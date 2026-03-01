Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración en EE.UU.: asilos, arrestos del ICE y qué se espera en marzo 2026

El ámbito migratorio tuvo un fuerte movimiento en Estados Unidos. En primer lugar, dos propuestas del gobierno de Donald Trump complicarían a los solicitantes de asilo y sus posibilidades de obtener trabajo. Por otro lado, un fallo judicial golpeó a una política de deportaciones. Mientras tanto, para las primeras elecciones de marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) explicó qué ocurrirá con las redadas.

No más EAD a los 180 días: las políticas que propuso el DHS para solicitantes de asilo

Esta semana se conocieron dos propuestas de la administración Trump sobre el tema. La primera fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el Federal Register.

El DHS busca elevar el plazo mínimo para que solicitantes de asilo pidan un EAD mientras su caso está en trámite Pablo Martinez Monsivais - AP

Actualmente, la norma establece que los migrantes que solicitan asilo en EE.UU. pueden pedir un Documento de Autorización de Empleo (EAD) a los 180 días desde que presentaron su solicitud si su caso todavía no se resolvió. Sin embargo, eso podría cambiar.

La idea del DHS es aumentar ese plazo a 365 días. Esto obligaría a estos extranjeros a pasar como mínimo un año sin poder obtener un trabajo formal para recién allí pedir la habilitación.

La norma también habilitaría al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) a establecer plazos propios de respuesta, por lo que la demora en el procesamiento de los EAD podría aumentar.

La propuesta también habilitaría al Uscis a aumentar sus tiempos de respuesta sobre el EAD para solicitantes de asilo Citizen Path - Citizen Path

La propuesta entró en un período de recepción de comentarios públicos hasta el 24 de abril, por lo que entraría en vigor después de esa fecha.

La administración Trump quiere congelar los pedidos de EAD de solicitantes de asilo

Junto con el aumento del plazo mínimo que presentó el DHS, las autoridades de EE.UU. también buscan sumar otra medida. Según CBS News, se presentó un plan para congelar las solicitudes del permiso de trabajo de personas que tramitan el asilo.

Esta medida se mantendrá hasta que se alcancen los 180 días como promedio de respuesta a las solicitudes de este recurso. Los datos de 2024 presentan que el 77% de los pedidos llevaba más de ese tiempo sin resolver, por lo que la medida podría congelar los EAD por años para estos inmigrantes.

Un juez federal falló contra las deportaciones exprés a terceros países

El último miércoles, el juez federal de Boston Brian Murphy falló con respecto a una demanda sobre la expulsión de extranjeros a países que no son su lugar de origen.

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó las deportaciones exprés de migrantes a terceros países AP / Freepik

De acuerdo con el documento judicial, el magistrado declaró la política del DHS como ilegal y dictaminó que se debe priorizar el envío de los extranjeros al país del cual son ciudadanos antes de pensar en un tercer país.

Además, los migrantes tienen el derecho a recibir una notificación y presentar una impugnación, por lo que la deportación a terceros países no puede realizarse de forma inmediata.

A pesar de lo que indicó Murphy en su fallo, dispuso también que los efectos de esta decisión no se apliquen durante 15 días. Esto se hizo para darle tiempo a la administración Trump para solicitar una suspensión adicional mientras presenta un pedido ante la Corte de Apelaciones.

El ICE dijo que no hará operativos en las elecciones: las primeras son en marzo en Texas

De cara a un año movido a nivel electoral en EE.UU., las autoridades aseguraron que el ICE no realizará operativos en los lugares de votación.

Ante la consulta de CNN, un portavoz del DHS aseguró que no se planean estas acciones, pero que podrían darse operativos dirigidos. “Si una amenaza activa a la seguridad pública pusiera en peligro un lugar de votación, esas personas podrían ser arrestadas como resultado de esa acción de control selectivo”, indicó.

Además de las elecciones intermedias del Congreso estadounidense, los primeros comicios se llevarán a cabo el 3 de marzo, cuando Texas celebre las primarias.