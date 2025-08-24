En Texas: devolvió un libro 82 años tarde y temía por la multa, pero la respuesta de la biblioteca lo dejó sin palabras

Un residente de Oregon devolvió un libro 82 años tarde a la Biblioteca Pública de San Antonio, Texas. Se trata de un ejemplar de Your Child, His Family, and Friends, escrito por Frances Bruce Strain, que había sido prestado en 1943. Aunque el hombre estaba preocupado por la posibilidad de recibir una costosa multa, la biblioteca le recordó una medida que rige desde 2021.

Regresó un libro casi 82 años tarde y esta fue la respuesta de la biblioteca

La Biblioteca Pública de San Antonio (SAPL, por sus siglas en inglés) recibió un libro con 82 años de retraso. Fue un residente de Oregon, cuya identidad no trascendió, quien encontró el ejemplar de Your Child, His Family, and Friends entre las pertenencias de su difunto padre y decidió devolverlo.

El libro había sido prestado en 1943 y fue devuelto casi 82 años tarde a la Biblioteca Pública de San Antonio Facebook/San Antonio Public Library

El libro había sido prestado en julio de 1943 y debía devolverse 28 días después. Sin embargo, llegó a la biblioteca recién en junio de 2025, 82 años más tarde. Proveniente de Oregon, llevaba una carta en la que se leía: “Tras el reciente fallecimiento de mi padre, heredé algunas cajas con libros que él dejó. Al revisarlos, encontré el volumen”.

En el mensaje que luego compartió la biblioteca, la persona explicó que su padre tenía 11 años en el momento en el que se solicitó la obra. “El libro debió haber sido pedido por mi abuela, María del Socorro Aldrete Flores Cortez. Ese año, ella fue transferida a la Ciudad de México para trabajar en la Embajada de Estados Unidos. Debió haberse llevado el libro con ella y, unos 82 años después, terminó en mi posesión”, comentó.

En tanto, explicó que, al notar que se trataba de un libro de la Biblioteca Pública de San Antonio, decidió devolverlo y lamentó la demora. “Espero que no haya una multa por retraso, porque mi abuela ya no podrá pagarla”, manifestó.

El residente de Oregón no recibirá multas por la demora en la devolución del libro Facebook/San Antonio Public Library

Por último, concluyó: “Por favor, acepten mi gratitud por todo su servicio. Prometo donar a su biblioteca tan pronto como me sea posible para demostrar mi gran aprecio por todo lo que hacen”.

Su preocupación desapareció al conocer la repuesta de Biblioteca Pública de San Antonio: “Ciertamente, podemos tranquilizar al autor de la carta porque ¡Hemos estado libres de multas desde 2021!”.

Según detallaron, desde hace cuatro años no se cobran recargos por la devolución tardía de libros. Según señalaron, esta determinación se tomó para quitar las barreras financieras que dificultaban el acceso a los servicios y recursos bibliotecarios.

Exponen el antiguo ejemplar en la biblioteca de Texas

Tras recuperar el libro, la ciudad de San Antonio informó que la antigua edición de Your Child, His Family, and Friends, que ofrece consejos sobre cómo ser padre en la década de 1940, estará en exhibición durante todo agosto en el vestíbulo de la Biblioteca Central de la ciudad.

El ejemplar "Your Child, His Family, and Friends” se exhibe en la Biblioteca Central de San Antonio Facebook/San Antonio Public Library

Luego, el ejemplar será donado a la organización sin fines de lucro Friends of SAPL. Los voluntarios lo pondrán en venta en el local de libros usados ​​Book Cellar. Las ganancias se utilizarán como fondos para el mantenimiento de la Biblioteca Pública de San Antonio.