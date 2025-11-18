La ciudad de Texas con la mayor oferta de departamentos en alquiler por menos de US$1000

Encontrar un alquiler asequible es uno de los desafíos de los habitantes de Estados Unidos, pero un estudio reveló que una ciudad de Texas posee una gran oferta de departamentos por menos de 1000 dólares al mes. Se trata de McAllen, donde el 50% de las viviendas en renta presentan valores inferiores a ese monto.

Cuánto cuesta un alquiler en McAllen, Texas, y otros costos para los habitantes

La ciudad de McAllen, Texas, presenta alquileres por debajo de los US$1000 al mes y se encuentra entre los 13 territorios que presentan al menos un tercio de las viviendas en renta con este valor, según un estudio reciente.

Esta peculiaridad es destacada debido a la subida de precios a nivel general en todo el territorio norteamericano, donde los departamentos se encuentran entre las principales preocupaciones.

McAllen se incluyó en el listado con mayor oferta de departamentos en renta con valores inferiores a mil dólares Facebook/City of McAllen TX Government

Uno de los mayores desafíos de los estadounidenses es encontrar una renta que represente menos del 30% de sus ingresos en el hogar.

El estudio, liderado por Zillow, determinó que los inquilinos deben ahorrar el 5% de su salario durante 8,7 años para reunir el 10% de la entrada de una vivienda típica a nivel nacional. Esta cifra es superior al período de 7,4 años que se requería en 2019.

Según Apartments.com, el precio promedio de un alquiler en McAllen ronda los US$825 y los US$1340, en función del tamaño y del tipo de la propiedad. Se trata de una cifra un 20,1% inferior al promedio nacional.

Cuál es el costo de vida en McAllen, Texas, en 2025

La plataforma mencionada indicó que el costo de vida en la ciudad texana es un 16,5% inferior al promedio en Estados Unidos. Otros indicadores son:

Precio de la vivienda : es un 37,7% inferior que el promedio nacional.

: es un 37,7% inferior que el promedio nacional. Alimentación : el valor de los comestibles registra un 6,8% menos que el promedio de Texas, con un gasto de alrededor de US$645 al mes.

: el valor de los comestibles registra un 6,8% menos que el promedio de Texas, con un gasto de alrededor de US$645 al mes. Servicios básicos : un 21% mayor que el promedio estatal, con US$456.

: un 21% mayor que el promedio estatal, con US$456. Atención médica : con US$115 por mes, representa un 20,1% menos que Texas.

: con US$115 por mes, representa un 20,1% menos que Texas. Transporte: alrededor de US$346, es un 11,1% menos que el promedio estatal.

El costo de vida en McAllen es inferior al promedio de Texas y de EE.UU. Facebook/City of McAllen TX Government

Qué ciudades de EE.UU. ofrecen alquiler de departamentos por menos de US$1000

Si bien es común hallar estos valores en la renta de una habitación típica, el informe determinó que tan solo 13 de las 100 áreas metropolitanas de EE.UU. registraron un tercio de los alquileres para un departamento por debajo de los US$1000. El listado de las 10 principales ciudades fue conformado por:

Wichita, en Kansas : con el mayor porcentaje, del 54% de las viviendas.

: con el mayor porcentaje, del 54% de las viviendas. McAllen, en Texas : con el 50,6%.

: con el 50,6%. Little Rock, en Arkansas : con el 49% de las propiedades.

: con el 49% de las propiedades. Toledo, en Ohio : con el 46%.

: con el 46%. Oklahoma City, en Oklahoma : con el 42% de las unidades.

: con el 42% de las unidades. Boston, en Massachusetts : con el 1,7% de las viviendas.

: con el 1,7% de las viviendas. Miami, en Florida : con el 1,7%.

: con el 1,7%. Washington D.C. : con el 1,7%.

: con el 1,7%. North Port, en Florida : con el 1,7%.

: con el 1,7%. Charleston, en Carolina del Sur: con el 1,7%.

Las 10 ciudades donde se encuentran alquileres por debajo de los mil dólares Freepik

El ahorro en la renta puede representar un valor significativo para muchos hogares en el territorio norteamericano, que también sueñan con convertirse en propietarios.