Detenciones del ICE y la CBP en Texas: lo que dejaron las redadas contra inmigrantes latinos en 2025

La intensidad de las acciones federales en Texas, desde grandes operativos en Houston hasta redadas en obras y retenes en la frontera, dejó impactos serios en las comunidades latinas, según evidencian las cifras de arrestos y los detalles de las operaciones.

Aumento de operativos en Texas y las cifras relevantes

A principios de noviembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, informó el arresto de 1505 extranjeros criminales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aumentó las detenciones en Texas X: @EroHarlingen - X (antes Twitter) @EroHarlingen

Según un comunicado, se trató de miembros de pandillas transnacionales, fugitivos extranjeros y otros infractores de inmigración que cayeron en poder de la justicia durante una operación de 10 días en el sudeste de Texas, que se desarrolló entre el 22 y 31 de octubre.

Tras esto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), destacó en otra comunicación oficial del 20 de noviembre, que se arrestó a 3593 inmigrantes indocumentados solo en Houston.

Entre ellos, el ICE destacó los perfiles con mayores condenas.

13 personas condenadas por homicidio.

51 depredadores infantiles

67 delincuentes sexuales

366 no ciudadanos condenados por conducir bajo los efectos del alcohol

261 no ciudadanos condenados por agresión agravada

103 extranjeros condenados por robo o hurto

46 extranjeros condenados por delitos relacionados con armas

23 miembros de bandas, incluido un miembro de la banda MS-13 acusado de un triple homicidio en Dallas

10 extranjeros con órdenes de detención pendientes por delitos penales.

De acuerdo a las autoridades, en el Estado de la Estrella Solitaria se llevó a cabo el arresto de miembros de pandillas transnacionales Flickr/ICE

Dónde se concentraron las redadas del ICE en Texas

Los operativos federales de migración en Texas tuvieron lugar en distintos contextos, como por ejemplo inspecciones en lugares de trabajo y obras de construcción.

De acuerdo con un comunicado del ICE de principios de junio, una de las redadas ocurrió en South Padre Island y Brownsville (Valle del Río Grande), donde oficiales llevaron a cabo inspecciones en obras y solicitaron el formulario I-9 (que verifica si los trabajadores están autorizados para trabajar en EE. UU.).

Las personas que no pudieron mostrar ese formulario clave fueron detenidas y están en proceso de deportación.

El ICE detalló que 25 trabajadores migrantes sin autorización laboral fueron arrestados durante la inspección, entre ciudadanos de México y Honduras.

ICE continúa con sus redadas en Texas, uno de los estados más afectados durante la administración Trump U.S. Immigration and Customs Enforcement

Uno de cada 4 arrestos del ICE en la gestión Trump tuvo lugar en Texas

Uno de los datos más llamativos del accionar del ICE en el Estado de la Estrella solitaria es que aproximadamente uno de cada cuatro arrestos federales de inmigración bajo la actual administración Trump ocurrió allí.

De acuerdo con un informe de The Texas Tribune, desde la asunción del republicano hasta el 29 de julio de 2025, ICE había realizado 138.068 arrestos en todo Estados Unidos. El 24% de ellos fueron en Texas.

Uno de cada cuatro arrestos migratorios de los primeros 6 meses de la gestión de Donald Trump tuvo lugar en Texas ICE - ICE

Un análisis del medio citado, que comparó los últimos 18 meses del gobierno de Biden con los primeros seis meses del segundo mandato de Trump, reveló que en Texas: