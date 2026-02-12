Es supervisor de la CBP en Texas y se descubrió que protegía a una migrante indocumentada

En la ciudad fronteriza de Laredo, en Texas, un hombre que trabajaba como supervisor de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fue acusado de proteger a una migrante indocumentada. La acusación judicial alega que el hombre conocía el estatus irregular de la persona, pero mantenía una relación sentimental con ella y la albergaba en su hogar. Por el delito, puede recibir una pena de hasta diez años de prisión federal.

La realidad de Andres Wilkinson confronta su trabajo diario en la agencia encargada de garantizar la protección fronteriza de Estados Unidos. El supervisor de 52 años enfrenta ahora un juicio por albergar a una migrante indocumentada, en una ironía respecto de su rol en la CBP.

Como supervisor de la CBP, el agente que protegía a la migrante indocumentada cumplía el rol de monitorear la aplicación de las leyes aduaneras y de inmigración U.S. Customs and Border Protection

Según anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, en un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Wilkinson hizo su comparecencia por primera vez ante el tribunal y permanecerá bajo custodia en espera de una audiencia de detención este jueves 12 de febrero ante el juez magistrado estadounidense Brian C. Bajew.

El informe indica que se unió a las filas de la CBP en 2001 y trabajó en la agencia desde entonces. En 2021, fue ascendido al puesto de supervisor, cargo en el que se mantenía hasta hace poco tiempo.

En esa posición, sus funciones incluían auditar la aplicación de las leyes aduaneras y de inmigración. No obstante, su situación cambió de un día para otro en 2023.

Según la denuncia penal, las autoridades se enteraron de que una persona indocumentada vivía en la residencia de Wilkinson sin autorización legal. El expediente aduce además que conocía su situación irregular, pero mantenía una relación sentimental con ella.

En agosto de 2023, la extranjera ingresó a Estados Unidos con una visa de no inmigrante, pero luego excedió el período de viaje autorizado. En términos no especificados por el DOJ, la mujer formó una pareja con el supervisor y se mudó a su hogar un año más tarde.

De junio a noviembre de 2025, las autoridades vigilaron la residencia de Wilkinson y observaron a la extranjera indocumentada viviendo allí con su hijo menor, según los cargos. Los investigadores también la vieron utilizar vehículos registrados a nombre del agente.

En febrero de 2026, los investigadores la entrevistaron. La denuncia penal sostiene que residía con Wilkinson desde agosto de 2024.

En 2025, los agentes vigilaron la residencia del supervisor de la CBP y observaron que la migrante indocumentada residía allí Facebook U.S. Customs and Border Protection

Los documentos judiciales también señalan que el hombre le brindó apoyo financiero, que incluyó alojamiento, tarjetas de crédito, asistencia con sus obligaciones económicas y acceso a un automóvil registrado a su nombre.

Además, según los cargos, la transportó a través de controles fronterizos, pese a conocer su estatus, a través de los controles de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés). En una ocasión, el hombre viajó con la migrante ilegal a San Antonio.

Hasta 10 años de prisión: la pena que enfrenta el supervisor de CBP

El documento compartido por el DOJ remarca que la acusación formal de conducta delictiva no corresponde a una prueba, por lo que se mantiene su presunción de inocencia. No obstante, en caso de comprobarse su culpabilidad, Wilkinson enfrenta hasta 10 años de prisión federal, así como una posible multa máxima de US$250 mil.

Si es declarado culpable, el supervisor de la CBP podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de hasta US$250 mil CBP - CBP

El caso es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional que reúne todos los recursos del DOJ para “repeler la invasión de la inmigración ilegal”. La investigación fue liderada por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP en Laredo.