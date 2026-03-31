Viviendas asequibles en Houston: el nuevo complejo 100% para alquilar que se suma a la tendencia build-to-rent

Cypress Manor abrió en Cypress, al noroeste de Houston, con 44 viviendas tipo dúplex destinadas al alquiler. El proyecto se incorpora al avance del formato build-to-rent en Texas, una modalidad que busca captar a quienes priorizan espacio, privacidad y servicios residenciales sin comprar una propiedad.

Cómo es Cypress Manor, el nuevo complejo de casas para alquilar en Houston

El emprendimiento fue desarrollado por Alexander Grene Development y está integrado por 44 unidades estilo dúplex, orientadas a un público que busca vivir en un entorno de casa tradicional, pero sin asumir una hipoteca ni los costos iniciales de compra.

El contrato de arrendamiento mínimo es de 13 meses cypressluxuryliving.com

Según lo retomado por Realty News Report, las viviendas de Cypress Manor cuentan con:

Tres dormitorios

Dos baños y medio

Techos altos

Cocinas de diseño funcional

Tecnología inteligente para el hogar

Patios traseros privados

Además de una distribución orientada a familias, parejas o profesionales que requieren mayor superficie que la que suele ofrecer un departamento tradicional. Ese conjunto de prestaciones apunta a diferenciar el producto dentro del mercado de alquiler residencial del área de Houston.

El modelo busca responder a una demanda específica: personas que valoran la independencia y la privacidad, pero que no están en condiciones de comprar o no desean comprometerse con una propiedad a largo plazo. En ese sentido, el alquiler de casas nuevas aparece como una opción intermedia entre el departamento urbano y la vivienda propia.

“Hoy en día, los residentes buscan comunidades que promuevan el bienestar y espacios bien diseñados, tanto interiores como exteriores", señaló AG Gupt, presidente de Alexander Grene Development, en un comunicado retomado por Realty News Report. “Cypress Manor es un lugar donde los vecinos pueden conectar, se fomenta la actividad física y los valores compartidos crean una experiencia de vida dinámica”, agregó.

Las residencias no fueron presentadas como un complejo subsidiado, sino como una alternativa residencial para quienes necesitan alquilar una casa con servicios modernos en un contexto donde comprar resulta más difícil por el valor de las propiedades y el costo del financiamiento.

Las residencias cuentan con tecnología de casa inteligente y patios traseros privados cypressluxuryliving.com

Cuál es el valor de las viviendas de Cypress Manor

Para el complejo Cypress Manor, según el sitio web oficial, los detalles sobre el costo del alquiler y los requisitos para los solicitantes son los siguientes:

Precio base : el alquiler de las unidades comienza en US$2195 por mes .

: el alquiler de las unidades comienza en . Tarifa de amenidades : se aplica un cargo adicional de US$175 por concepto de servicios o amenidades del complejo.

: se aplica un cargo adicional de por concepto de servicios o amenidades del complejo. Depósito de seguridad : equivale a un mes de alquiler y se paga al momento de la firma del contrato.

: equivale a y se paga al momento de la firma del contrato. Tarifa de solicitud : tiene un costo no reembolsable de US$50 por cada solicitante mayor de 18 años.

: tiene un costo no reembolsable de mayor de 18 años. Servicios públicos : el inquilino es responsable del pago de todos los servicios, lo que incluye electricidad y agua .

: el inquilino es responsable del pago de todos los servicios, lo que incluye . Mascotas (si aplica): se permiten hasta dos mascotas con una tarifa no reembolsable de US$250. El alquiler mensual por mascota es de entre US$25 y US$50, según el peso.

Cuáles son los requisitos para alquilar una vivienda en Cypress Manor

Para calificar para una de estas viviendas, según la información oficial, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Ingresos mensuales : el hogar debe demostrar ingresos mensuales combinados de al menos tres veces el valor del alquiler .

: el hogar debe demostrar ingresos mensuales combinados de al menos . Historial de alquiler : se requiere una verificación de antecedentes de alquiler positiva, con referencias de propietarios anteriores. No se permiten personas con desahucios en los últimos cinco años ni contratos de arrendamiento incumplidos.

: se requiere una verificación de antecedentes de alquiler positiva, con referencias de propietarios anteriores. No se permiten personas con en los últimos cinco años ni contratos de arrendamiento incumplidos. Antecedentes penales : no debe haber condenas por delitos graves en los últimos diez años .

: no debe haber condenas por delitos graves en los últimos . Crédito : se requiere un crédito satisfactorio , aunque se pueden considerar co-firmantes si no se cumple totalmente con este criterio.

: se requiere un , aunque se pueden considerar co-firmantes si no se cumple totalmente con este criterio. Identificación : es obligatoria una identificación con foto emitida por el gobierno de EE.UU.

: es obligatoria una identificación con foto emitida por el gobierno de EE.UU. Seguro de inquilino : antes de mudarse, se debe presentar prueba de un seguro de inquilino con una cobertura de responsabilidad mínima de US$100 mil .

: antes de mudarse, se debe presentar prueba de un seguro de inquilino con una cobertura de responsabilidad mínima de . Término del contrato : el contrato de arrendamiento mínimo es de 13 meses .

: el contrato de arrendamiento mínimo es de . Ocupación: el límite máximo es de dos personas por dormitorio, de acuerdo con las regulaciones de Texas.

El complejo acepta solicitudes a través de su sitio web o por medio de un mensaje de texto al (281) 602-2927.

El límite máximo es de dos personas por dormitorio, de acuerdo con las regulaciones de Texas cypressluxuryliving.com

Bienestar, espacios abiertos y vida comunitaria en Cypress, Texas

Uno de los ejes centrales de Cypress Manor es el uso del espacio exterior como parte de la experiencia residencial. El complejo incluye estaciones de ejercicio al aire libre, recorridos internos y un diseño orientado a promover actividades fuera de la vivienda, una tendencia cada vez más visible en proyectos suburbanos.

También cuenta con un jardín Zen con laberinto para meditación, un área pensada para actividades de pausa y relajación. A eso se suma un circuito para mascotas y la conexión directa con el sendero Cypress Creek, un punto que refuerza el vínculo entre el desarrollo y el entorno natural de la zona.