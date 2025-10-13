Fecha límite en octubre: cómo aplicar al programa gratuito para estudiar en las universidades estatales de Texas

El programa de solicitud gratuita en universidades estatales de Texas, ofrece la oportunidad de aplicar sin costo a los residentes del Estado de la Estrella solitaria durante octubre. A través de la Ley del Senado, SB 2231, se exige a las instituciones públicas de educación superior eximir las tarifas en estas fechas.

Semana de solicitud gratuita en Texas 2025: fechas, quiénes califican y cómo inscribirse

La Semana de la Solicitud Gratuita para la Universidad permite que los residentes del Estado de la Estrella Solitaria que apliquen a sus estudios de pregrado a través de ApplyTexas, no abonar tarifas. El programa tendrá su primera edición en 2025 y solo serán aceptadas aquellas que se presenten del 13 al 19 de octubre de 2025.

Los estudiantes de Texas podrán aplicar gratis si son residentes del estado Eric Gay - AP

Desde entonces, está previsto que se repita todos los años en la misma fecha: la segunda semana completa de octubre, de lunes a domingo. Se trata de una propuesta inédita en el Estado de la Estrella Solitaria, que apunta a eliminar barreras económicas y abrir nuevas oportunidades educativas.

Podrán participar los residentes que tramiten su solicitud a través de ApplyTexas, la plataforma oficial de admisiones. Esto incluye tanto a quienes aspiran a ingresar por primera vez a la universidad como a los estudiantes que buscan transferirse desde otro entidad.

Todas las instituciones educativas públicas del Estado de la Estrella Solitaria están obligados a eximir las tarifas de trámite durante esta semana, se incluye también a todos los community colleges (colegios comunitarios) financiados y operados por el estado texano.

Abbott anuncia semana de solicitud universitaria sin costo: qué incluye y a quién beneficia

Tras anunciar la medida, un mes atrás, el gobernador Greg Abbott destacó la importancia de este programa: “Texas prioriza las oportunidades para que los estudiantes obtengan la mejor educación que necesitan para tener éxito en empleos bien remunerados y de alta demanda después de graduarse”.

La legislación fue firmada por Abbott y comenzará a aplicarse este 13 de octubre Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

En un comunicado oficial, el mandatario estatal remarcó que durante esta semana los texanos “podrán solicitar ingreso a sus universidades preferidas sin costo”, una medida pensada para dar frutos a mediano plazo, ya que “al apoyar a nuestros estudiantes hoy, estamos invirtiendo en un Texas más fuerte para el futuro”.

Por otro lado, el comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (Thecb, por sus siglas en inglés), Wynn Rosser, explicó: “Además del ahorro de costos, combinado con otras herramientas disponibles para los texanos para planificar y alcanzar metas, la semana de solicitud gratuita elimina una barrera para que más estudiantes puedan dar su primer paso hacia la educación superior”.

Cómo presentar tu admisión sin pagar tarifa en ApplyTexas: requisitos y pasos

Para calificar para la matrícula estatal, una institución de educación superior de Texas debe clasificarlo como residente del estado de acuerdo con las leyes estatales y federales. De acuerdo con el sitio web oficial, en la mayoría de los casos, para ser considerado residente estatal, el estudiante o sus padres deben vivir en la jurisdicción sureña como su residencia permanente durante doce meses consecutivos justo antes del semestre en que planea inscribirse en la universidad.

Los estudiantes universitarios de Texas cuentan con este beneficio estatal Nicolás Suárez - Archivo

Por otro lado, aclararon que la exención aplica únicamente a las admisiones de pregrado (undergraduate admissions). Las solicitudes para programas de posgrado (graduate program applications) no están cubiertas por esta exención durante el evento.