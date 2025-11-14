El puente que puede cambiar para siempre una conexión clave en Texas

Recientemente, Texas explicó oficialmente cuál es el estatus del proyecto para la construcción de un segundo acceso a South Padre Island a través de la Laguna Madre. El nuevo puente ayudará a descomprimir el tráfico desde y hacia la isla.

Texas construirá un nuevo puente de conexión con South Padre Island

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés), avanza el proceso de planeación de la obra. El hecho representa un paso importante luego de años sin avances.

El área de los estudios ambientales de Texas para la construcción de un nuevo puente a South Padre Island TxDOT

Concretamente, el TxDOT se hizo cargo del proyecto en 2023. Anteriormente, la iniciativa del segundo puente de acceso a South Padre Island le correspondía al condado de Cameron.

Sin embargo, en 2017 quedó suspendido por un compromiso local de reducción del uso de peajes como fuente de financiamiento. Bajo la gestión del gobierno estatal de Texas, la idea es que el acceso no tenga peajes.

Texas realiza estudios ambientales para un nuevo puente a South Padre Island

El TxDOT comunicó a principios de noviembre que realizaría un taller para informar el estado actual del proyecto y los estudios ambientales que se realizan. Mediante un documento oficial, invitaron a los miembros de la comunidad a participar del evento.

Según My San Antonio, ya se realizaron estos informes anteriormente, pero el paso de los años generó que ya no aplicaban a las condiciones actuales. Sin embargo, la gestión estatal sí los tomó como punto de partida.

Los factores que analiza Texas en los estudios ambientales del proyecto TxDOT

En cuanto al impacto en el medio ambiente, la iniciativa debe lograr que se cumplan tres condiciones:

la entrada al extremo continental del puente debe ser accesible desde tres carreteras

no se pueden afectar los humedales

no se debe generar daño al hábitat natural del ocelote

Segundo acceso a South Padre Island: rutas posibles

Con estas premisas, el TxDOT llegó a dos posibilidades concretas para el puente a South Padre Island. Ambas iniciarían al norte de la localidad de Laguna Vista, pero terminarían en lugares distintos:

Opción 1: finalizaría un poco más al norte en comparación con la otra alternativa, en la carretera Park Road 100.

Opción 2: terminaría en el acceso N°5 a la playa del condado de Cameron.

En ambos casos, el puente tendría cuatro carriles, dos en cada sentido, y se extendería por casi 13 kilómetros, formalmente ocho millas.

La intención es que este nuevo acceso a la isla permita descongestionar el tráfico tanto en situaciones de emergencia como en temporada alta de visita de turistas.

Texas comunicó cuáles son los próximos pasos para el proyecto del segundo puente a South Padre Island TxDOT

Fechas clave del nuevo puente de Texas

El proyecto aún se encuentra en etapas iniciales y se espera que los estudios ambientales concluyan para finales de 2027. Los siguientes pasos del proceso llevarían a que la construcción comience en 2032.

Se estima que demorará unos seis años, por lo que el nuevo puente a South Padre Island estaría listo en 2038. El proyecto tendría un financiamiento de entre US$700 millones y US$1000 millones.

En cuanto a lo que corresponde a los ciudadanos, actualmente, interesados pueden dejar sus opiniones al TxDOT mediante el correo electrónico SPISecondAccess@TxDOT.gov.