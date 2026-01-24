Greg Abbott no dice adiós: la increíble cantidad millonaria que recaudó para su reelección en Texas

A poco más de ocho meses para las elecciones generales de Texas, el gobernador Greg Abbott, que buscará la reelección, ya recaudó una cantidad millonaria de dinero. En enero de 2026, prepara una nueva campaña con 105,7 millones de dólares, mientras que sus principales rivales políticos disponen de una suma significativamente menor para sus candidaturas.

Entre julio y diciembre, Abbott reunió casi US$23 millones, con más de 48.000 contribuciones de todos los condados de Texas, según sus asesores. Durante sus cuatro campañas, el gobernador recibió más de un millón de contribuciones individuales.

“El apoyo masivo de todo el estado envía un mensaje contundente sobre los valores que los tejanos esperan que nuestro gobernador defienda”, declaró la directora de campaña, Kim Snyder, en un comunicado.

En esa línea, sostuvo: “Mientras los socialistas ganan elecciones en otros lugares, los tejanos están dando un paso al frente para apoyar al gobernador Abbott porque él protege nuestro estilo de vida”.

Entre los principales donantes del gobernador texano figura el nombre de Javaid Anwar, ejecutivo petrolero de Midland. El empresario donó más de US$1,6 millones.

Detrás de Anwar se ubican la magnate de los casinos Miriam Adelson y el Fondo de Liderazgo Republicano de Texas, un grupo respaldado por el republicano Alex Fairly, que ya entregaron US$1 millón.

Luego, el dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones; el fundador de Roku, Anthony Wood; el desarrollador de centros de datos Black Mountain Power; y el director ejecutivo de Capital Funding Group, John Dwyer, otorgaron US$500 mil cada uno a la campaña.

El gobernador destinará gran parte de su dinero al condado de Harris, un área tradicionalmente demócrata en la que los republicanos recientemente hicieron buenas elecciones.

En octubre, según informó The Texas Tribune, Abbott indicó que de los US$90 millones que tenía disponibles entonces donaría “la mayor parte” a su campaña en esta región.

“Tenemos que ganar el condado de Harris y convertirlo en un condado republicano”, sentenció.

La competencia de Greg Abbott en Texas: cuánto dinero recaudaron los demócratas

En las elecciones generales de Texas, que se celebrarán en noviembre, la figura que se presenta como la principal rival de Abbott corresponde a Gina Hinojosa. La demócrata recaudó US$1 millón durante las 10 semanas transcurridas desde que lanzó su campaña.

La donación promedio que recibió fue inferior a US$50, detalló Texas Tribune. Además, su equipo sostuvo que no aceptó aportes de comités de acción política (PAC) corporativos. También otorgó US$300 mil de su propio dinero a su candidatura.

La mayor contribución para la demócrata fue de US$25.000 y llegó por parte de la filántropa y enóloga Suzanne Booth. Por su parte, el fondo político de la Federación Americana de Maestros de Texas le otorgó US$10.000.

El padre de la candidata, Gilberto Hinojosa, que es el expresidente del Partido Demócrata a nivel estatal, brindó US$6250 para carteles de campaña.

Otro candidato que se presentará será Bobby Cole, un bombero retirado y ganadero, que buscará vencer a Hinojosa en las primarias demócratas y cuenta con un presupuesto limitado de solo US$27.465.

El político juntó casi US$61.000 entre julio y diciembre y gastó cerca de US$154 mil, según su presentación ante la Comisión de Ética de Texas.

Elecciones en Texas: candidatos republicanos para reemplazar a Abbott y encuestas

Al margen de los postulantes del Partido Demócrata, según Ballotpedia los siguientes candidatos republicanos se presentarán con la intención de reemplazar a Abbott en Texas:

R.F. Achgill

Evelyn Brooks

Pete Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

La política que corre con mayor ventaja es Brooks. La miembro de la junta educativa estatal y figura emergente del partido sostiene en su plataforma que cree que los texanos “merecen escuelas públicas sólidas basadas en métodos de enseñanza probados, un presupuesto responsable que respete a los contribuyentes y un alivio real del aumento de los impuestos a la propiedad”.

La encuesta más reciente, publicada por el Emerson College, muestra una contundente mayoría para el gobernador contra la demócrata, a falta de poco menos de 10 meses para celebrar los comicios.

De acuerdo con el sondeo, Abbott lleva una ventaja de ocho puntos sobre Hinojosa, 50% a 42%, mientras que el 8% está indeciso. Además, el informe señaló que la economía es el tema más importante para los votantes de Texas, con un 28%.