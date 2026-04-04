¿Cambia el horario laboral por el Mundial en Texas? La recomendación que se podría aplicar por casi un mes en Houston

A falta de poco más de dos meses para el inicio del Mundial 2026, en Texas ya se preparan con varias medidas para recibir a los visitantes e intentar mantener el ritmo de vida normal. Con ese propósito, el Consejo del Área de Houston-Galveston (H-GAC, por sus siglas en inglés) recomendó a los ciudadanos que ajusten las horas de trabajo en los días con mayores retrasos en los viajes. Esto debe hacerse siempre que sea posible, debido a la afluencia de turistas que impactará en el tránsito.

La recomendación que se podría aplicar en Houston por casi un mes

El Mundial que se celebrará entre junio y julio llevará una gran afluencia de turistas a Estados Unidos, México y Canadá .

. Las diferentes ciudades que recibirán a los fanáticos ya avanzan con distintas medidas para afrontar este arribo, y el H-GAC no es la excepción.

El jueves, lanzó un sitio web oficial con distintas recomendaciones para viajeros y ciudadanos del estado.

La ciudad de Houston, en Texas, se prepara para albergar siete partidos del Mundial 2026 Associated Press

La página alienta a las personas a informarse sobre cuándo aumentará el tráfico y otorga una guía para planificar su recorrido con anticipación para evitar retrasos.

Uno de los consejos que brinda a los conductores es que modifiquen sus horarios laborales en los días con mayores retrasos en los desplazamientos.

No obstante, no todas las personas podrán cumplir esta recomendación, ya que muchas están sujetas a horarios establecidos por sus empresas. El documento contiene una lista de recomendaciones para quienes trabajan de manera remota:

Informar claramente a los supervisores qué días se trabaja desde casa.

Coordinar con el supervisor entregas y reuniones.

Mantener al equipo actualizado sobre el progreso con el uso de herramientas digitales (ej., plataformas de comunicación y gestión).

Estar disponible durante el horario laboral y responder mensajes.

Definir con el hogar cuándo no ser interrumpido.

Ajustar horarios con el supervisor si hay responsabilidades familiares.

Además, el H-GAC insta a las personas a que consulten sus calendarios, prevean suficiente tiempo para el trayecto y consideren el transporte público o compartir automóvil para evitar embotellamientos.

“Al dar la bienvenida a aficionados de todo el mundo, queremos que nuestros residentes y empresas estén preparados”, declaró Ron Papsdorf, director de transporte de H-GAC, en un comunicado, citado por Houston Chronicle.

La herramienta en Houston para turistas y ciudadanos durante el Mundial 2026

Entre el 14 de junio y el 19 de julio, la ciudad de Houston espera recibir a más de 500 mil visitantes. Se estima que a partir de esta llegada se producirá un aumento considerable del tráfico en las principales vías.

Para mitigar los problemas que puedan surgir en el tránsito, el sitio web Commuter Game Plan de H-GAC permite observar un calendario, mapas, información sobre el transporte público, consejos para ajustar los horarios y una guía para planificar los días de mayor afluencia.

Al ingresar, muestra en la primera página cuáles son las jornadas en las que se espera que haya mayor cantidad de personas en las calles.

Houston se prepara para el Mundial 2026 con nuevos campos de fútbol

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Houston

En total, Texas será sede de 16 partidos de la próxima Copa del Mundo de fútbol. El NRG Stadium albergará siete enfrentamientos, según la página de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), de los cuales cinco son de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, en las siguientes fechas:

Domingo 14 de junio de 2026: Alemania vs. Curazao (Fase de Grupos, Grupo E)

Miércoles 17 de junio de 2026: Portugal vs. RD Congo (Fase de Grupos, Grupo K)

Sábado 20 de junio de 2026: Países Bajos vs. F3 (Fase de Grupos, Grupo F)

Martes 23 de junio de 2026: Portugal vs. Uzbekistán (Fase de Grupos, Grupo K)

Viernes 26 de junio de 2026: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Fase de Grupos, Grupo H)

Lunes 29 de junio de 2026: Partido 76 (Dieciseisavos de final: 2E vs. 2I)

Sábado 4 de julio de 2026: Partido 90 (Octavos de final)

En el Mundial 2026, el NRG Stadium de Houston albergará cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final Archivo

También en el Estado de la Estrella Solitaria, el Dallas Stadium será el escenario de nueve juegos, divididos de la siguiente manera: