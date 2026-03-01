Es oficial: qué cambia para migrantes en el DMV de Texas a partir del 5 de marzo

Por una nueva normativa del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Texas, los migrantes sin estatus legal en Estados Unidos no podrán completar el registro de un vehículo. La normativa aplica en una primera instancia solo para nuevos trámites y comienza a regir el 5 de marzo. El estado aclara cuáles son los documentos aceptados.

Desde el 5 de marzo, migrantes de Texas sin estatus legal no podrán registrar un vehículo ante el DMV

La normativa se había conocido originalmente en una guía a fines de 2025. Entre los cambios sobre las identificaciones, se incluyó una prueba de presencia legal en EE.UU., ya sea la ciudadanía u otras variantes de documentación para extranjeros.

Conductores de Texas ahora enfrentan nuevas reglas para registrar un vehículo ante el DMV Freepik

Más allá de cuándo se hizo pública originalmente, el DMV aprobó de manera unánime su aplicación durante una votación en febrero 2026, según consignó The Hill. A partir de las nuevas normas, se establecen estos requisitos para registrar un vehículo:

Mostrar una identificación aceptable .

. Tener un seguro de responsabilidad civil .

. Llenar el formulario 130-U .

. Acreditar la propiedad del vehículo a través del título correspondiente , sea emitido en Texas u otro estado.

, sea emitido en Texas u otro estado. Presentar un comprobante de domicilio que acredite la residencia en el Estado de la Estrella Solitaria.

Dentro de la exigencia de la identificación aceptable, se incluyen documentos que acrediten presencia legal.

Cuáles son los documentos que se deben presentar para registrar un vehículo en Texas

Más allá de las normas generales, el DMV publicó específicamente cuáles son las variantes de identificación aceptadas en este proceso. Lo hizo a través del Title Bulletin 001-26.

Desde marzo, los conductores de Texas deben presentar una prueba de presencia legal ante el DMV para registrar un vehículo DMV Oregon

Según las normas, los requisitos para el registro estándar de un vehículo caen dentro de la lista A. Estas son las opciones:

Licencia de conducir REAL ID.

Licencia de conducir que no sea REAL ID, pero emitida por un estado que solicite prueba de presencia legal para otorgarla, como Texas o Florida.

para otorgarla, como Texas o Florida. Pasaporte estadounidense .

. Licencia no REAL ID de un estado que no requiera presencia legal, acompañada de un certificado de nacimiento en EE.UU. o certificado de naturalización .

de un estado que no requiera presencia legal, acompañada de un . Pasaporte extranjero acompañado del Formulario I-94, green card o una visa de inmigrante válida.

acompañado del válida. Licencia de portación de armas de Texas válida.

De esta manera, con el requisito de presencia legal, el Estado de la Estrella Solitaria cierra la puerta a que extranjeros indocumentados puedan registrar su vehículo.

Requisito de inspección de seguridad del DMV: ya no rige para vehículos no comerciales

Durante 2026, las nuevas normas del DMV de Texas aplicarán solamente a nuevos registros

Según indica la autoridad en el mencionado documento, el 5 de marzo comenzará a regir la regla, pero solamente para nuevos vehículos. Esa norma se mantendrá durante todo 2026.

A lo largo del año, las renovaciones de registros se regirán por las normas anteriores y todavía no se aplicará la nueva guía. Eso cambiará el próximo 1° de enero.

A partir del 2027, la vigencia de la norma se ampliará también a renovaciones, por lo que todos los conductores de Texas estarán regidos por estas reglas.

Desde esa fecha, quienes no cuenten con un documento que acredite su estadía legal en EE.UU. no podrán registrar por primera vez ni renovar la documentación de su vehículo.