Las tres ciudades de Texas que están entre las más baratas de EE.UU. para comprar una vivienda

Texas tiene tres ciudades entre las más asequibles de Estados Unidos para comprar una casa, según un ranking elaborado por la compañía inmobiliaria Redfin. El estudio analizó 1751 lugares del país y evaluó qué tan accesible resulta adquirir una casa en función de los ingresos promedio de los hogares y los precios locales.

Cuáles son las tres ciudades de Texas consideradas de las más baratas de EE.UU.

Redfin, compañía famosa por sus rankings y evaluaciones a las tendencias inmobiliarias, las posicionó de la siguiente manera:

Atascocita : puesto 20

: puesto 20 Spring : puesto 34

: puesto 34 Leander: puesto 54

Para elaborar el informe, los analistas tomaron en cuenta cuánto del ingreso mensual promedio de un hogar se destina al pago de la hipoteca. Según el criterio de la firma, un gasto saludable no debería superar el 30% del ingreso.

Adquirir una vivienda en Estados Unidos siempre es costoso, menos en las ciudades de este ranking (Pexels/Jakub Zerdzicki)

Sin embargo, es importante aclarar que Redfin no analizó la calidad de vida de ninguna de las ciudades. Se centra exclusivamente el factor económico vinculado a la compra de vivienda.

Atascocita, la ciudad más barata de Texas para comprar casa

Ubicada en el sureste de Texas, en el condado de Harris, Atascocita es la ciudad texana mejor posicionada del ranking. El precio promedio de las viviendas es de US$319.090, mientras que los hogares destinan alrededor del 21,4% de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca.

El ingreso familiar promedio en la ciudad ronda los US$114.443, y cuenta con una población cercana a los 101 mil habitantes, lo que la convierte en una zona residencial de perfil tranquilo.

Spring, segunda ciudad texana barata

Spring, también ubicada en el condado de Harris, aparece en el puesto 34 del ranking. Allí, el valor promedio de una vivienda es de US$252.143.

El ingreso anual promedio de un hogar es de US$86.888, y el porcentaje destinado al pago de la vivienda se ubica sobre 22,2%, dentro de los parámetros considerados sostenibles por los especialistas.

La firma inmobiliaria destacó las 100 ciudades más baratas de EE.UU. Freepick

Leander, una opción asequible en el centro de Texas

Leander se encuentra en el condado de Williamson y ocupa el puesto 54 del listado nacional. El precio promedio de una vivienda es de US$423.991, mientras que el ingreso familiar ronda los US$140.180.

Para comprar una propiedad, la gente suele destinar un 23,2% del ingreso al pago hipotecario. La cifra porcentual es considerada sana financieramente, dentro del parámetro establecido por los especialistas de Redfin.

En qué parte de EE.UU. son más baratas las casas

Más allá de que Texas tenga tres de las ciudades más económicas, hay otros lugares del territorio estadounidense que poseen mejores precios. Los más asequibles están en regiones del oeste y sur del país.

Bellefontaine Neighbors, Missouri

Ferguson, Missouri

Detroit, Michigan

Broussard, Louisiana

Bayou Cane, Louisiana

West Mifflin, Pennsylvania

Moss Point, Mississippi

Dunbar, West Virginia

Garfield Heights, Ohio

Spanish Lake, Missouri

Muchas de las ciudades que aparecen en el ranking, no son las grandes metrópolis de Estados Unidos; son lugares más pequeños Facebook/City of McAllen TX Government

En ese sentido, los costos de vivienda del top 10 son menores a los US$300 mil. Es un precio llamativo, sobre todo bajo la premisa de que después de la pandemia el mercado inmobiliario en Estados Unidos tuvo una aceleración y las hipotecas se fueron a los cielos.

Incluso Asad Khan, economista de Redfin, dijo que el fenómeno fue tan preocupante para los estadounidenses, que muchos comenzaron a ver la compra de vivienda como una utopía.

No obstante, concluyó con que todavía hay oportunidad de ser propietario y enfatizó en las 100 ciudades que incluye el ranking. “Pero, aunque no lo creas, todavía hay muchas zonas, principalmente en el Cinturón Industrial y el Sur, donde comprar una vivienda es económicamente cómodo”, aseveró.