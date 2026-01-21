El desesperado recurso de una madre en Texas: usa la IA para recrear la voz y el rostro de su hijo desaparecido

A más de cuatro años de la desaparición de su hijo en Houston, Crystal López recurrió a la inteligencia artificial como una herramienta para reactivar la búsqueda y evitar que el caso perdiera visibilidad. La madre de Jonothan Giorgianni, quien tenía 19 años cuando fue visto por última vez, difundió en redes sociales un video generado con IA que recrea la imagen y la voz del joven, con el objetivo de obtener nuevas pistas sobre su paradero.

Usó inteligencia artificial para reactivar la búsqueda de su hijo que desapreció hace cuatro años

Jonothan Giorgianni fue visto por última vez el 13 de enero de 2022 en el sector sureste de Houston, en el área de Park Place y la autopista I-45. Desde ese momento, su familia mantuvo activa la búsqueda mediante distintas acciones de difusión para evitar que el caso perdiera visibilidad con el paso del tiempo, según informó Telemundo.

El joven fue visto por última vez en enero de 2022 en el sureste de Houston

En los últimos días, la madre y la hermana del joven difundieron en redes sociales un video creado con inteligencia artificial que recrea su imagen y su voz. La iniciativa busca ampliar el alcance del pedido de información entre personas que no conocen su historia.

López explicó al medio que la familia buscó generar cercanía con el público y señaló que “este video lo hace más real, para que la gente conecte emocionalmente y vea que no es un desaparecido más, sino una persona real”.

Como parte de esa estrategia, la familia colocó además una cartelera en el mismo sector donde el joven fue visto por última vez, con la intención de reforzar la presencia del caso en el espacio público.

La organización Texas EquuSearch consideró que el uso de inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta innovadora para la localización de personas desaparecidas y para la reactivación de casos que llevan años sin avances públicos.

La madre explicó que el objetivo fue generar una conexión emocional y mostrar que se trata de una persona real Captura de Telemundo

Qué dicen la policía y las autoridades sobre el uso de IA en el caso

El Departamento de Policía de Houston confirmó a Telemundo Houston que la investigación continuó activa, aunque no brindó detalles sobre el estado actual del expediente.

Las autoridades del Condado de Harris reconocieron al medio que la tecnología todavía presenta márgenes de error. No obstante, destacaron su potencial para colaborar en la identificación de víctimas o sospechosos y para devolver visibilidad a investigaciones que permanecieron abiertas durante largos períodos.

Las autoridades locales reconocieron el potencial de la tecnología, pese a sus márgenes de error Facebook Justice4SWGio

El antecedente en Arizona que mostró el potencial de la IA para estos casos

La inteligencia artificial ya ayudó en casos policiales recientes. En agosto de 2025, las autoridades de Arizona lograron ponerle nombre a un cuerpo que permanecía sin identificar tras la difusión pública de una imagen generada con esa tecnología, según informó FOX 10 Phoenix.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima identificó a la persona como Ronald Woolf, de 55 años, luego de utilizar una imagen creada con IA a partir de un boceto previo. Los restos habían sido hallados a fines de 2024 en una zona remota cercana al sendero San Joaquin, en el área de Tucson.

Las autoridades explicaron que la imagen generada con esta herramienta resultó más realista que el retrato elaborado inicialmente y permitió acelerar la recepción de información clave. Según detalló el detective Pedro Carranco a FOX 10, una persona se comunicó con una pista relevante dentro de las diez horas posteriores a la difusión del material.

El sheriff del Condado de Pima, Chris Nanos, indicó al medio que se trató de la primera vez que la dependencia utilizó inteligencia artificial con ese fin y precisó que el procedimiento consistió en cargar el boceto en una herramienta de IA para obtener una representación más precisa del rostro.