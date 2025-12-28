La pequeña ciudad de Texas que tendrá un centro de datos de US$440 millones

Una inversión de US$440 millones comenzó a materializarse en Cedar Creek, una localidad no incorporada del condado de Bastrop, en Texas. El proyecto está a cargo de EdgeConneX. La empresa desarrolla un centro de datos a cerca de 25 millas (40 kilómetros) de Austin, con finalización prevista para junio de 2026.

¿Qué es un centro de datos y por qué se volvió clave para la economía digital?

Según IBM Think, un centro de datos es una instalación física que concentra la infraestructura tecnológica necesaria para almacenar, procesar y distribuir datos, además de sostener aplicaciones y servicios digitales.

Los centros de datos se consolidaron como piezas centrales del funcionamiento de servicios digitales, desde la nube hasta la inteligencia artificial FotoEdgeConneX

IBM señala que estos espacios evolucionaron desde salas privadas de uso corporativo hacia centros operados por proveedores de nube y de hiperescala. Estos permiten compartir recursos, escalar capacidad bajo demanda y sostener servicios clave como cloud computing, inteligencia artificial y análisis de datos.

¿Cómo será el centro de datos de US$440 millones?

El complejo se emplaza sobre un predio de 130 acres (52,6 hectáreas) en Cedar Creek, una localidad de 4026 habitantes, según datos del Census Reporter. El proyecto se integra al corredor tecnológico del centro de Texas.

De acuerdo con la documentación oficial citada por MySA, el edificio contará con dos niveles y una superficie aproximada de 578 mil pies cuadradados (53.700 metros cuadrados).

La obra inicial forma parte de un campus de mayor escala, diseñado para ampliarse por etapas durante los próximos años FotoEdgeConneX

Este desarrollo corresponde a la primera etapa de un campus mayor. Según confirmó la Corporación de Desarrollo Económico de Bastrop (EDC, por sus siglas en inglés) en octubre de 2025, el plan completo contempla cuatro edificios y una inversión total estimada en US$1400 millones.

En su comunicación institucional, EdgeConneX , que opera más de 80 centros de datos en más de 20 países, detalla que el proyecto AUS01 tendrá un diseño Tier III, una clasificación técnica que indica un alto nivel de confiabilidad operativa y la posibilidad de realizar tareas de mantenimiento sin interrumpir el servicio.

El campus será carrier-neutral, es decir, no estará atado a un único proveedor de telecomunicaciones. Además, contará con una capacidad inicial de 96 megavatios, vinculada al consumo eléctrico necesario para sostener la operación de los servidores.

La empresa también subraya que el predio fue planificado para permitir expansiones futuras. Asimismo, detacó que ofrecerá acceso multicloud, lo que habilita la conexión con distintas plataformas de computación en la nube, además de enlaces directos a redes de alcance nacional. Aunque el campus se desarrollará en Cedar Creek, la compañía lo incluye dentro del mercado del área metropolitana de Austin.

Este tipo de instalaciones concentra servidores y sistemas que permiten procesar información de forma continua y a gran escala FotoEdgeConneX

¿Por qué el condado de Bastrop gana peso en el mapa tecnológico?

El nuevo centro de datos se suma a una serie de proyectos que modifican el perfil productivo del condado. Según la EDC, la región atraviesa un proceso de crecimiento vinculado a tecnología, manufactura avanzada y producción audiovisual, acompañado por planificación de largo plazo.

La ubicación fue elegida por su cercanía a nodos urbanos clave y por las condiciones favorables para la industria tecnológica Google maps

Entre las iniciativas destacadas figura la expansión de SpaceX / Starlink, que supera el millón de pies cuadrados (93.000 metros cuadrados), genera más de 400 empleos y representa una inversión de US$280 millones. También avanza en la zona el Line204 Texas, un complejo de estudios cinematográficos de 221 hectáreas sobre el río Colorado.