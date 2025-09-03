La respuesta de Greg Abbott a J.B. Pritzker sobre el desembarco de la Guardia Nacional de Texas en Chicago

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, expresó su preocupación ante las intenciones de la administración de Donald Trump de enviar efectivos de la Guardia Nacional a Chicago. En ese sentido, el líder de Texas, Greg Abbott, respondió sobre las autoridades de su estado.

Qué dijo Pritzker sobre el envío de la Guardia Nacional de Texas a Chicago

El martes 2 de septiembre, el demócrata ofreció una conferencia de prensa para abordar el despliegue de tropas federales en la ciudad de Illinois. En la intervención, un periodista le consultó sobre el origen de la información que proporcionó sobre que efectivos del Estado de la Estrella Solitaria se desplazarían al territorio. “No voy a revelar mis fuentes”, puntualizó.

Governor Pritzker holds a press conference addressing the people of Illinois amid reports of federal deployments to Chicago https://t.co/VGCm3cZqrL — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 2, 2025

Pritzker agregó: “Son personas que son estadounidenses patriotas que trabajan en la administración o en las diversas ramas del ejército y que han estado dispuestas a compartir lo que saben con nosotros”.

Esta afirmación se dio en el contexto de que Trump amenazó al líder estatal con intervenir en Chicago, igual que sucedió previamente en Los Ángeles (California) o Washington D.C., al calificar la ciudad como “la peor y más peligrosa del mundo”.

“Estos esfuerzos no tienen como objetivo combatir el crimen ni hacer que las comunidades sean más seguras”, aseveró Pritzker en su perfil de X. Y añadió: “Se trata de Donald Trump poniendo a prueba su poder y produciendo drama político para encubrir su propia corrupción”.

El demócrata cuestionó las intenciones del presidente Trump en Chicago X/@GovPritzker

Greg Abbott respondió sobre el envío de efectivos de Texas a Chicago

En declaraciones remarcadas por Austin American Statesman, el republicano negó la afirmación del gobernador de Illinois sobre la llegada de oficiales de su territorio a la ciudad.

“Texas no se está preparando para desplegar tropas en Illinois”, señaló un portavoz de la administración de Abbott.

Pritzker acusó a Trump de recortar presupuesto sobre seguridad en Illinois

La administración federal enmarcó el despliegue de efectivos en Chicago en reforzar la seguridad de la ciudad. El gobernador demócrata señaló al presidente estadounidense por reducir los fondos destinados a combatir esa problemática.

Pritzker indicó que no existe ninguna emergencia en Chicago para el envío de efectivos X/@GovPritzker

“Mi pregunta es: ¿por qué Trump recortó 468 millones de dólares del presupuesto de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) en su desagradable proyecto de ley insignia?“, aseveró.

Y continuó: “¿Por qué recortó la financiación de la agencia responsable de sacar las armas de nuestras calles en casi un 30%? ¿Por qué eliminó 1465 puestos de una agencia que es tan crítica para reducir la violencia armada?“.

En ese sentido, Pritzker destacó que, a su vez, la administración de Trump destinó presupuesto adicional al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para reforzar el control migratorio.

“No hay ninguna emergencia que justifique el despliegue de tropas a Chicago. Está insultando a los habitantes al llamar a nuestro hogar un infierno y cualquiera que tome sus palabras al pie de la letra también los está insultando”, concluyó en su perfil de la red social.