Alerta en Texas: por qué la FAA bloqueó la entrada y salida de vuelos desde el Aeropuerto de El Paso

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión total de los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso por un período de diez días. El argumento oficial alude a “razones especiales de seguridad”, pero hasta el momento no se ofrecieron precisiones públicas sobre el motivo concreto detrás de la restricción.

Cierre total en las actividades del aeropuerto de El Paso

La disposición comenzó a regir a las 23.30 horas locales del martes y se extenderá hasta el 20 de febrero .

del martes y . Según los avisos oficiales emitidos por la FAA, la prohibición abarca el espacio aéreo sobre El Paso y también sobre la comunidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México. No obstante, el cierre no incluye el espacio aéreo mexicano.

La restricción aérea entró en vigor a las 23:30 hora local del martes y se mantendrá activa hasta el 20 de febrero de 2026

De acuerdo con lo informado por The New York Times y Associated Press, la agencia federal no detalló cuáles son las circunstancias específicas que motivaron la determinación. La referencia a “razones especiales de seguridad” fue la única explicación incluida en la notificación publicada en su sitio web.

En paralelo, el propio aeropuerto difundió un aviso a los viajeros a través de sus redes sociales, donde confirmó que todos los vuelos quedaban suspendidos —sin excepción— e instó a los pasajeros a comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estado de sus itinerarios.

La medida comprende:

Vuelos comerciales de pasajeros

Operaciones de carga

Aviación general

Advertencia oficial: “Puede utilizarse fuerza letal”

Uno de los puntos del aviso federal fue la advertencia sobre las consecuencias de violar la restricción aérea. En la notificación, la FAA señaló que el gobierno federal “puede utilizar fuerza letal” si una aeronave que ingresa al espacio restringido es considerada una “amenaza inminente para la seguridad”.

El aviso oficial de la FAA especifica que la prohibición de vuelo comprende el espacio aéreo estadounidense sobre la región fronteriza

La noticia también tomó desprevenidos a dirigentes políticos de Texas. El representante federal Joaquín Castro, demócrata por San Antonio, admitió no tener información concreta sobre la situación. “Disculpen, no tengo una respuesta clara”, expresó a The New York Times en las primeras horas del miércoles. Consultado sobre si la decisión le resultaba sorpresiva, respondió: “Sí”.

En la misma línea, el representante estatal Vincent Pérez, quien representa a El Paso, afirmó: “No tengo ninguna información sobre lo ocurrido”. Y agregó: “Nunca he oído hablar de un espacio aéreo estadounidense cerrado durante diez días, salvo que se produzca una emergencia importante”.

Impacto en una ciudad clave de la frontera de Estados Unidos

El Paso no es un punto menor dentro del mapa estadounidense. Según el censo de 2020, es la 23ª ciudad más poblada del país norteamericano. Su ubicación estratégica la convierte en un centro neurálgico del comercio transfronterizo junto a Ciudad Juárez, en México. La población de la ciudad ronda los 700 mil habitantes, cifra que se incrementa considerablemente si se toma en cuenta el área metropolitana, explicó The New York Times.

El cierre es absoluto e incluye la cancelación inmediata de todos los vuelos comerciales de pasajeros, operaciones logísticas de carga y cualquier actividad de aviación general

El aeropuerto es la puerta de entrada al oeste de Texas, al sur de Nuevo México y al norte de México. Varias de las principales aerolíneas del país norteamericano operan allí, entre ellas:

Southwest

United

American

Delta

El cierre total de operaciones durante diez días amenaza con generar interrupciones significativas en los traslados de pasajeros y en el transporte de mercancías, especialmente si se considera la dimensión del área servida.