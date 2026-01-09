Hasta US$30.000: Greg Abbott ofrece recompensa por información sobre un delincuente que está entre “los 10 más buscados”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio a conocer que su gobierno ofrece una recompensa de hasta 30.000 dólares a quien proporcione información de un acusado de asesinato. El hombre de origen hispano ya entró a la lista de “Los 10 más buscados” de la entidad.

Abbott ofrece recompensa por información sobre un delincuente

A través de un comunicado, el gobernador anunció que la Oficina de Seguridad Pública ofrece la recompensa de hasta US$30.000 por información que conduzca al arresto de Reynaldo Mata Ríos, acusado del asesinato de Eddy Betancourt, nombrado por el republicano como comisionado de instalaciones del estado.

Reynaldo Mata Ríos, sospechoso de asesinato, fue incluido en la lista de "Los 10 más buscados" de Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) añadió al sospechoso a su lista de los “10 fugitivos más buscados”. En el sitio web oficial se observa al hombre como primero en la lista.

Para ser elegibles para las recompensas en efectivo, los informantes deben proporcionar datos con uno de los siguientes métodos:

Por teléfono, en la línea directa con Texas Crime Stoppers al 1-800-252-TIPS (8477).

A través de la web del sitio Texas 10 Most Wanted.

En línea al completar el formato de este link: www.p3tips.com/tipform.aspx?ID=650.

Al respecto, Abbott indicó: “Animo a los texanos que tengan información sobre este delito a llamar a la línea directa de Texas Crime Stoppers o a enviar una denuncia anónima en línea. Con la ayuda del público, capturaremos a los responsables y los pondremos tras las rejas”.

Las autoridades señalan que el anonimato de quienes llaman está garantizado por ley, independientemente de cómo se envíe la información.

Asimismo, advierte que los fugitivos deben considerarse armados y peligrosos, por lo que no se deben intentar detener por cuenta propia.

Abbott hizo un llamado a los texanos o cualquiera que tenga información sobre el sospechoso de asesinato

El asesinato de Eddy Betancourt en Texas

Betancourt, un empresario de 61 años, fue encontrado muerto en su oficina el 27 de diciembre de 2025 y, al día siguiente, el Departamento de Policía de McAllen emitió una orden de arresto contra Mata Ríos por asesinato.

El sospechoso, de 60 años y residente de Pharr, es descrito como un hombre hispano de aproximadamente 1,83 metros de altura y 88,5 kilos de peso. Tiene ojos y cabello castaños.

De acuerdo con las autoridades texanas, fue visto por última vez cuando cruzó la frontera entre Estados Unidos y México en una camioneta roja el 28 de diciembre de 2025. “Se debe considerar que el sospechoso está armado y es peligroso”, señalan.

Eddy Betancourt se desempeñó como comisionado de Instalaciones de Texas designado por el gobernador

Por su parte, el gobernador dijo: “El estado de Texas se mantiene en constante coordinación con las fuerzas del orden locales para proporcionar todos los recursos necesarios y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y el peso de la ley por este atroz crimen”.

La exigencia de Abbott a México por el caso Betancourt

El gobernador de Texas ya había mostrado interés en el caso del comisionado Betancourt. En un comunicado, emitido el pasado 2 de enero, exigió la extradición inmediata de Mata Ríos.

“El gobierno mexicano, si desea ser considerado ‘una potencia amiga’, debe negarse a ser ‘un santuario y lugar de refugio’ para quienes asesinan a texanos y garantizar que se sometan al debido proceso y asuman las consecuencias de sus actos”, sentenció el republicano.

La exigencia se dirigió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobierno mexicano, de quienes pidió que se coordinen con autoridades estadounidenses para extraditar al presunto asesino a Texas y así pueda enfrentar la justicia.