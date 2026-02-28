La mano derecha de Greg Abbott se postula al Senado: quién es Ken Paxton, el fiscal general antiinmigración de Texas

En las próximas elecciones de Texas, Ken Paxton se presentará como candidato al Senado de Estados Unidos. El fiscal general está en su puesto desde la asunción de Greg Abbott como gobernador y acompaña su duro enfoque migratorio en el Estado de la Estrella Solitaria. El funcionario intentará vencer a sus rivales republicanos en las primarias del 3 de marzo.

Quién es Ken Paxton, fiscal general de Texas y candidato al Senado de EE.UU.

De acuerdo con la biografía de Britannica, el funcionario nació el 23 de diciembre de 1962 en Minot, Dakota del Norte. Por el trabajo de su padre, durante su infancia vivió en distintas partes de EE.UU., como Oklahoma y Nueva York.

Ken Paxton estudió psicología y derecho antes de comenzar su trabajo como abogado Jose Luis Magana - FR159526 AP

En su juventud estudió psicología y derecho en la Universidad Baylor y la Universidad de Virginia respectivamente. Por más de una década, Paxton se desempeñó como abogado en distintos puestos y tuvo su propio estudio legal durante 14 años.

Su recorrido en la función pública comenzó en 2002, cuando fue elegido para ocupar un lugar en la Cámara de Representantes de Texas. Diez años después, en 2012, fue votado para ser senador estatal.

No llegó a cumplir su primer mandato completo en la Cámara alta del estado, ya que en 2014 ganó las elecciones para fiscal general de Texas. Paxton asumió a inicios del 2015, al igual que Abbott. Desde entonces, acompañó la trayectoria del gobernador republicano en el cargo.

Paxton asumió su cargo de fiscal general de Texas al mismo tiempo que Abbott comenzó su período como gobernador X (@TeamBettencourt)

Durante sus primeros dos años como procurador general estatal, coincidió con el último período de la gestión de Barack Obama. En ese tiempo, presentó docenas de demandas contra la administración federal.

Algunas de las presentaciones judiciales incluyeron reclamos contra normas de protección ambiental, reglas de horas extras y legislaciones sobre baños para personas transgénero.

Las políticas migratorias de Ken Paxton como fiscal general

En el inicio de su gestión, el funcionario tomó relevancia por una iniciativa para combatir el tráfico de personas. A lo largo de sus gestiones, construyó un perfil conservador, con fuertes posturas contra el aborto y las regulaciones sobre personas transgénero.

Dentro de esa visión general, tomó múltiples medidas en línea con el enfoque migratorio de Abbott. Por ejemplo, poco después de la asunción de Donald Trump fue uno de los pioneros en firmar un acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ken Paxton asumió hace más de 10 años como fiscal general de Texas y renovó su cargo en dos elecciones Tony Gutierrez - AP

Paxton celebró en un comunicado ser el “primer oficial de la ley de Texas” en comprometerse a colaborar con las políticas de deportaciones de la administración Trump.

Además, también en 2025 anunció una investigación contra la ciudad de Dallas por sus protecciones a migrantes. Según su presentación, estas medidas incumplían la ley SB4, que impedía la aplicación de políticas santuario.

En esa misma línea, Paxton también buscó cerrar el Fondo de Servicios Legales para migrantes del condado texano de Harris. La medida desembocó en una demanda y un fallo judicial adverso.

Tras tres mandatos consecutivos como fiscal general, el funcionario abandonará su cargo. El próximo procurador saldrá de una lista de siete nombres, cuatro republicanos y tres demócratas, que participarán en las primarias del 3 de marzo.

Abbott firmó una resolución contra los no ciudadanos

Por su parte, él buscará convertirse por primera vez en senador de EE.UU., tras su experiencia legislativa en el Congreso de Texas. Según Ballotpedia, la lista de candidatos republicanos para el Senado nacional está compuesta por: