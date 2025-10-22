Las dos ciudades de Texas que están entre las más baratas del mundo para alquilar, según un estudio
Un informe internacional reveló qué porcentaje de ingresos se destinan en el arrendamiento de viviendas, y dos metrópolis del estado de la Estrella Solitaria aparecen entre los primeros puestos del ranking
Un estudio que analizó la asequibilidad del alquiler en 80 ciudades principales a nivel mundial, colocó a dos urbes de Texas entre las primeras diez: Austin y Dallas. El informe Global Housing Affordability Trends (2025) elaborado por la gestora de activos DWS Group, comparó la proporción entre el arrendamiento y el ingreso para determinar la posición de cada una.
Austin y Dallas: las ciudades más baratas para alquilar en Texas
Austin ocupó el tercer lugar a nivel mundial en cuanto al acceso a la vivienda para los inquilinos, con 23,4% del ingreso destinado al rentar una casa o apartamento. Por su parte, el sexto lugar en el ranking global fue para Dallas, con 23,8%.
El informe explica que las ciudades más baratas a menudo se benefician de una combinación de niveles de alquiler moderados con un sólido crecimiento salarial y una oferta menos restringida.
A pesar de que se encuentran entre las más baratas del mundo, la investigación señala que, en promedio, los hogares ahora asignan el 38% de su salario disponible a vivienda. Este porcentaje supera la pauta popular de que el 30% de los salarios en bruto debería destinarse a los gastos de arrendamiento, lo que sugiere que los costos se volvieron más onerosos para las finanzas domésticas.
También detallaron que la asequibilidad se evalúa en función de qué tan manejables son estos montos en relación con las ganancias de los residentes. Los autores enfatizan la importancia de evaluar tanto la proporción entre el pago de su casa y el ingreso (rent-to-income ratios) como el poder adquisitivo residual (residual spending power).
Las tendencias de los alquileres de Austin y Dallas
Otro informe publicado por Kut News a principios de año, respalda el estudio global presentado por DWS Group. Según este, Austin experimenta la disminución más pronunciada en los arrendamientos solicitados en todo Estados Unidos. En gran parte se debe al auge de la construcción de apartamentos.
Los expertos y economistas explican que la capital texana atraviesa una lógica “corrección” del mercado, después de que en promedio los alquileres aumentaron un 29% entre 2021 y 2023.
Por su parte, Dallas, a pesar de establecerse en el puesto seis de la lista mundial, en el área del Norte de Texas (DFW, por sus siglas en inglés) los apartamentos y viviendas tienden a subir.
Si bien los alquileres en DFW también han estado a la baja, no disminuyeron tan rápidamente como los de Austin. Este área afronta algunas de las mayores ganancias de población en el país norteamericano, mientras que el crecimiento demográfico de la capital texana se ha desacelerado.
La mejor ciudad y peor ciudad para arrendar en EE.UU.
De acuerdo con el mismo informe de DWS Group, Salt Lake City fue clasificada como la más barata del mundo. Simon Wallace, codirector global de investigación inmobiliaria en DWS, explicó a Bloomberg que “Estados Unidos aún ofrece algunos de los alquileres más asequibles”.
En el extremo opuesto, Nueva York aparece entre las urbes con peor índice de acceso a la vivienda, donde las subas récord afectan incluso a hogares de ingresos altos. El acceso a un lugar para vivir, advirtió el estudio, sería uno de los temas clave en las próximas elecciones municipales.
