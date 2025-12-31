Hay más de US$10.000 millones en activos sin reclamar en Texas: cómo pedirlos

Antes de las fiestas de fin de año, los residentes de Texas podrían obtener dinero de forma inesperada debido a los activos de propiedad sin reclamar. Estos varían desde pequeños reembolsos hasta pagos sustanciales. Para conseguirlos, se deben seguir unos simples pasos y completar un formulario en línea.

Más de US$10.000 millones en activos sin reclamar en Texas

La cantidad de dinero correspondiente a propiedades sin reclamar en Texas asciende a más de 10.500 millones de dólares. Este número incluye cerca de US$2000 millones en el área de Houston que el estado retiene debido a que no encuentra a su propietario.

La cantidad de dinero correspondiente a propiedad sin reclamar en Texas asciende a más de US$10.500 millones Freepik

Los activos corresponden a:

Cuentas bancarias olvidadas.

Depósitos de servicios públicos u otros reembolsos.

Producto del seguro.

Pagos de intereses o regalías minerales .

. Dividendos, nóminas o cheques de caja.

Depósitos judiciales, fondos fiduciarios o cuentas de depósito en garantía.

Según la Contralora Interina Kelly Hancock, cada dólar del programa de Propiedad No Reclamada pertenece a un tejano, no al gobierno.

“En esta época del año, especialmente, incluso una pequeña cantidad puede marcar una diferencia significativa para las familias. Animo a todos los hogares del área de Houston a que se tomen un momento para buscar: es sencillo, seguro y podría ahorrarles un poco de dinero para las fiestas”, expresó en declaraciones citadas por el medio local KHOU.

El sitio también indica que existen otros tipos de activos no reclamados que corresponden a fondos entregados al estado cuando las empresas no pueden localizar al propietario legítimo.

Cómo pedir el dinero de activos sin reclamar en Texas

Para obtener los fondos que le corresponden, el ciudadano debe ingresar al sitio web de Unclaimed Property de Texas. Allí, debe colocar su nombre o los nombres de los miembros de su familia en la herramienta de búsqueda.

Si tiene demasiados resultados, la persona puede seleccionar una ciudad para intentar restringir su búsqueda. Además, si recibió una notificación de propietario por correo, tiene que escribir el número de identificación de la propiedad en el campo correspondiente.

Los ciudadanos de Texas pueden completar un formulario en línea para obtener el dinero de los activos sin reclamar Unsplash

Si el estado tiene algo bajo su nombre, aparecerán instrucciones simples para presentar un reclamo. El servicio es gratis y está disponible para todos los texanos. Posteriormente, se puede comprobar el estado de su pedido al utilizar la herramienta en la misma página.

“Con muchos texanos sintiendo el impacto de los gastos navideños, esta es una oportunidad para recuperar dinero que pudo haber sido olvidado hace años”, remarcó Hancock.

Qué es la propiedad sin reclamar en Texas

Desde 1963, Texas exige que las instituciones, empresas y entidades gubernamentales informen al estado sobre cualquier propiedad personal que haya permanecido sin reclamar durante hasta cinco años. El plazo de tiempo preciso depende del activo en cuestión.

La propiedad no reclamada no incluye bienes inmuebles ni vehículos. Los fondos declarados permanecerán en manos del estado indefinidamente hasta que se devuelvan a su legítimo propietario.

Los activos sin reclamar corresponden a fondos que pueden haber sido olvidados por los habitantes de Texas Karolina Grabowska / Pexels

Para evitar que los bienes se conviertan en propiedad sin reclamar, los texanos pueden:

Mantener registros financieros precisos: guardar una copia de los estados de cuenta de todas sus cuentas y pólizas en un lugar seguro.

guardar una copia de los estados de cuenta de todas sus cuentas y pólizas en un lugar seguro. Abrir siempre la correspondencia de las instituciones financieras: el banco podría notificarle a una persona sobre el cierre de su cuenta. Todas las cuentas están sujetas a las leyes de abandono.

el banco podría notificarle a una persona sobre el cierre de su cuenta. Todas las cuentas están sujetas a las leyes de abandono. Revisar todas las cuentas bancarias abiertas: realizar una transacción manual al menos una vez al año. Los débitos automáticos y los pagos de intereses no se consideran transacciones manuales.

realizar una transacción manual al menos una vez al año. Los débitos automáticos y los pagos de intereses no se consideran transacciones manuales. Cobrar o depositar los cheques lo antes posible: todos los cheques vencen, incluso si no tienen fecha de vencimiento impresa.

todos los cheques vencen, incluso si no tienen fecha de vencimiento impresa. Enumerar todos los activos en su patrimonio.

Asegurarse de que la información de los beneficiarios esté actualizada, incluidas las pólizas de seguro.

A su vez, si la persona deja un trabajo, tiene que confirmar que su empleador tenga su dirección actual para cualquier cheque de nómina o reembolso adicional. Si se muda a otro lugar, el ciudadano tiene que:

Comunicarse directamente con sus instituciones financieras sobre cualquier cambio de dirección; la mayoría no reenvía correo.

Actualizar su dirección en cualquier empresa con la que tenga relaciones comerciales habituales, incluidas aquellas que emiten cheques de intereses minerales y/o dividendos.