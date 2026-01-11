Ley HB 247 en Texas: las construcciones en la frontera con México que aplican para una exención de impuestos

La ley HB 247 de Texas establece exenciones fiscales para ciertos propietarios que tengan inmuebles en la frontera con México. De acuerdo con la norma, no tendrán que pagar impuestos más elevados que deriven de infraestructura usada para controlar los límites del territorio estadounidense. En el texto, se define cuáles son las obras que califican bajo esta normativa. Además, se estipula qué condados pueden acceder.

Cuáles son los tipos de infraestructura que permiten una exención fiscal en la ley de Texas

De acuerdo con lo que indica el texto de la norma firmada por Greg Abbott, la exención impositiva se aplica sobre el incremento en el valor tasado de una propiedad real que surja de la instalación o construcción de infraestructura de seguridad fronteriza.

La ley de Texas sobre exenciones impositivas a propiedades de condados fronterizos obtuvo la firma de Greg Abbott Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

La definición que hace la ley es amplia. Sobre el punto de la infraestructura se desprenden algunas claves:

Aplica a cualquier mejora diseñada para vigilar o impedir el movimiento de personas u objetos que crucen la frontera entre Texas y México fuera de los puertos de entrada oficiales.

entre Texas y México fuera de los puertos de entrada oficiales. La ley comprende como infraestructura a muros, barreras, vallas, carreteras, trincheras, alambres o cualquier tipo de tecnología que se haya instalado con ese fin.

que se haya instalado con ese fin. Concretamente, la norma exige que la obra esté fijada al terreno y cumpla con una función fronteriza.

y cumpla con una función fronteriza. No se distingue en infraestructura visible o subterránea.

Además, para que un residente pueda aplicar a la exención es necesario un vínculo legal sobre la mejora bajo dos marcos posibles: un acuerdo escrito calificado con el estado o el gobierno federal, o terrenos que estén sujetos a una servidumbre registrada y otorgada por el propietario para fines de seguridad fronteriza.

La HB 247 de Texas solo permite una exención de impuestos parcial

Los propietarios que se beneficien del recurso que plantea la ley no estarán 100% exentos. El beneficio aplica sobre el aumento del valor que haya tenido la propiedad por las obras de infraestructura fronteriza.

Propiedades de condados fronterizos de Texas pueden acceder a una exención fiscal MIKE OSBORNE - NYTNS

Sin embargo, los residentes todavía estarán sujetos al pago del valor base de su propiedad. Para poder acceder a la rebaja, deberán presentar una solicitud ante el tasador principal del distrito correspondiente.

En ese sentido, la ley de Texas establece que una vez que se otorgó una exención, no es necesario volver a reclamarla en años posteriores, a excepción de que haya un cambio de propietario.

Sin embargo, los tasadores pueden presentar una nueva solicitud para verificar la calificación de un propietario.

La norma también impone limitaciones para tasadores. Según el texto, tienen prohibido considerar el precio pagado por el gobierno por terrenos o servidumbres destinados a infraestructura fronteriza como referencia para determinar el valor de mercado de otras propiedades.

La ley HB 247 cambia las reglas impositivas para las propiedades de Texas ubicadas cerca de la frontera con México Captura de Univision

Cuáles son los condados que pueden acceder a las exenciones de la ley HB 247

Aunque fue votada como cualquier otra norma estatal, esta regla no se aplica en todo el territorio de Texas.

Solamente quienes sean residentes de los 14 condados que limitan directamente con México están en condiciones de presentar una solicitud para la exención fiscal que plantea la ley. Estos son: