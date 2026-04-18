Un informe revela las escasas condiciones para ser contratado por el ICE en EE.UU.: sin credenciales y en quiebra

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) incorporó 12.000 agentes en Estados Unidos en los últimos meses, en el marco de un paquete de 75.000 millones de dólares aprobado por el Congreso para impulsar la política de deportaciones masivas. Sin embargo, una reciente investigación identificó historiales con irregularidades en parte del nuevo personal. Además, puso en duda los procesos de verificación aplicados.

Investigación de AP expone fallas en la contratación de nuevos agentes del ICE

La investigación de Associated Press analizó más de 40 casos de agentes que hicieron pública su incorporación al organismo en LinkedIn.

El análisis identificó perfiles de agentes con antecedentes financieros y laborales problemáticos ICE

A partir de registros públicos, el relevamiento detectó que varios de ellos presentaban historiales con deudas impagas, quiebras personales y denuncias por mala conducta en empleos previos dentro de fuerzas de seguridad.

El informe señala que algunos postulantes no fueron completamente evaluados antes de su ingreso o fueron contratados pese a sus antecedentes.

El experto en reclutamiento policial Marshall Jones indicó a AP que, en contextos de contratación masiva, pueden incorporarse “candidatos menos que ideales”, es decir, personas que cumplen requisitos mínimos pero que “serían descartadas en un proceso normal”.

Expansión del ICE bajo Trump tensiona los controles de selección de personal

El aumento de personal respondió a una directiva del gobierno de Donald Trump para acelerar la implementación de deportaciones masivas. Ese objetivo priorizó la rapidez en la contratación y generó presión sobre los mecanismos de evaluación.

Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del organismo, advirtió que una verificación deficiente incrementa los riesgos operativos. La especialista explicó que, si los controles se realizan con rapidez, “hay mayor riesgo de responsabilidad para la agencia por malas acciones, abuso de poder y falta de capacidad para cumplir la misión”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del cual depende el ICE, reconoció que algunos aspirantes recibieron ofertas laborales preliminares antes de completar las verificaciones de antecedentes. Aun así, sostuvo que “la evaluación es un proceso continuo” que incluye revisión de historial criminal, situación financiera y referencias laborales.

Casos de agentes con deudas, demandas y antecedentes cuestionados en el ICE

Uno de los casos relevados es el de Carmine Gurliacci, de 46 años, quien se incorporó en diciembre tras renunciar a un puesto policial en Georgia. Registros judiciales indican que se declaró en quiebra en 2013 y en 2022, con deudas que incluían préstamos, facturas y manutención infantil.

Su historial laboral muestra seis empleos en agencias de seguridad en tres años, todos terminaron con renuncias voluntarias, según los registros. Trickler-McNulty señaló que este tipo de situación financiera constituye “una señal de alerta importante” porque puede exponer a los agentes a sobornos o extorsión.

El informe también incluye el caso de Andrew Penland, de 29 años, quien ingresó al organismo tras renunciar como ayudante del sheriff en Kansas. En su trayectoria previa enfrentó una demanda por arrestar a una mujer bajo acusaciones falsas en 2022.

El caso se resolvió con un acuerdo por US$75.000. La denunciante, June Bench, sostuvo que el agente “abusa de su poder” y relató que fue detenida sin pruebas suficientes. La causa fue desestimada más de un año después por falta de evidencia.

Otro caso es el de Antonio Barrett, quien no completó una academia policial en Colorado y solo trabajó tres semanas como agente antes de renunciar. Cuando ocupaba ese puesto fue acusado en una demanda por uso excesivo de la fuerza contra un detenido esposado, aunque la Justicia desestimó el caso.

Críticas al entrenamiento de nuevos agentes del ICE y reducción de estándares formativos

El exinstructor Ryan Schwank declaró ante el Congreso que la agencia redujo contenidos vinculados al uso de la fuerza, seguridad con armas y derechos de manifestantes.

Pese a las críticas, la institución defendió la experiencia previa de la mayoría del personal incorporado ICE

Schwank advirtió que algunos reclutas son jóvenes, sin título universitario y con dominio limitado del inglés. En ese contexto, afirmó que “no reciben la formación necesaria para reconocer cuándo se les pide hacer algo ilegal o incorrecto”.

El organismo sostuvo que la mayoría de los nuevos agentes cuenta con experiencia previa en fuerzas de seguridad o en el ámbito militar.

La agencia recibió más de 220 mil postulaciones durante su campaña de reclutamiento. Su director interino, Todd Lyons, defendió el proceso y afirmó que la expansión permitirá fortalecer la capacidad operativa del organismo.