En Texas: cómo deben controlar los documentos migratorios las concesionarias de autos

Una nueva regla estatal encendió alarmas entre las concesionarias de Texas. El Departamento de Vehículos Motorizados (TxDMV, por sus siglas en inglés) modificó los criterios de elegibilidad para registrar un vehículo. Estos se centrarían en que los solicitantes presenten una identificación con fotografía, pero excluye la validez de los pasaportes vencidos, que ya no serán aceptados.

Las nuevas reglas para registrar un auto en Texas

La disposición del TxDMV, remarcó Univision, obliga a las concesionarias a confirmar que el cliente cuenta con documentación válida emitida por el DHS o por autoridades migratorias.

"No somos agentes de inmigración", la queja de los concesionarios de Texas

Así, el registro se podrá completar si el solicitante presenta una licencia o ID estatal de Estados Unidos, un pasaporte estadounidense o extranjero, una tarjeta militar o documentos del DHS o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Riesgos legales y caída en las ventas de autos en Texas

La Asociación de Concesionarios de Automóviles Independientes de Texas (TIADA, por sus siglas en inglés) expresó su malestar por las implicancias del cambio.

El vicepresidente del organismo, Chad Lancaster, de Chacon Motors, cuestionó la falta de diálogo previo con la industria en un comunicado.

“Estos cambios se implementaron sin aviso ni discusión con los concesionarios y podrían afectar negativamente la capacidad de los texanos nativos para comprar los vehículos de los que dependen en su vida diaria”, dijo.

También pidió reconsiderar la medida: “Instamos a los responsables a tomarse más tiempo para comprender las consecuencias de estos cambios importantes antes de tomar una decisión final”.

Los migrantes deberán demostrar contar con estatus legal ante el DMV de Texas para llevar a cabo el registro

La preocupación de los concesionarios de Texas: “No somos oficiales de inmigración”

Mientras tanto, la inquietud también se repite entre los vendedores de autos del Estado de la Estrella Solitaria.

Nory Pakravan, concesionaria independiente e integrante de TIADA, sostuvo en diálogo con el medio citado que la norma exige tareas que van más allá de sus capacidades.

“Esta regla espera que los concesionarios de autos como yo revisemos documentos federales de inmigración, algo para lo que no estamos capacitados, calificados ni legalmente autorizados. Los concesionarios no somos oficiales de inmigración y exigirnos interpretar documentos federales va mucho más allá de la autoridad del DMV“, dijo.

Los concesionarios de Texas expresaron su malestar por la medida del TxDMV

Pakravan también advirtió que las consecuencias podrían ser graves: “Los concesionarios independientes, la columna vertebral de las ventas de autos en Texas, podrían enfrentar quejas por derechos civiles, demandas o incluso el cierre de sus operaciones simplemente por cometer un error honesto en un documento federal de inmigración que nunca fueron capacitados para evaluar”.

Quiénes quedan afuera con la nueva norma del DMV de Texas

Las modificaciones afectan especialmente a inmigrantes indocumentados o con documentos migratorios limitados, quienes ya no podrán registrar sus vehículos en Texas. Esto los expone a multas y complicaciones legales.

El DMV en Texas cambió las condiciones para registrar vehículos

“Eso va a tener un impacto en ciertas personas. Y para el público en general, ya no pueden hacer el registro con una licencia de conducir expirada, mientras que antes podíamos dejarte entrar con la licencia de conducir expirada de hasta hace 12 meses”, dijo Albert Uresti, recolector y asesor de impuestos del Condado Bexar.

“Y creo que es importante señalar que esto es algo que está siendo impulsado por el Estado y por el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, no por la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Bexar”, concluyó.