Vivir con US$40.000: 5 ciudades de EE.UU. donde el ingreso rinde más (dos están en Texas)

Vivir con un ingreso anual de 40.000 dólares se volvió un desafío creciente en gran parte de Estados Unidos. El aumento sostenido de los alquileres, el costo de los servicios y la inflación reducen el margen financiero de millones de personas, especialmente de quienes viven solas y dependen de un único salario. Sin embargo, su impacto varía de manera significativa según la ciudad.

Las cinco ciudades más baratas para vivir en EE.UU. con US$40.000

En determinados centros urbanos, los costos de vivienda son más bajos, el transporte público reduce gastos fijos y existen redes de asistencia pública que permiten cubrir necesidades básicas sin recurrir a deudas constantes.

Brownsville, Texas, es considerada como una de las ciudades más asequibles Foto Facebook Visit Brownsville TX

Un informe reciente sobre planificación financiera realizado por GoBankingRates utilizó los US$40.000 anuales como referencia práctica para analizar en qué ciudades este nivel de ingresos permite mayor estabilidad. El criterio se basó en considerar esa cifra como cercana o ligeramente superior al salario mínimo estimado para un adulto soltero en determinadas regiones del país norteamericano.

La lista de las cinco jurisdicciones más económicas fue conformada de la siguiente manera:

Brownsville, Texas

McAllen, Texas

Dayton, Ohio

Toledo, Ohio

Fort Wayne, Indiana

Brownsville, Texas: la ciudad más económica para personas de bajos ingresos

Brownsville, ubicada en el condado de Cameron, en el sur de Texas, encabeza la lista por su bajo costo de vivienda. El alquiler promedio de un departamento de un dormitorio se sitúa en los US$868 mensuales, mientras que el salario digno estimado después de impuestos es de US$32.033 al año.

Aunque en gran parte de la ciudad el uso del automóvil es habitual, el área céntrica presenta una alta transitabilidad. Además, el sistema Brownsville Metro opera múltiples rutas de autobús que conectan distintos barrios y reducen la necesidad de transporte privado.

En materia de asistencia, la ciudad cuenta con una amplia cobertura de programas públicos. Una proporción significativa de los hogares de bajos ingresos participa en Medicaid y SNAP, y el Banco de Alimentos del Valle del Río Grande brinda apoyo de forma regular.

Brownsville es la ciudad más poblada del Valle del Río Grande, con cerca de 185 mil habitantes, según su sitio web oficial. Su crecimiento económico reciente y su cercanía con la frontera mexicana influyen tanto en el mercado laboral como en el costo general de vida.

McAllen, Texas: bajo costo y crecimiento sostenido

McAllen, también en el sur de Texas, presenta condiciones similares. El alquiler promedio de un dormitorio se ubica en los US$827 mensuales y el salario digno estimado después de impuestos se mantiene en los US$33.722 anuales.

La renta promedio de un dormitorio en McAllen es de US$827 Foto Google Maps

La ciudad dispone de opciones de transporte público regional y, aunque su transitabilidad general es moderada, determinadas zonas céntricas permiten cubrir necesidades diarias a pie. Esto contribuye a reducir gastos asociados al mantenimiento de un vehículo.

En cuanto al apoyo social, una parte relevante de la población del condado accede a Medicaid y SNAP, con asistencia alimentaria provista por organizaciones regionales. Estas redes cumplen un rol central para los hogares con ingresos limitados.

McAllen experimentó un crecimiento sostenido en las últimas décadas y pasó de ser una comunidad agrícola a un centro comercial y de servicios con fuerte actividad transfronteriza, lo que amplía las oportunidades laborales en sectores específicos.

Dayton, Ohio: transporte público y salarios manejables

Dayton, en el suroeste de Ohio, se destaca por su sistema de transporte público. El Greater Dayton RTA opera numerosas rutas de autobuses y trolebuses eléctricos, lo que permite a muchos residentes prescindir del automóvil. El centro de la ciudad presenta un alto nivel de caminabilidad, lo que reduce costos diarios de traslado.

Dayton, en Ohio, es una de las ciudades más baratas para vivir en Estados Unidos https://www.daytonohio.gov/

El alquiler promedio de un departamento de un dormitorio se mantiene en los US$973 mensuales y el salario digno estimado después de impuestos es de US$34.846 anuales.

En términos de programas sociales, el condado de Montgomery registra una amplia cobertura de Medicaid y SNAP. Estos beneficios son utilizados por miles de residentes para acceder a atención médica y alimentos básicos.

Dayton combina una base industrial histórica con sectores tecnológicos y culturales en desarrollo. Además, impulsó políticas de integración para residentes nacidos en el extranjero, lo que ha tenido impacto en la revitalización de barrios y en la economía local.

Toledo, Ohio: alquileres bajos y servicios disponibles

Toledo ofrece uno de los alquileres más bajos entre las ciudades analizadas, con un promedio mensual de US$795 para un dormitorio. El salario digno estimado después de impuestos se ubica en los US$34.883 anuales.

Toledo es apodada "La Ciudad del Vidrio" VisitToledo.org

La Autoridad de Tránsito Regional del Área de Toledo opera decenas de rutas de autobuses y servicios complementarios, lo que facilita la movilidad sin vehículo propio. Esto representa un ahorro significativo en seguros, combustible y mantenimiento.

El acceso a programas de apoyo también es amplio. El sistema Medicaid del estado de Ohio y los beneficios de SNAP alcanzan a una parte considerable de la población del condado de Lucas, complementados por la labor del Banco de Alimentos SeaGate.

Toledo es una ciudad con pasado manufacturero, especialmente ligada a la industria del vidrio y la automoción. En las últimas décadas, diversificó su economía y promovió proyectos de revitalización urbana.

Fort Wayne, Indiana: equilibrio entre costos y servicios

Fort Wayne, en el noreste de Indiana, completa la lista. El alquiler promedio de un dormitorio se sitúa en los US$948 mensuales y el salario digno estimado después de impuestos alcanza los US$37.408 anuales.

Fort Wayne, en Indiana, se destaca por sus bajos costos de alquiler cityoffortwayne.com

El sistema de transporte público Citilink ofrece múltiples rutas fijas y servicios flexibles, lo que permite reducir la dependencia del automóvil. Esto es especialmente relevante para personas con ingresos ajustados.

En el plano social, los residentes elegibles acceden a Medicaid a través del programa estatal de Indiana y a beneficios de SNAP. Estas herramientas contribuyen a cubrir gastos de salud y alimentación.

Fort Wayne es la segunda ciudad más poblada del estado y concentra gran parte de la actividad económica del noreste de Indiana, según su sitio web oficial. Su tamaño intermedio permite combinar acceso a servicios urbanos con costos de vida relativamente contenidos.