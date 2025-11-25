Guía para entender los cambios en Texas para registrar un vehículo: por qué limita a los extranjeros

Hace unos días, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) informó acerca de los cambios que entraron en vigor para registrar un vehículo en la entidad. Esta es una guía para entender por qué limita a ciertos migrantes y extranjeros.

Cambios en Texas para registrar un vehículo

La información de la agencia fue enviada a los recaudadores de impuestos de los condados a través de un boletín que señala que “quien solicite un registro inicial o una renovación deberá presentar una identificación con foto”. La disposición entró en vigor con la publicación del aviso, el pasado 18 de noviembre.

La medida se aplica a los registros especiales, como los otorgados a miembros del servicio militar que prestan servicio fuera del estado y residen en Texas; plan de registro internacional; permiso agrícola para no residentes; permisos anuales; de 72 y 144 horas y registro temporal (para un viaje o 30 días).

En estos casos, los texanos tendrán que presentar uno de estos documentos para el trámite:

Licencia de conducir o certificado de identificación estatal emitido por un estado o territorio de Estados Unidos.

o certificado de identificación estatal emitido por un estado o territorio de Estados Unidos. Pasaporte estadounidense o extranjero.

estadounidense o extranjero. Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

EE.UU. Identificación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o emitida en virtud de un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas.

Documento de identificación otorgado por del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés), del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) o del Departamento de Estado ( DOS , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés), del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( , por sus siglas en inglés) o del Departamento de Estado ( , por sus siglas en inglés). Una licencia válida y vigente para portar un arma corta emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, según el Código de Gobierno, Capítulo 411, Subcapítulo H.

Para todos los demás registros iniciales y renovaciones, el solicitante debe proporcionar uno estos documentos de identificación:

Licencia de conducir o certificado de identificación estatal emitido por un estado o territorio de Estados Unidos.

de conducir o certificado de identificación estatal emitido por un estado o territorio de Estados Unidos. Pasaporte estadounidense o extranjero

estadounidense o extranjero Una licencia válida y vigente para portar un arma corta emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

La calcomanía de registro muestra el número de placa, condado de registro y número de identificación parcial del vehículo Unsplash/Prasad Panchakshari

Por qué la nueva medida en Texas limita a los extranjeros

La nueva regla del TxDMV limitará el procedimiento para inmigrantes indocumentados o con documentos migratorios limitados, ya que no podrán registrar sus vehículos al no tener la documentación adecuada, “lo que los expone a multas y complicaciones legales", señala Univision.

Albert Uresti, recolector y asesor de impuestos del Condado Bexar, dijo al medio citado: “La principal diferencia se daría que antes de que esta nueva ley entrara en vigor, una persona podía entrar (hacer un registro) con un pasaporte que incluso podía estar caducado por hasta 12 meses, y podían sacar el título y el registro del vehículo”.

Añadió: “Ahora todavía se puede hacer con un pasaporte, pero necesitas tener una visa o una tarjeta de residencia para estar aquí en Estados Unidos”.

Texas: guía para entender los cambios en el registro de vehículos

El boletín de la agencia estatal explica que para efectos de aplicar la medida, un “pasaporte estadounidense o extranjero” se refiere al documento vigente emitido por el gobierno de EE.UU.; uno expedido por el gobierno de otro país con un sello o marca del DHS para evidenciar y autorizar la entrada legal a Estados Unidos, y una tarjeta de residente permanente (green card) o una visa de inmigrante vigente emitida por el DOS.

En Texas, obtener una licencia de conducir implica cumplir con una serie de requisitos federales DPS Texas

Mientras que una “licencia de conducir o certificado de identificación estatal debe estar válido y vigente y haber sido emitido por un estado o territorio de EE.UU. que cumple con los requisitos mínimos de documentación y las normas para el reconocimiento federal bajo la Ley Real ID de 2005.

Para renovar el registro, los solicitantes deberán verificar su identidad mediante uno de los documentos descritos, a través de la interfaz Texas-by-Texas o al presentarlos en persona o por correo al concesionario o al recaudador de impuestos del condado.