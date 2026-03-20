El Ejército de EE.UU. pagará US$80 millones para fabricar drones en Texas en plena tensión con Irán

En un escenario geopolítico marcado por las tensiones entre EE.UU. e Irán, el Ejército estadounidense acelera su apuesta por la fabricación avanzada de tecnología militar. El nuevo contrato con Hadrian Automation Inc. marca el inicio de un proyecto para producir componentes de sistemas de armas y drones, con una inversión que puede alcanzar los US$80 millones y la instalación de una planta en Texarkana, Texas.

Qué implica el contrato para la fabricación de drones en Texas

El contrato fue otorgado a Hadrian Automation Inc. para iniciar la primera fase de un proyecto de fabricación automatizada avanzada.

El objetivo es producir componentes de armas y sistemas aéreos no tripulados pequeños, conocidos como drones.

Los drones se utilizan para inteligencia, vigilancia y reconocimiento Ejército de los Estados Unidos

El comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Ejército de los Estados Unidos explica que la iniciativa prevé la instalación de una planta en Texarkana. Además:

El costo inicial del acuerdo asciende a US$39,2 millones.

El valor total del contrato puede alcanzar los US$80 millones.

Las obras tienen fecha de finalización prevista para el 16 de marzo de 2027.

El proyecto se desarrolla dentro del Depósito del Ejército de Red River.

La adjudicación se realizó a partir de una convocatoria de soluciones comerciales publicada en enero de 2026. El proceso buscó adquirir tecnologías, servicios o artículos innovadores.

Durante los próximos 90 días, el Ejército trabajará con la empresa para definir los términos del contrato.

El acuerdo forma parte de la transformación de la Base Industrial Orgánica del Ejército (OIB, por sus siglas en inglés) para integrar tecnologías de fabricación avanzada en procesos productivos. Esta estrategia busca:

Fortalecer la cadena de suministro

Aumentar la velocidad de producción

Asegurar componentes de alta calidad

Las autoridades del Ejército destacaron el impacto estratégico de la iniciativa.

Brent Ingraham, secretario adjunto del Ejército para Adquisiciones, Logística y Tecnología, explicó que el objetivo es reformar la producción y el mantenimiento del equipamiento.

A su vez, señaló que el “contrato es un ejemplo perfecto” de cómo están “aprovechando la innovación comercial para construir una base industrial más sólida y eficiente”.

Por su parte, el teniente general Chris Mohan manifestó que la fabricación avanzada es una capacidad fundamental que permite crear formaciones de combate preparadas.

La expansión de la fabricación avanzada en el Ejército

El Ejército incrementó su capacidad de fabricación aditiva desde 2018. Ese año, el Centro Conjunto de Fabricación y Tecnología del Arsenal de Rock Island fue designado Centro de Excelencia.

A partir de esa base, la institución amplía estas capacidades en toda su estructura operativa.

El enfoque incluye colaboración con la industria, otros servicios militares y el ámbito académico.

Cómo usa el Ejército los drones en operaciones militares

El Ejército de Estados Unidos utiliza drones en operaciones militares para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Según el informe del Defense Systems Information Analysis Center (DSIAC), estos sistemas permiten recolectar información sobre el terreno, identificar objetivos y observar posiciones sin exponer a los pilotos.

El Ejército firma un contrato con Hadrian Automation para fabricar componentes de armas y drones Ejército de los Estados Unidos

Según DSIAC (2018), los drones cumplen funciones específicas según su tipo y alcance: