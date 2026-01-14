Evacuación en Texas: compraron la casa de sus sueños y hallaron una carga de explosivos activos oculta

Una evacuación de emergencia se llevó a cabo la tarde del 11 de enero en una vivienda del bloque 7400 de John Ralston, en el condado de Harris, Texas. Los nuevos propietarios descubrieron objetos con apariencia de explosivos y alertaron a las autoridades.

La sorpresa para los propietarios de una casa en Texas

En una publicación de Facebook, la oficina del Harris County Constable Distrito 3, encabezada por Sherman Eagleton, informó que “recibió una llamada de dueños preocupados” tras hallar varios elementos sospechosos en la casa recién adquirida.

Los nuevos propietarios alertaron a las autoridades luego de detectar elementos sospechosos en la casa recién adquirida Harris County Constable

Los agentes fueron al domicilio para verificar la situación y, de acuerdo con el informe oficial, los denunciantes “mostraron múltiples tipos de munición y otros artículos relacionados con armas de fuego” dentro de la residencia. Entre los objetos hallados había granadas de mano y dispositivos explosivos improvisados.

El escuadrón antibombas de la Oficina del Sheriff de Harris County intervino, investigó los artefactos y determinó que estaban activos, por lo que fueron retirados de forma segura. Según se detalló en el comunicado, la operación permitió asegurar el inmueble y eliminar el riesgo que representaban los explosivos.

Un peligro para los vecinos

La oficina destacó que “afortunadamente, los propietarios actuaron con extrema cautela, evitando lo que podría haber sido una situación peligrosa para ellos y para sus vecinos”.

El comunicado también agradeció a los agentes y al escuadrón antibombas por su rápida respuesta y experiencia, y subrayó que el trabajo en equipo “mantiene segura” a la comunidad.

En el interior del domicilio se identificaron distintos tipos de munición y otros elementos asociados a armas de fuego Harris County Constable

En la publicación de las fotos, algunos usuarios pusieron en duda la peligrosidad de los objetos hallados y reaccionaron con ironía. Hubo quienes señalaron que lo único potencialmente riesgoso podría haber sido “algún resto de pólvora” en envases, mientras otros minimizaron el hallazgo al afirmar que se trataba de materiales inofensivos, como vainas usadas.

¿Qué es un artefacto explosivo improvisado?

Un artefacto explosivo improvisado (AEI, por sus siglas en inglés) es un dispositivo explosivo de fabricación no industrial, elaborado de manera artesanal con materiales disponibles en el entorno cotidiano.

Según una ficha técnica elaborada por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), este tipo de artefactos puede utilizarse para destruir, incapacitar, hostigar o generar distracción.

Su rasgo principal es la falta de un diseño estandarizado: puede ir desde bombas rudimentarias, como tubos cargados con explosivos, hasta dispositivos más sofisticados capaces de provocar daños severos y pérdidas de vidas humanas.

El escuadrón antibombas intervino y confirmó que los dispositivos estaban activos Harris County Constable

Los AEI pueden ser transportados en vehículos, colocados o arrojados por una persona, enviados en paquetes o escondidos en espacios públicos, lo que dificulta su detección y evaluación a simple vista. El uso del término se generalizó a partir de la guerra de Irak iniciada en 2003, aunque este tipo de dispositivos ya había sido empleado con anterioridad en distintos contextos violentos.

¿Qué recomiendan ante objetos o paquetes sospechosos?

En el mismo documento, las autoridades detallan una serie de recomendaciones orientadas a reducir riesgos y facilitar la intervención de los equipos especializados ante la detección de objetos o paquetes sospechosos.

Mantenerse atento al entorno y a cualquier elemento que resulte fuera de lo habitual.

Confiar en la intuición personal y no ignorar situaciones que generen sospecha.

No asumir que otra persona ya dio aviso a las autoridades.

Evitar acercarse, tocar, mover o manipular el objeto detectado.

Mantener distancia y alejarse del área para minimizar el riesgo.

Contactar de inmediato a las autoridades locales para reportar la situación.

Aportar datos básicos al momento del aviso, como la ubicación, una descripción del objeto y el horario del hallazgo.

Seguir las indicaciones del personal de emergencia, que evaluará la situación y podrá disponer evacuaciones preventivas.

Permitir la actuación de equipos especializados y el uso de tecnologías como rayos X portátiles o robots de desactivación para determinar si existe un riesgo real.