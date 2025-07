Los inmigrantes en Texas que prefieren esconderse por temor al ICE, incluso si necesitan ir al médico

Un grupo de inmigrantes en Río Grande Valley, Texas, busca evitar contacto con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) para no ser deportados. Como consecuencia, muchos dejaron de asistir a sus citas médicas.

El temor de los migrantes a ir al médico

El aumento de las redadas provocó que los migrantes del extremo sur de Texas no quieran salir de sus casas. Esta situación generó un incremento en las inasistencias a las citas médicas, según consignó AP.

La administración Trump pidió el acceso a los datos de las personas inscriptas en Medicaid como forma de incrementar la cantidad de detenciones por parte del ICE MANDEL NGAN - AFP

Este temor se fundamenta en recientes medidas adoptadas tanto a nivel federal como local. Entre ellas, se encuentra el acuerdo entre Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que permite a la agencia acceder a los datos de los 79 millones de personas inscritas al sistema, y la solicitud del gobierno de Texas para que el personal de urgencias pregunte a los pacientes sobre su estatus migratorio.

Si bien la portavoz de la Asociación de Hospitales de Texas determinó que estas medidas no afectan la atención hospitalaria - según informó CNN - muchas familias prefieren no arriesgarse.

“La gente no se va a arriesgar”, afirmó Cruz-Yarrison, quien dirige la clínica Holy Family Services, Inc. en Weslaco, a AP. “Están siendo separados de sus familias”.

Las consecuencias de la inasistencia en las citas médicas en Texas

La tendencia de desistir de las citas médicas podría generar problemas a largo plazo. De acuerdo con un informe de The New York Times, se incrementarían las enfermedades crónicas no tratadas, complicaciones en el parto y la circulación de enfermedades infecciosas.

A ausentarse a las citas médicas, las embarazadas pueden sufrir complicaciones en el parto

“Estas políticas crean un miedo y una incertidumbre muy real en la gente. Tiene un impacto enorme en la capacidad para funcionar en el día a día”, expresó Lisa Gwynn, pediatra y miembro del comité de asuntos del gobierno federal de la Academia Estadounidense de Pediatría.

En el caso de la comunidad de Río Grande Valley, hay una mayor presencia de algunas enfermedades crónicas como la diabetes u obesidad, en comparación con otras zonas de Texas o incluso Estados Unidos en general.

Más del 48% de la población en Río Grande Valley sufre de obesidad, según informó AP

De acuerdo con los estudios respaldados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), cerca del 48% de la población sufre de obesidad y las mujeres tienen mayor probabilidad de ser diagnosticadas con cáncer de cuello uterino.

Es prediabética y tiene miedo de comprar sus medicamentos: esta es la historia de Juanita

Para abordar las consecuencias directas de las redadas en Texas, está el caso de Juanita, una mexicana de 41 años que cruzó a Estados Unidos desde México hace dos décadas.

Mientras salía de su casa para comprar medicamentos en la farmacia, su esposo le informó que había agentes de inmigración en el estacionamiento de la tienda.

ICE incrementó el aumento de redadas en zonas públicas como estacionamientos, hospitales e iglesias Tanya Lopez

Por temor a ser detenida, la mexicana, quien tiene prediabetes, decidió quedarse en su casa y no reservar sus medicamentos. Esto, debido a que no podía permitirse dejar a su hija de 17 años con síndrome de Down.

“Si me atrapan, ¿quién va a ayudar a mi hija?”, expresó Juanita.