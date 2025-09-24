Buenas noticias en Texas: Greg Abbott anunció una millonaria inversión para mejorar un aeropuerto y el trabajo local

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una inversión que supera los 26 millones de dólares para impulsar la infraestructura del Aeropuerto Mid-Valley y proyectos hídricos en el sur del estado. Durante una ceremonia celebrada en la propia terminal, el mandatario señaló que los recursos buscan fortalecer el crecimiento económico del Valle del Río Grande.

Texas destina US$26 millones al Aeropuerto Mid Valley: distribución de fondos y obras

Según afirmó el mandatario estatal en un discurso, el Valle del Río Grande, ubicado en el extremo sur de Texas, en la frontera con México, “está absolutamente en auge” y es una de las regiones de mayor crecimiento. “Las personas que trabajan son realmente fundamentales para el éxito futuro de nuestro estado. Por quiénes son, por lo grande que es su población y por todo lo que aportan al estado de Texas, forman parte esencial del motor económico del estado", agregó.

Los 26 millones de dólares se destinarán a la ampliación de la pista, la construcción de nuevas instalaciones y la mejora de la infraestructura de drenaje X/@GovAbbottPress

El gobernador emitió disposiciones que destinan recursos estatales a proyectos clave en el aeropuerto, de acuerdo con Valley Central. La inversión contempla:

US$10 millones para la ampliación de la pista, lo que permitirá el aterrizaje y despegue de aviones de mayor tamaño.

US$8 millones para la edificación de nuevas instalaciones de respuesta a emergencias.

US$8 millones para optimizar la infraestructura de agua y drenaje en la zona aledaña.

Qué mejoras traerá la millonaria inversión en el Aeropuerto Mid Valley

Abbott señaló que el Aeropuerto Mid Valley podría desempeñar un rol similar al de las terminales aéreas de Dallas y Austin, que favorecen el desarrollo comercial y fortalecen la respuesta ante emergencias en esas ciudades. “Estas instalaciones son vitales para una comunidad y también para el crecimiento económico, por eso, los legisladores hicieron llegar a mi escritorio en la pasada sesión un gran estímulo para el desarrollo de esta área”, indicó el gobernador.

Los funcionarios subrayaron la importancia de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en una zona con alta propensión a desbordamientos Facebook: Mid Valley Airport

A su vez, el alcalde de Weslaco, Adrian González, subrayó que la ampliación permitirá a la ciudad reaccionar con mayor eficacia frente a contingencias y, al mismo tiempo, atraer nuevas inversiones a la región. “El beneficio de la expansión es que aviones más grandes podrán empezar a aterrizar”, dijo.

El Aeropuerto Mid Valley también desempeña un rol fundamental en las operaciones de emergencia a nivel estatal y federal, y funciona como centro estratégico para la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), especialmente durante desastres naturales o misiones relacionadas con la seguridad fronteriza.

“Los aviones del DPS operan aquí, y con la presencia del gobernador aumentará el tráfico comercial en la zona. Además, este lugar cuenta con un arsenal”, señaló el funcionario Juan “Chuy” Hinojosa, representante del Distrito 20.

En la reunión de noviembre se empezarán a abordar y desarrollar los detalles de los aspectos relacionados con las obras de la terminal google maps

El senador estatal Adam Hinojosa, del Distrito 27, subrayó la relevancia de fortalecer la respuesta ante emergencias en una región con alta vulnerabilidad a desbordamientos. “Las inundaciones son un gran problema aquí, así que cualquier medida que nos ayude a obtener una respuesta, recibir asistencia y evacuar, es fundamental”, afirmó.

Cuándo comenzarán las obras en el Aeropuerto Mid Valley

Según indicó Abbott “ya se aseguraron los fondos para expandir este aeropuerto”. Por su parte, González explicó que en la reunión de noviembre comenzarán a tratar, anunciar y trabajar en los detalles, la programación y los aspectos vinculados con las obras de la terminal.