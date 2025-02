La desgarradora muerte de una niña en Texas conmueve a la comunidad migrante, en medio de rumores sobre el ICE

Jocelynn Rojo Carranza tenía solo 11 años y estudiaba en una escuela de Gainesville, una ciudad ubicada 110 kilómetros al norte de Dallas, en Texas. Su muerte causó conmoción en la comunidad local, especialmente entre la población latina, porque ocurrió en medio de rumores sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la supuesta deportación que alcanzaría a su familia.

Conmoción por la muerte de una Jocelynn en Texas, en medio de las redadas del ICE

Marbella Carranza, madre de Jocelynn, dijo que su hija había nacido en Estados Unidos y que la familia es de México. Marbella la recuerda como una niña desbordante de energía. En su obituario se destaca que era amiga de todos y que tocaba el corno francés (o trompa), hacía videos de TikTok, nadaba, hacía volteretas y pasaba las noches de los viernes viendo películas con su familia. “Se pasaba todo el día jugando con sus hermanos y niños del barrio que iban a la misma escuela que ella”, dijo la madre a la CNN.

La escuela de Texas a la que asistía Jocelynn en Gainesville, Texas

La sospecha de la familia es que se suicidó en un contexto en el que había sufrido bullying en la escuela, con rumores de una eventual deportación de su familiar por parte del ICE. Según su madre, Jocelynn llegó a hablar con un consejero, pero que ellos no fueron informados. Según dijo Marbella, el Distrito Escolar Independiente de Gainesville cerró una investigación sobre el caso, pero eso no pudo ser confirmado por los medios locales, debido a la falta de información específica, ya que la política de la institución es no comentar casos puntuales.

“Queremos enfatizar que tomamos muy en serio todos los informes de acoso y preocupaciones sobre la seguridad de los estudiantes”, señaló la entidad a través de un comunicado. “Nuestro distrito sigue protocolos estrictos para investigar cualquier denuncia y estamos comprometidos a fomentar un entorno seguro y de apoyo para todos los estudiantes”.

En redes sociales se realizaron campañas para recaudar fondos y ayudar a la familia de Jocelynn Rojo Carranza, la niña fallecida en Texas

“Había escuchado que el ICE iba a venir”

Jocelynn murió el 8 de febrero en un hospital de Dallas, al que había sido llevada cinco días antes al ser hallada desvanecida en su casa. La pequeña había nacido el 17 de junio de 2013, según un obituario publicado en línea por su familia

Genessi Arnal, de 11 años, compañera de Jocelynn dijo a CNN durante el velatorio que lamentaba la muerte de su compañera de clase. “Cuando me enteré de que se había ido, no sé, me rompió el corazón. Me dolió mucho. Ella no sabía cuánto la amaba la gente antes de que falleciera”. La niña dijo que, efectivamente, había escuchado de otros estudiantes de la escuela que “ICE iba a venir”, aunque no sabía si su compañera había escuchado menciones directas sobre su familia.

La madre de otra de las compañeras de Jocelynn, Jessi Noble, dijo que su hija de 11 años, que es blanca, le había expresado su temor por sus amigos hispanos debido a las burlas y comentarios que había escuchado en la escuela. “La gente le había estado diciendo a sus amigos hispanos que los estaban deportando, que el ICE iba a venir por ellos”, dijo Noble. “Y ella estaba aterrorizada”.

La policía local emitió un comunicado en el que afirmó que “este incidente todavía está siendo investigado activamente, por lo que no podemos comentar en este momento”. La madre de Jocelynn lamentó que el distrito escolar no siga analizando lo ocurrido. “Por parte del distrito ya cerraron, ya no hay nada más que investigar”, dijo la mujer a Univision.

ICE continúa con sus redadas en Texas, uno de los estados más afectados U.S. Immigration and Customs Enforcement

Texas, en la mira del ICE

Texas ha sido foco de varias redadas del ICE desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, esta vez con un plan de “deportación masiva” y la pretensión de que se realizaran al menos 1.500 arrestos diarios. En el norte del estado, entre sus primeros operativos, el ICE reportó la detención de 84 personas en Dallas, Irving, Arlington, Fort Worth y el condado de Collin.

Texas es el segundo estado con mayor población hispana en Estados Unidos, con unos 12,1 millones de personas provenientes, directa o indirectamente, de Latinoamérica. Según el estudio del Pew Research, hasta 2021 contaba con el 19% del total de hispanos del país.

