Buenas noticias en Texas: los alquileres en Austin bajaron 20% y ya están en niveles de 2019

El mercado inmobiliario de Austin, Texas experimenta un momento de disminución de los precios de los alquileres de las propiedades. Según los especialistas, el fenómeno se produce debido a varias medidas que actualizaron las normas de edificación y un incremento de la oferta en la ciudad. En paralelo, las ventas también mostraron una disminución, aunque menos marcada.

Caída del alquiler en Austin: las claves del mercado inmobiliario en Texas

El análisis reciente de Apartment List muestra que el alquiler medio nacional aumentó un mensual 0,4% en marzo y ahora se sitúa en 1363 dólares.

En la capital de Texas, la situación es distinta, ya que durante el último año experimentó una tendencia a la baja en los costos de vivienda.

El precio del alquiler de las viviendas experimentó una caída del 6% en la capital de Texas, Austin Freepik

De acuerdo al informe, las cifras de Austin se destacan especialmente en el sector de alquileres, como sucede en otras ciudades similares.

Los datos recopilados indican que el valor promedio de las rentas en la capital de Texas cayó un 6% durante el último año, la mayor disminución registrada entre las grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Además, bajó más del 20% desde su pico registrado en 2022. Los aspectos más destacados del informe son:

Retorno a niveles prepandemia: el alquiler medio en Austin se sitúa en US$1274. Esto representa un regreso a los índices de precios de 2019, lo que significa que, ajustado a la inflación de 2026, el valor es considerablemente más barato que antes de la pandemia.

el alquiler medio en Austin se sitúa en Esto representa un lo que significa que, ajustado a la inflación de 2026, el valor es considerablemente más barato que antes de la pandemia. Impacto en viviendas nuevas: en el periodo reciente, las rentas descendieron con mayor agresividad en los edificios de ‘clase A’ o de lujo. La saturación de unidades nuevas obligó a los desarrolladores a reducir precios para captar inquilinos, lo que eventualmente generó un efecto de cascada que presionó a la baja los costos en edificios de clase C o más antiguos.

en el periodo reciente, las rentas descendieron con mayor agresividad en los edificios de ‘clase A’ o de lujo. La obligó a los desarrolladores a reducir precios para captar inquilinos, lo que eventualmente generó un efecto de cascada que presionó a la baja los costos en edificios de clase C o más antiguos. Venta vs. alquiler: aunque los arrendamientos mostraron una baja notable, el informe indica que los precios de las viviendas para la venta no experimentaron una moderación tan marcada en comparación.

Por qué bajan los alquileres en Austin: oferta récord y reformas urbanas en Texas

Los investigadores de Apartment List repararon en que el área metropolitana de Austin destaca por autorizar la construcción de nuevas viviendas a un ritmo más rápido que cualquier otra zona del país.

Esto, junto con otros factores, es una de las causas de la reducción del precio de alquileres en el último año:

Aumento de la oferta: entre 2015 y 2024, Austin añadió 120 mil nuevas propiedades. Esto aumentó su inventario total en un 30%. La ciudad tiene el mercado que ha construido más viviendas multifamiliares per cápita por un margen considerable.

entre 2015 y 2024, Austin añadió nuevas propiedades. Esto aumentó su inventario total en un 30%. La ciudad tiene el mercado que ha construido más viviendas multifamiliares per cápita por un margen considerable. Reformas de políticas (Movimiento YIMBY): la ciudad implementó diversas reformas para facilitar la construcción, como la eliminación de requisitos mínimos de estacionamiento, actualización de códigos de zonificación para permitir edificios de apartamentos más altos y bonificaciones de densidad para desarrolladores que reserven unidades para rentas bajas.

la ciudad implementó diversas reformas para facilitar la construcción, como la eliminación de requisitos mínimos de estacionamiento, actualización de códigos de zonificación para permitir edificios de apartamentos más altos y bonificaciones de densidad para desarrolladores que reserven unidades para rentas bajas. Dinámica del mercado: algunos analistas sugieren que la caída también es parte de un ciclo natural de “auge y caída”, donde los constructores respondieron a los altos precios de la era de la pandemia con un exceso de oferta que ahora empuja los precios hacia abajo.

Tanto la modificación de normas locales como la dinámica natural del mercado inmobiliario son causas posibles de la tendencia a la baja de los alquileres en Austin Freepik

“Pocas ciudades han tomado tantas medidas diferentes como Austin“, reflexionó al respecto Alex Horowitz, director de proyecto de la iniciativa de política de vivienda de Pew Research, en diálogo con Vox.

Ciudades de EE.UU. donde caen los alquileres en 2026: ranking de mercados con baja de precios

Junto con la capital del Estado de la Estrella Solitaria, otras áreas metropolitanas de gran tamaño experimentaron una reducción del precio del alquiler en los últimos 12 meses:

San Antonio, Texas : caída interanual de 4,8%.

: caída interanual de 4,8%. Denver, Colorado : caída interanual de 4,6%.

: caída interanual de 4,6%. Phoenix, Arizona : caída interanual de 4,5%.

: caída interanual de 4,5%. Tampa, Florida : caída interanual de 4,5%.

: caída interanual de 4,5%. Nueva Orleans, Louisiana : caída interanual de 4,1%.

: caída interanual de 4,1%. Tucson, Arizona : caída interanual de 4,1%.

: caída interanual de 4,1%. Las Vegas, Nevada : caída interanual de 3,4%.

: caída interanual de 3,4%. Orlando, Florida : caída interanual de 3,2%.

: caída interanual de 3,2%. Memphis, Tennessee: caída interanual de 3%.