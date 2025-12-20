El movimiento de Greg Abbott para blindar la frontera entre Texas y México antes de Navidad de 2025

El gobernador de Texas, Greg Abbott, renovó una declaración de desastre del estado que le permite seguir con su política migratoria para blindar la frontera con México y evitar la entrada ilegal de extranjeros. Antes de Navidad de 2025, el republicano extendió las medidas anunciadas hace cuatro años.

Abbott renueva la declaración de desastre de seguridad fronteriza

Este 18 de diciembre de 2025, el republicano renovó una proclamación que emitió el 31 de mayo de 2021, para certificar que “la oleada de personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Texas y México representaba una amenaza constante e inminente de desastre para varios condados de Texas y para todas las agencias estatales afectadas”.

El gobernador Abbott renueva la Proclamación de Desastre de Seguridad Fronteriza de mayo de 2021

Con respecto a la seguridad fronteriza, y al extender las medidas promulgadas por primera vez en 2021, la renovación todavía designa un estado de desastre para decenas de condados a lo largo o cerca de la frontera con México.

“Las condiciones certificadas continúan existiendo y representan una amenaza constante e inminente de desastre, según lo establecido en las proclamaciones anteriores”, indica el escrito.

Seguridad fronteriza: los condados en la última renovación de estado de desastre

La proclamación original se emitió bajo la Sección 418.014 del Código de Gobierno de Texas, que permite al gobernador declarar un desastre ante una amenaza inminente.

De 2021 a la fecha, ha sido renovada al menos una vez al mes, bajo el mismo argumento que advierte una amenaza continua por el aumento de personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Texas y México.

La reciente renovación aumentó el número de condados antes mencionados y declaro un desastre para todas las agencias estatales afectadas, y para: Aransas, Atascosa, Bee, Brewster, Brooks, Caldwell, Calhoun, Cameron, Chambers, Coleman, Colorado, Crane, Crockett, Culberson, DeWitt, Dimmit, Duval, Edwards, El Paso, Frio, Galveston, Goliad, Gonzales, Hidalgo, Hudspeth, Jackson, Jeff Davis, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kerr, Kimble, Kinney, Kleberg, La Salle, Lavaca, Live Oak, Mason, Matagorda, Maverick, McCulloch, McLennan, McMullen, Medina, Menard, Midland, Pecos, Presidio, Real, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Schleicher, Shackelford, Starr, Sutton, Terrell, Throckmorton, Upton, Uvalde, Val Verde, Victoria, Webb, Wharton, Wilbarger, Wilson, Zapata y Zavala.

La medida de Abbott plantea interrogantes sobre las facultades de declaración de emergencia del poder ejecutivo US Army - US Army

“Todas las órdenes, instrucciones, suspensiones y autorizaciones estipuladas en la Proclamación del 31 de mayo de 2021, con sus modificaciones y renovaciones posteriores, están en pleno vigor”, señala el documento.

El polémico movimiento de Abbott para blindar la frontera con México

De acuerdo con The Texas Tribune, la proclamación de mayo de 2021 permitió a Abbott solicitar la reasignación de 250 millones dólares de fondos asignados por la legislatura para el proyecto de construcción de muro fronterizo impulsado por su oficina.

Según el código de gobierno de Texas, los gobernadores pueden declarar desastres ante la “ocurrencia o amenaza inminente de daños generalizados o graves, lesiones, pérdida de vidas o bienes como resultado de cualquier causa natural o provocada por el hombre”.

En una conferencia de prensa, luego de dar a conocer la declaración de desastre por seguridad fronteriza, hace cuatro años, el gobernador texano reconoció que su medida se salía del precedente histórico de declaraciones de desastre.

La declaración de desastre permitió a Abbott solicitar la reasignación de millones de dólares para la construcción del muro fronterizo Delcia Lopez - The Monitor

“No tengo conocimiento de que algún gobernador haya declarado alguna vez un estado de desastre a petición de un condado debido a la oleada de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera”, comentó.

Pero la medida fue criticada, y surgieron dudas acerca de si el aumento de la inmigración ilegal constituye un desastre que amerita una acción de emergencia por parte del gobernador.

El exrepresentante estatal John Turner, demócrata por Dallas, dijo: “Un gobernador no debería poder eludir el proceso legislativo declarando emergencias en estos asuntos y luego implementando las medidas que desee”.