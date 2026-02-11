Alerta en Texas: por qué la FAA bloqueó la entrada y salida de vuelos desde el Aeropuerto de El Paso
Las autoridades federales no dieron explicaciones sobre lo sucedido y algunos políticos respondieron que no saben qué ocurrió
- 3 minutos de lectura'
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión total de los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso por un período de diez días. El argumento oficial alude a “razones especiales de seguridad”, pero hasta el momento no se ofrecieron precisiones públicas sobre el motivo concreto detrás de la restricción.
Cierre total en las actividades del aeropuerto de El Paso
- La disposición comenzó a regir a las 23.30 horas locales del martes y se extenderá hasta el 20 de febrero.
- Según los avisos oficiales emitidos por la FAA, la prohibición abarca el espacio aéreo sobre El Paso y también sobre la comunidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México. No obstante, el cierre no incluye el espacio aéreo mexicano.
De acuerdo con lo informado por The New York Times y Associated Press, la agencia federal no detalló cuáles son las circunstancias específicas que motivaron la determinación. La referencia a “razones especiales de seguridad” fue la única explicación incluida en la notificación publicada en su sitio web.
En paralelo, el propio aeropuerto difundió un aviso a los viajeros a través de sus redes sociales, donde confirmó que todos los vuelos quedaban suspendidos —sin excepción— e instó a los pasajeros a comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estado de sus itinerarios.
La medida comprende:
- Vuelos comerciales de pasajeros
- Operaciones de carga
- Aviación general
Advertencia oficial: “Puede utilizarse fuerza letal”
Uno de los puntos del aviso federal fue la advertencia sobre las consecuencias de violar la restricción aérea. En la notificación, la FAA señaló que el gobierno federal “puede utilizar fuerza letal” si una aeronave que ingresa al espacio restringido es considerada una “amenaza inminente para la seguridad”.
La noticia también tomó desprevenidos a dirigentes políticos de Texas. El representante federal Joaquín Castro, demócrata por San Antonio, admitió no tener información concreta sobre la situación. “Disculpen, no tengo una respuesta clara”, expresó a The New York Times en las primeras horas del miércoles. Consultado sobre si la decisión le resultaba sorpresiva, respondió: “Sí”.
En la misma línea, el representante estatal Vincent Pérez, quien representa a El Paso, afirmó: “No tengo ninguna información sobre lo ocurrido”. Y agregó: “Nunca he oído hablar de un espacio aéreo estadounidense cerrado durante diez días, salvo que se produzca una emergencia importante”.
Impacto en una ciudad clave de la frontera de Estados Unidos
El Paso no es un punto menor dentro del mapa estadounidense. Según el censo de 2020, es la 23ª ciudad más poblada del país norteamericano. Su ubicación estratégica la convierte en un centro neurálgico del comercio transfronterizo junto a Ciudad Juárez, en México. La población de la ciudad ronda los 700 mil habitantes, cifra que se incrementa considerablemente si se toma en cuenta el área metropolitana, explicó The New York Times.
El aeropuerto es la puerta de entrada al oeste de Texas, al sur de Nuevo México y al norte de México. Varias de las principales aerolíneas del país norteamericano operan allí, entre ellas:
- Southwest
- United
- American
- Delta
El cierre total de operaciones durante diez días amenaza con generar interrupciones significativas en los traslados de pasajeros y en el transporte de mercancías, especialmente si se considera la dimensión del área servida.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
La primera imagen del embarazo de Milagros Maylin, pareja de Horacio Rodríguez Larreta
- 2
Boca: un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por presuntas irregularidades en el sistema de socios adherentes
- 3
Brilló en un éxito de los 80, posó en traje de baño y sorprendió al mostrar cómo luce a los 65 años
- 4
Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida