En Estados Unidos: cuál es el precio de una camioneta Chevrolet Silverado 1500 modelo 2026 en octubre 2025

La camioneta Chevrolet Silverado 1500 adquirió una gran popularidad en Estados Unidos debido a las novedades en sus funciones y un diseño renovado. En su modelo 2026, este vehículo tiene un precio base de 36.900 dólares, pero su valor puede variar en 10 versiones disponibles.

Características principales de la camioneta Chevrolet Silverado 1500 de 2026

La automotriz estadounidense destacó la camioneta Chevrolet Silverado 1500 en su modelo 2026 por tratarse de un vehículo que combina la fuerza, la confiabilidad y la eficiencia. Con cuatro opciones de motor, resalta su capacidad de remolque y las funciones que incluye para su transporte.

La camioneta presenta una capacidad de remolque de hasta 25 metros cúbicos chevrolet.com

Las características generales de esta camioneta, que se encuentra en auge en la industria automovilística de Estados Unidos, son:

Diseño : presenta rines negros brillantes de 20 pulgadas, neumáticos todoterreno y revestimiento de caja aplicado por aspersión (para mejorar su resistencia y apariencia).

: presenta rines negros brillantes de 20 pulgadas, neumáticos todoterreno y revestimiento de caja aplicado por aspersión (para mejorar su resistencia y apariencia). Cuatro motores disponibles : el TurboMax (con 310 caballos de fuerza y transmisión automática de ocho velocidades), el EcoTec 3 V8 de 5,3 L (de 355 caballos de fuerza y transmisión de 10 velocidades), el EcoTec 3 V8 de 6,2 L (Con 420 caballos de fuerza y 10 velocidades), y el Turbo-diesel DuraMax (con 305 caballos de fuerza y 10 velocidades).

: el TurboMax (con 310 caballos de fuerza y transmisión automática de ocho velocidades), el EcoTec 3 V8 de 5,3 L (de 355 caballos de fuerza y transmisión de 10 velocidades), el EcoTec 3 V8 de 6,2 L (Con 420 caballos de fuerza y 10 velocidades), y el Turbo-diesel DuraMax (con 305 caballos de fuerza y 10 velocidades). Remolque : tiene una capacidad de hasta 25 metros cúbicos, con 12 puntos de amarre estándar.

: tiene una capacidad de hasta 25 metros cúbicos, con 12 puntos de amarre estándar. Conectividad : posee compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

: posee compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Asistencia: cuenta con un paquete de seguridad y asistencia al conductor, de Chevy SafetyAssist.

La Chevrolet Silverado 2026 cuenta con novedades en sus funciones chevrolet.com

Modelos y precios de la Chevrolet Silverado 2026 en Estados Unidos

La camioneta 1500 presenta nueve modelos, que varían en ciertas características y precio. Los anunciados por la automotriz son:

WT: desde US$36.900 , tiene un motor TurboMax y EcoTec de 5,3 L, además de control de velocidad automático.

, tiene un motor TurboMax y EcoTec de 5,3 L, además de control de velocidad automático. Custom: desde US$42.400 , cuenta con motor TurboMax, sistema de encendido a control remoto y seguros eléctricos en la puerta trasera.

, cuenta con motor TurboMax, sistema de encendido a control remoto y seguros eléctricos en la puerta trasera. Custom Trail Boss: desde US$52.800 , presenta una suspensión elevada de dos pulgadas con un diseño todoterreno y una caja de transferencia Autotrac de dos velocidades (para cambiar de marcha sin detener el vehículo).

, presenta una suspensión elevada de dos pulgadas con un diseño todoterreno y una caja de transferencia Autotrac de dos velocidades (para cambiar de marcha sin detener el vehículo). LT: desde US$47.900 , está diseñado para viajes rutinarios, con asientos tipo butaca y faros delanteros LED de circulación diurna.

, está diseñado para viajes rutinarios, con asientos tipo butaca y faros delanteros LED de circulación diurna. RST: desde US$51.300, presenta un diseño más deportivo con cuatro opciones de motor.

Esta camioneta cuenta con 10 modelos disponibles en su versión 1500 de 2026 chevrolet.com

EV: desde 52.800 dólares , es totalmente eléctrico.

, es totalmente eléctrico. LT Trail Boss: desde US$59.600 , incluye las características todoterreno a la versión anterior.

, incluye las características todoterreno a la versión anterior. LTZ: desde US$58.000 , se trata de un diseño premium con asientos tapizados en cuero y hasta ocho cámaras con 14 perspectivas.

, se trata de un diseño premium con asientos tapizados en cuero y hasta ocho cámaras con 14 perspectivas. High Country: desde US$62.900 , con asientos cubiertos de piel y escape activo habilitado para el modo deportivo (que detecta las diferencias de giro en los neumáticos).

, con asientos cubiertos de piel y escape activo habilitado para el modo deportivo (que detecta las diferencias de giro en los neumáticos). ZR2: desde US$71.700, este diseño todoterreno presenta una reforzada defensa delantera y cubrecarters de aluminio bajo la carrocería para una mayor protección.

Cuáles son las nuevas funciones de seguridad en la Chevrolet Silverado 1500 de 2026

A través del Chevy Safety Assist, cada vehículo del modelo 2026 de la marca originada en EE.UU. cuenta con frenado de emergencia automático, por si se encuentra un peatón al frente, Lane Keep Assist (que posibilita la ejecución automática de giros) y advertencias de distancias próximas a indicadores.