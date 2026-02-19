Greg Abbott lo compartió: el fuerte operativo en la frontera de Texas con varios migrantes ilegales detenidos

Un control vehicular de rutina en una carretera del sur de Texas terminó por destapar una presunta red de tráfico de personas que operaba en la zona fronteriza. La intervención, que derivó en la detención de una conductora de San Antonio y en la recuperación de cuatro migrantes en situación irregular —entre ellos dos niños—, fue difundida públicamente por el gobernador del estado, Greg Abbott, quien destacó la continuidad de los operativos de seguridad.

El mensaje de Greg Abbott y la continuidad de los operativos migratorios fronterizos

El propio Greg Abbott fue quien dio visibilidad al procedimiento a través de sus redes sociales. En su publicación, el mandatario subrayó que Texas no cesó en su política de resguardo fronterizo ni en la detención de traficantes de personas.

El operativo en Texas: recuperaron a dos niños

Según detalló el gobernador, un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) detectó una maniobra de contrabando humano en el condado de Kinney luego de interceptar un vehículo conducido por una mujer oriunda de San Antonio.

La conductora fue arrestada bajo sospecha de trasladar a cuatro migrantes en condición irregular. Abbott enfatizó que acciones como esta forman parte de la estrategia sostenida del estado para reforzar el control en la frontera y combatir el tráfico ilegal de personas.

El mensaje del gobernador no solo describió el hecho puntual, sino que también buscó enviar una señal política: la ofensiva contra el contrabando humano y el cruce irregular continúa activa, con presencia constante de patrullas estatales en rutas y caminos clave cercanos al límite con México.

El procedimiento en Kinney County: cómo se descubrió la maniobra

Por su parte, el vocero del DPS de Texas, Chris Olivarez, ofreció detalles más precisos sobre el episodio ocurrido el 11 de febrero de 2026. A través de su cuenta oficial, informó que un patrullero detuvo una camioneta negra Cadillac XT5 sobre la ruta US-90, en el condado de Kinney, y durante la inspección detectó un intento de tráfico de migrantes.

Greg Abbott felicitó el accionar del DPS y aseguró que Texas continuará con el control fronterizo X: Greg Abbott

De acuerdo con Olivarez, en el interior del vehículo viajaban cuatro personas en situación irregular. Se trataba de un hombre adulto proveniente de Honduras, una mujer adulta de Belice y dos niños —también de Belice— de 6 y 8 años.

La información difundida indicó que el agente comenzó a sospechar de la situación y, tras interrogar a los ocupantes, logró comprobar que habían ingresado de manera ilegal a Estados Unidos.

El funcionario precisó que el hombre hondureño admitió haber pagado 10.000 dólares para ser trasladado hacia territorio estadounidense y que su destino final sería el estado de Florida. En tanto, la mujer beliceña y sus dos hijos habrían aguardado en una “stash house” —una vivienda utilizada como punto de resguardo temporal— antes de ser transportados hacia San Antonio.

Olivarez también confirmó que la conductora fue identificada como Georgina De Hoyos, residente de San Antonio, y que fue arrestada bajo cuatro cargos de tráfico de personas.

“Excelente trabajo de investigación por parte de nuestro policía: identificó la operación de contrabando y garantizó la recuperación segura de dos niños pequeños.”, escribió el vocero, al elogiar el trabajo del agente que intervino en el caso y destacó especialmente la recuperación segura de los menores.

Desde el DPS, Chris Olivarez explicó cómo se sucedieron los hechos que terminaron en la detención de una mujer de San Antonio y cuatro inmigrantes -dos niños- ilegales X: Chris Olivarez

El rol del DPS de Texas y la estrategia de seguridad

El operativo se enmarca en la política estatal impulsada por Abbott, conocida como Operation Lone Star, bajo la cual los agentes del DPS realizan controles permanentes en zonas consideradas estratégicas para el tránsito de migrantes irregulares. Según se desprende de la información difundida, el patrullero actuaba bajo ese esquema cuando detectó la posible maniobra de contrabando en la US-90.

Todos los ocupantes del vehículo fueron posteriormente remitidos a la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. La intervención del DPS permitió no solo detener a la presunta responsable del traslado, sino también derivar a los migrantes a las autoridades federales correspondientes.