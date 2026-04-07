La reacción de Greg Abbott tras el rescate del piloto derribado en Irán: “Orgulloso de nuestros héroes”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró el exitoso rescate de un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense derribado en territorio iraní tras una operación de alta complejidad. El mandatario republicano expresó su “orgullo” por los equipos de élite que lograron extraer al oficial de armas en las cercanías de Isfahán.

Qué dijo el gobernador Greg Abbott sobre el piloto rescatado en Irán

El líder texano agradeció a las fuerzas involucradas por el trabajo y resaltó su valentía para realizar la misión de rescate de forma exitosa.

Greg Abbott felicitó a las Fuerzas Armadas por el rescate del piloto estadounidense X Greg Abbott

“Contra todo pronóstico, nuestros valientes hombres y mujeres trajeron a este aviador de vuelta a casa”, escribió Abbott en X. Y agregó: “Orgullosos de los héroes que hicieron posible este rescate”.

Los detalles del rescate del piloto estadounidense en Irán

El coronel de la Fuerza Aérea que fue rescatado recientemente por las tropas norteamericanas, cuya identidad permanece bajo reserva, logró evadir la captura por parte de los soldados iraníes durante 36 horas en terreno hostil, según informó el New York Post.

El militar escaló una cresta de más de 2000 metros de altura mientras las fuerzas iraníes iniciaban una persecución para obtener la recompensa ofrecida por su cabeza.

Sin embargo, los avances eran obstaculizados por ataques de drones estadounidenses MQ-9 Reaper que bombardeaban con misiles para defender al piloto.

Armado únicamente con una pistola, el aviador permaneció oculto en una grieta de la montaña hasta la llegada de los equipos de rescate.

Presuntas tareas de rescate norteamericanas en Irán

Según el New York Post, la misión involucró al Equipo SEAL 6, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y una flota de aeronaves especializadas que ingresaron 320 kilómetros dentro de Irán.

Los comandos construyeron una pista de aterrizaje avanzada para facilitar la extracción del personal y del piloto rescatado.

De acuerdo con esta versión, la CIA orquestó una maniobra de distracción con información falsa para confundir a los perseguidores sobre el paradero real del militar.

Por último, el aviador recibió traslado inmediato a Kuwait para recibir tratamiento médico por sus heridas graves tras siete horas de misión.

Donald Trump también reaccionó al rescate del piloto estadounidense

El presidente Donald Trump confirmó el éxito de la operación mediante un mensaje donde calificó al piloto como un “valiente guerrero”.

El mandatario destacó el peligro extremo de la misión y anunció una rueda de prensa en el Despacho Oval para ofrecer más detalles.

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo porque su comandante en jefe, el secretario de Guerra, el presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes monitoreaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate”, escribió en su cuenta de Truth Social.

La amenaza de Trump a Irán

“El oficial de sistemas de armas desaparecido del F-15E de la USAF derribado ya está a salvo y de vuelta en manos estadounidenses. Un oficial que participaba en la vigilancia de la operación de búsqueda y rescate en el sur de Irán describió la increíble tenacidad del aviador: evadió ascender a una cresta de 7000 pies. Llevaban todo el día dándoles una paliza a los tipos que lo perseguían. Fue una locura”, dijo, por su parte, en la red social X Toby Harnden, veterano corresponsal de guerra.