La ley que avanza en Texas y que podría facilitar la compra y construcción de casas en el estado

Texas podría reducir el costo de la vivienda con un proyecto de ley que permitiría construir casas más pequeñas en terrenos menores. La iniciativa, que ya superó una votación clave en la Cámara de Representantes, responde a una crisis de asequibilidad y cuenta con el respaldo del vicegobernador Dan Patrick.

Texas: viviendas más chicas en terrenos más reducidos

La Senate Bill 15 permitiría que las viviendas unifamiliares se construyan en terrenos de hasta 280 metros cuadrados. Según datos del Texas Tribune, actualmente las ciudades más grandes del estado exigen entre 465 y 700 metros cuadrados por casa.

La SB 15 forma parte de un paquete legislativo que también busca habilitar viviendas móviles y reconvertir oficinas vacías en residencias Michael Dwyer - AP

La medida busca abaratar el costo total de las propiedades, ya que las parcelas más chicas reducen el valor final. Gary Gates, legislador republicano que impulsó el proyecto en la Cámara, explicó que el objetivo es “ampliar la oferta de viviendas”.

¿Dónde se aplicará la nueva normativa de vivienda en Texas?

La normativa afectaría a las 19 de las urbes más grandes de Texas. Es decir, a las ciudades que cuentan con al menos 150 mil habitantes, ubicadas en condados con más de 300 mil residentes, según datos del Censo de EE.UU. “Este proyecto permite construir casas de distintos tamaños y precios para satisfacer la demanda”, comentó Gates.

No afectará a barrios ya existentes ni a zonas donde los estatutos de asociaciones de propietarios prohíban los cambios. Solo se aplicará en nuevos desarrollos urbanos que cuenten con un mínimo de dos hectáreas.

La normativa no se aplicará en barrios ya establecidos ni en zonas donde haya restricciones impuestas por asociaciones vecinales Foto: Freepik

El Estado de la Estrella Solitaria enfrenta un déficit de 320 mil viviendas, según el grupo Up For Growth. Esta escasez elevó los precios y los alquileres, y desplazó a sectores de clase media. “La alternativa a esta ley es que Texas terminará con precios como California“, comentó Nicole Nosek, de Texans for Reasonable Solutions.

Cambios introducidos por la Cámara de Representantes

La votación del miércoles, con 86 votos a favor y 43 en contra, llegó finalmente tras un giro dramático: un legislador demócrata intentó frenar la ley por cuestiones técnicas, pero los defensores del proyecto lograron revivirla a tiempo para que llegue al pleno antes de una fecha límite clave.

“Los residentes no eligieron a sus legisladores estatales para decidir cómo se debe desarrollar su ciudad, no a ese nivel, no con ese tipo de densidad”, comentó en el debate el legislador demócrata Ramón Romero.

Si bien no pudo frenar la votación, logró añadir una enmienda que exige a los municipios crear una nueva categoría de zonificación para que la ley entre en vigor. Según los impulsores, esa condición podría anular los efectos prácticos de la norma.

Ahora, el Senado de Texas deberá decidir si acepta los cambios o si forma un comité para unificar el texto. Dan Patrick, vicegobernador del estado, aún no se pronunció sobre la versión final, pero destacó la buena relación entre ambas cámaras.

Un plan integral para transformar la vivienda en Texas

La SB 15 forma parte de una estrategia legislativa más amplia que busca flexibilizar las regulaciones locales, como una ley que permite desarrollar viviendas en corredores comerciales, y otra que limita el poder de los propietarios para frenar construcciones cercanas.

Dan Patrick, vicegobernador de Texas, respaldó la reforma como parte de una estrategia para reducir costos de vivienda, aunque aún no se pronunció sobre los cambios introducidos por la Cámara Eric Gay - AP

Los legisladores también impulsaron iniciativas para:

Permitir viviendas móviles en zonas urbanas.

Convertir oficinas vacías en unidades residenciales.

Relajar las restricciones de ocupación en ciudades universitarias.

Aunque algunos proyectos no lograron avanzar, como el que permitía construir unidades adicionales en patios traseros, el avance del SB 15 representa un paso clave para reformar el mercado inmobiliario texano.