Noticias de Texas hoy, en vivo: ola de calor con temperaturas récord y reportes del miércoles 25 de marzo
Cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Texas espera un miércoles con temperaturas récord de hasta 95°F (35ºC)
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa para el miércoles 25 de marzo un calor histórico en Texas. Por las temperaturas récord y la baja humedad, las autoridades emitieron alertas ante el riesgo elevado de incendios forestales que afectan a la zona del Panhandle y al área sur central del estado.
- Amarillo alcanzará máximas de 95°F (35°C).
- Austin y San Antonio registrarán máximas de 90°F (32°C).
- Dallas reportará 89°F (31,6°C).
- Houston tendrá 84°F (28,8°C) tras una densa niebla matutina que se disipará a las 10 hs.
De forma discreta: Texas clausuró el centro de detención del ICE de la Operación Estrella Solitaria
El estado de Texas clausuró el centro de detención de la Operación Estrella Solitaria en el condado de Val Verde discretamente durante agosto de 2025. Según The Texas Tribune, esta decisión, revelada recientemente por funcionarios estatales, marca el fin de una instalación clave en la estrategia de control fronterizo del gobernador Greg Abbott.
La clausura responde a una disminución drástica en los cruces ilegales y a una mayor colaboración con el gobierno federal bajo la administración de Donald Trump. Actualmente, las autoridades enfocan sus recursos en la “Operación Lone Star 2.0”, la cual prioriza arrestos de inmigrantes indocumentados en el interior del estado.
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