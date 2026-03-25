Noticias de Texas hoy, en vivo: ola de calor con temperaturas récord y reportes del miércoles 25 de marzo

El estado de Texas clausuró el centro de detención de la Operación Estrella Solitaria en el condado de Val Verde discretamente durante agosto de 2025. Según The Texas Tribune, esta decisión, revelada recientemente por funcionarios estatales, marca el fin de una instalación clave en la estrategia de control fronterizo del gobernador Greg Abbott.

La noticia del cierre del centro fue revelada recientemente por las autoridades en Texas ICE

La clausura responde a una disminución drástica en los cruces ilegales y a una mayor colaboración con el gobierno federal bajo la administración de Donald Trump. Actualmente, las autoridades enfocan sus recursos en la “Operación Lone Star 2.0”, la cual prioriza arrestos de inmigrantes indocumentados en el interior del estado.