanza para 10 personas

En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es uno de los más importantes del año. Además de ser un feriado oficial, es un día en el que los norteamericanos se reúnen con sus seres queridos en una cena especial, donde el pavo es el plato principal. Este 2025, Sam’s Club lanzó un menú único para celebrar esta fecha.

El paquete de Thanksgiving de Sam’s Club que vale menos de US$100

El pasado 20 de octubre, Sam’s Club confirmó lo que incluye su nuevo banquete de Acción de Gracias Member’s Mark. La edición de 2025 de este menú especial fue creada por chefs y miembros e incluye ingredientes de alta calidad, según el sitio web de la empresa.

En EE.UU., el Thanksgiving se festeja con una cena familiar (Archivo) VioletaStoimenova - E+

El banquete se ofrece en menos de US$100 y está especialmente diseñado para una preparación sin esfuerzo que alimente a un grupo de diez personas durante el Thanksgiving.

El festín estará listo en menos de dos horas y fue creado con las opiniones y experiencias de más de 50.000 personas que pertenecen a la comunidad de miembros de Sam’s Club, quienes seleccionaron nueve platillos frescos, variados y deliciosos.

El paquete de Acción de Gracias 2025 incluye:

Pavo ahumado

Puré de papas Yukon Gold

Macarrones con queso

Panecillos de levadura

Pastel de calabaza

Judías verdes con arándanos y almendras fileteadas

Ajo, hierbas y maíz

Ensalada de Member’s Mark

Puré de batata

El empaque incluye instrucciones de preparación simples, y estará disponible a partir del 1 de noviembre de 2025. Algunas de las mejoras del menú que fueron añadidas este año consisten en mayor cantidad de comida al mismo precio, mejoras en el sabor del puré de batata, e ingredientes nuevos.

Sam's Club ofrece un menú especial para el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias a partir del 1 de noviembre (Archivo) Freepik

Cuándo se festeja el Día de Acción de Gracias en EE.UU. este 2025

El Día de Acción de Gracias es uno de los feriados federales en Estados Unidos, según el gobierno del país. Esta celebración tiene lugar el cuarto jueves de noviembre, por lo que en 2025 se llevará a cabo el día 27 del mes.

El origen del Thanksgiving se remonta al año 1621. La historia indica que los colonos ingleses, quienes habitaban territorio que actualmente forma parte del estado de Massachusetts, se unieron con los nativos americanos para celebrar la primera cosecha exitosa después de un largo y duro invierno.

La celebración habría durado tres días, y en ella nativos y colonos compartieron el pavo y otros alimentos, como las calabazas y frutos secos. Para los estadounidenses, esta es una de las festividades más importantes del año.

El Día de Acción de Gracias conmemora un hecho histórico y es un feriado federal (Archivo)

Durante el Thanksgiving se registran mayor número de viajes al país norteamericano, las familias se reúnen para festejar y también se trata de una celebración que marca el inicio de la temporada decembrina, además de ser un día antes del Black Friday, día con las mayores ofertas del año.

Por qué se come pavo en el Thanksgiving

El pavo es el protagonista en la mesa durante el Día de Acción de Gracias y las razones prácticas, como el tamaño de esta ave, es lo que la convirtió en la ideal para esta y otras celebraciones en Estados Unidos, según CBS News.

El historiador Troy Bickham, de la Universidad de Texas A&M, declaró que los pavos pudieron haberse convertido en el platillo principal gracias a que son mucho más grandes que los pollos o los gansos, y por lo tanto alimentan a un mayor número de personas.

Además, fueron los colonos ingleses quienes introdujeron a estas aves para criarlas y cultivarlas en América del Norte, y en el siglo XVI eran bastante comunes, incluso existían pavos salvajes, por lo que eran realmente abundantes, lo que llevó a que se convirtieran en el personaje principal en las celebraciones de aquella época, y se preservara como una tradición hasta la actualidad.