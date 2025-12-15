Malas noticias para Trump y Abbott en Texas: el nuevo mapa electoral y el voto latino podría esconder un castigo

El rediseño del mapa electoral de Texas, impulsado por los republicanos con la expectativa de sumar hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., podría no ser la apuesta segura que creían el gobernador Greg Abbott y el presidente Donald Trump según los análisis que comienzan a circular.

Texas: un mapa pensado para ganar, ahora con márgenes ajustados

El nuevo trazado de distritos en Texas fue diseñado bajo un supuesto central: que Donald Trump mantendría un respaldo sólido y suficiente para blindar los escaños favorables a los republicanos.

El análisis de CNN sugiere que un desplazamiento del voto similar al observado en 2025 podría provocar que tres de los cinco nuevos escaños inclinados al GOP terminen por cambiar de manos DANIEL SLIM� - AFP�

El partido gobernante en el estado apuntó directamente a cinco bancas en manos demócratas, al apoyarse en los resultados de 2024, cuando Trump ganó todos los distritos inclinados al Partido Republicano por al menos diez puntos. Sin embargo, ese colchón de ventaja comenzó a verse insuficiente frente a los datos más recientes.

Un análisis de CNN señaló que, en elecciones especiales celebradas este 2025, los demócratas superaron el desempeño que había tenido el jefe de Estado en 2024 en cinco distritos de la Cámara baja por márgenes de al menos 13 puntos.

De repetirse un corrimiento similar en 2026, tres de los cinco nuevos escaños que Texas podría aportar terminarían por cambiar de manos. Aunque no se espera que ese nivel de sobre desempeño se replique en todo el país norteamericano, la tendencia obligó a recalcular expectativas.

Dentro del propio Partido Republicano reconocieron a CNN que, pese a que Texas, junto con estados como Carolina del Norte, Missouri y Ohio, podría ayudar al Grand Old Party (GOP) en la batalla nacional por el redistritado, el contexto general ya no es el mismo. Incluso la negativa de senadores republicanos de Indiana a avanzar con nuevos mapas, a pesar de la presión de Trump, funcionó como una señal de que el escenario político se volvió más incierto.

El rol clave del voto latino en los distritos en disputa en Texas

Uno de los pilares de la estrategia republicana en Texas fue el crecimiento del apoyo latino a Trump en 2024. Según encuestas de salida, el entonces candidato obtuvo alrededor del 46% en este segmento poblacional en todo EE.UU., una mejora significativa frente al 32% de 2020.

El respaldo a Donald Trump entre los votantes latinos de Texas cayó: descendió del 44% en febrero al 32% en octubre de 2025

En Texas, el presidente de EE.UU. ganó el estado por 14 puntos y se impuso en todos los condados del Valle del Río Grande, una región históricamente asociada al Partido Demócrata.

Ese antecedente llevó a que el nuevo mapa incluyera distritos con una alta proporción de población latina. Cuatro de los cinco escaños demócratas que el GOP buscó capturar pasaron a ser mayoritariamente hispanos, y el distrito 28, representado por Henry Cuellar, superó el 90% de esta población. La lectura republicana fue: consolidar esas áreas bajo la premisa de que el realineamiento electoral había llegado para quedarse.

No obstante, los datos más recientes analizados por CNN contradijeron esa hipótesis. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, su aprobación entre los latinos cayó más rápido que su imagen general.

En Texas, el respaldo entre ese electorado descendió del 44% en febrero al 32% en octubre, de acuerdo con las encuestas del University of Texas/Texas Politics Project.

A la vez, el sondeo Texas Trends Survey de 2025 mostró que los votantes hispanos expresaron arrepentimiento por su elección de 2024 en mayor proporción que el promedio estatal.

Cuando se les preguntó cómo votarían si pudieran repetir la elección presidencial, los latinos texanos se inclinaron por la demócrata Kamala Harris por 11 puntos, lo que implicó un giro de 19 puntos respecto del margen de ocho puntos con el que habían respaldado a Trump un año antes. Para analistas y estrategas, ese cambio resulta determinante en distritos que ya de por sí estaban al límite.

El distrito 15 de Texas: un lugar en el que voto latino parece decisivo

Más allá de los cinco escaños nuevos, un eventual giro latino también podría poner en riesgo distritos hoy controlados por republicanos.

Más allá de los nuevos escaños, un eventual giro latino podría poner en riesgo el Distrito 15, que fue ganado por Trump por 18 puntos en 2024, pero solo por dos puntos en 2020 Eduardo Leal (TGA)

El caso citado por CNN es el distrito 15, representado por Monica De La Cruz. Bajo el trazado de 2026, Trump lo ganó por 18 puntos en 2024, pero en 2020 su ventaja fue de apenas dos puntos. Además, en 2018, el demócrata Beto O’Rourke se impuso allí por 11 puntos en su carrera al Senado.

El nuevo mapa apenas modificó los márgenes históricos de ese distrito, lo que lo convierte en un territorio sensible a cambios de humor del electorado. Para estrategas como Chuck Rocha, fundador de Solidarity Strategies, incluso un corrimiento moderado del voto latino rural podría inclinar la balanza en distritos al borde.

Rocha sostuvo ante CNN que los hispanos podrían regresar al Partido Demócrata con un margen de entre cinco y 20 puntos, aunque la incógnita pasa por cuánto se acercará ese regreso a los niveles previos a Trump.