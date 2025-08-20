El icónico paso de Texas que fue devastado por las inundaciones y ahora vuelve a abrir: Greg Abbott lo celebró

El gobernador Greg Abbott participó de la reinauguración del puente Cow Creek de la ciudad de Marble Falls, que había sido arrasado por el agua durante las catastróficas inundaciones que sufrió el Estado de la Estrella Solitaria en julio pasado. La infraestructura fue reconstruida en menos de 30 días. “Esto es lo que define a Texas, logramos resultados”, celebró el mandatario estatal.

Reabre Cow Creek, el icónico paso de Texas que había sido arrasado por el agua

Este martes 19 de agosto se realizó la reinauguración del puente Cow Creek, la única ruta directa entre Lago Vista y Marble Falls. Este paso, que había quedado destruido durante las inundaciones de julio, volvió a estar en funcionamiento en solo 29 días.

Greg Abbot celebró la rápida reconstrucción del puente Cow Creek y participó de su apertura Gobierno Texas

“Esto es lo que define a Texas: logramos resultados. En poco tiempo, los equipos ensamblaron las piezas, finalizaron la construcción y completaron este puente”, destacó Greg Abbott durante la ceremonia de reapertura, de acuerdo a un comunicado oficial.

Para hacer posible esta obra, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) adjudicó un contrato de emergencia a la compañía Hunter Industries por cuatro millones de dólares, con el objetivo de tener el puente en funcionamiento para el comienzo del año escolar.

Por el paso cruzan alrededor de 4000 automóviles al día. Frente a eso, Abbott remarcó: “Gracias a su rápida finalización, nos permitirá reconectar a las comunidades y que la situación vuelva a la normalidad para todos los afectados”.

Tras la inauguración del puente, los primeros vehículos en pasar fueron los camiones del Departamento de Bomberos de Marble Falls. Se trató de una manera de reconocer su trabajo durante las graves inundaciones.

Los primeros en cruzar el puente fueron los bomberos de Marble Falls Captura video Univision

Cambios en el Cow Creek: cómo es el nuevo puente de Texas

El gobernador Abbott destacó que el nuevo paso es más grande, más ancho y más alto que su versión anterior, que había sido construida en 1960. En específico, el nuevo Cow Creek tiene carriles de 12 pies (3,66 metros) para circular y banquinas de seis pies (1,83 metros).

El ingeniero del distrito de Austin de TxDOT, Tucker Ferguson, precisó: “Este puente fue diseñado según los estándares de ingeniería actuales, haciéndolo ligeramente más alto y más ancho, lo que significa que es aproximadamente 5 pies más alto que el puente anterior”.

En declaraciones a FOX 7, el especialista destacó que “ahora la apertura del canal es más grande, por lo que hidráulicamente puede aceptar más aguas de inundación", así como también “las columnas son más grandes”. “Es más robusto según los estándares actuales”, comentó.

El nuevo Cow Creek es más alto, ancho y está desarrollado con un diseño más moderno para soportar nuevas inundaciones Captura video Univision

Por su parte, el portavoz de TxDOT, Antonio Julio, subrayó en diálogo con Univision que “este puente ha sido construido con la tecnología más moderna para que pueda aguantar lluvias torrenciales", tales como las que afectaron el pasado 4 de julio a esa región.

“Tiene dos columnas, una en cada lado, las cuales crean suficiente espacio para que cualquier tipo de basura que esté trayendo la corriente pueda pasar por el medio del puente”, detalló.

Además, valoró que, si bien un proyecto de esta magnitud normalmente tomaría 12 meses en completarse, el cronograma para la reconstrucción se aceleró debido al impulso de Greg Abbott.

“Cada vez que el gobernador declara una emergencia, nos permite comprimir muchas de nuestras reglas y procesos de adquisiciones”, concluyó Ferguson.