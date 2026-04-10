La norma definitiva que se aplicará en Texas para el transporte público durante el Mundial 2026

Texas ya definió el sistema de movilidad que operará durante el Mundial de la FIFA 2026 en el norte del estado. El plan se apoyará en trenes, autobuses, traslados especiales y una aplicación oficial para ordenar los viajes hacia el estadio en Arlington, el FIFA Fan Festival de Dallas y otros puntos vinculados al torneo.

Así funcionará el transporte publico en Texas durante el Mundial

La medida apunta a concentrar los desplazamientos en una red integrada entre Dallas, Fort Worth y Arlington. El objetivo es reducir la dependencia del auto particular en los días de partido y ordenar el acceso al estadio, al festival de aficionados en Fair Park y al centro internacional de transmisiones.

Dallas ya está lista para recibir el Mundial

Dentro de ese esquema, la regla operativa para residentes y visitantes será el uso coordinado de servicios ferroviarios, autobuses de enlace y herramientas digitales para la compra de pasajes y planificación de recorridos.

“Cualquier gran evento deportivo, como la Copa Mundial de la FIFA, requiere meses de colaboración con socios de diversos sectores, incluido el transporte”, aseguró Mónica Paul, presidenta del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA del Norte de Texas, en un comunicado. “Agradecemos a nuestros socios federales, estatales, regionales y locales sus esfuerzos para hacer posible este momento”, agregó.

GoPass será la vía principal para usar el transporte en el Mundial 2026

La aplicación GoPass fue definida como la plataforma central del sistema. Desde allí se podrá:

Comprar y guardar boletos electrónicos para distintas redes de transporte .

. Consultar recorridos, horarios y movimientos en tiempo real .

. La herramienta reunirá en un mismo entorno los servicios de DART, Trinity Metro y otras agencias regionales, lo que permitirá moverse entre aeropuertos, estaciones, zonas hoteleras y sedes oficiales sin recurrir a distintos sistemas de pago.

El uso de boletos digitales y pagos sin contacto buscará acelerar el acceso a trenes y autobuses en jornadas con alta circulación. También se utilizará para orientar a los visitantes sobre cambios de servicio, conexiones disponibles y alternativas de viaje.

La forma más eficiente de gestionar los viajes en el norte de Texas durante el Mundial será a través de la aplicación móvil GoPass Facebook Dallas Area Rapid Transit (Official DART page)

Cómo será el viaje al AT&T Stadium en los días de partido

Como el AT&T Stadium, también conocido como Dallas Stadium, en Arlington, no tiene conexión ferroviaria directa, el plan establece un circuito combinado:

Los aficionados deberán tomar el Trinity Railway Express (TRE) desde Dallas o Fort Worth hasta la estación CentrePort .

desde Dallas o Fort Worth . Una vez allí, se realizará un transbordo a autobuses chárter que trasladarán a los pasajeros hasta una terminal de colectivos ubicada en las inmediaciones del estadio.

que trasladarán a los pasajeros hasta una terminal de colectivos ubicada en las inmediaciones del estadio. El tramo final se completará a pie, en un recorrido estimado de unos 800 metros.

Además, si la capacidad de los trenes se completa, se habilitarán autobuses especiales desde estaciones clave de Dallas y Fort Worth para sostener el flujo de ingreso. La intención es evitar embudos en el acceso al recinto durante las horas previas a cada encuentro.

“Aprovechar esta oportunidad histórica requiere una colaboración sin precedentes entre nuestras ciudades, condados, el departamento de transporte estatal y las agencias de tránsito para desarrollar una estrategia de transporte a la altura de un escenario mundial”, señaló Michael Morris, ingeniero profesional y director de transporte del Consejo de Gobiernos del Norte de Texas Central, en el comunicado.

Por otro lado, el plan también reserva un espacio específico para los servicios de viajes por aplicación y taxis. En los días de partido, el punto oficial de ascenso y descenso estará ubicado en el área del Esports Stadium Arlington, que funcionará como zona habilitada para ese tipo de traslados.

Para quienes se alojen en Arlington, también se prevé el uso del sistema Red Trolley, que conectará hoteles y sectores del distrito de entretenimiento con áreas cercanas al estadio.

A eso se suma la conexión con los dos aeropuertos principales de la región: DFW International Airport y Dallas Love Field, ambos integrados al esquema general de movilidad para facilitar el traslado desde la llegada de los visitantes.

En Texas, la ciudad sede oficial es Dallas, aunque los encuentros se disputarán en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington dallasfwc26 - FIFA

Fair Park, el festival de aficionados y el rol de Dallas en el torneo

Dallas tendrá un papel central fuera de la cancha. Allí funcionará el FIFA Fan Festival en Fair Park, donde se esperan transmisiones públicas, actividades para hinchas y eventos paralelos durante varias semanas.

Para ese punto, la recomendación será el uso del tren ligero del Dallas Area Rapid Transit (DART), con acceso por estaciones cercanas al parque. El objetivo es concentrar la llegada de público en transporte masivo y reducir la circulación vehicular en un área que recibirá actividad diaria.

Además, el centro de la ciudad alojará el International Broadcast Centre (IBC), desde donde se coordinará parte de la producción global del torneo. Esa operación convertirá a Dallas en un nodo logístico y técnico durante el Mundial.

A 62 días de que comience el torneo en el norte de Texas, la sede de Arlington será una de las más activas y albergará nueve partidos. El primero está previsto para el 14 de junio, cuando se enfrentarán Países Bajos y Japón.