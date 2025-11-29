Malas noticias en Texas: la importante empresa que empezará a despedir a sus empleados el 16 de enero

FedEx decidió cerrar de forma definitiva de su planta en Coppell, Texas, una medida que implicará la pérdida de 856 empleos. La compañía informó en un aviso WARN que los despidos comenzarán en enero de 2026 y avanzarán por etapas hasta completar el cese de actividad en abril de ese año.

Por qué FedEx cerrará su planta en Texas y despedirá a 856 empleados

La firma atribuyó la medida a que trasladará su operación a otra instalación administrada por un nuevo proveedor logístico. En el aviso oficial, FedEx comunicó: “Esta acción es necesaria únicamente por la decisión de nuestro cliente”. El cierre será permanente y se concretará el 29 de abril de 2026, según consta en el documento.

El cierre será definitivo y se completará en abril de 2026 Fedex

En el WARN notice, el gerente de Recursos Humanos de FedEx, Joel Frierson, aclaró además que las desvinculaciones se realizarán de forma escalonada, según el volumen de producción.

La primera oleada afectará a 62 empleados. Desde el 16 de enero de 2026, estas personas recibirán los avisos dentro de los plazos que exige la WARN Act (Ley de Notificación de Ajustes y Reconversión Laboral), la ley federal que obliga a las empresas a informar con un mínimo de 60 días de anticipación antes de concretar despidos masivos o cerrar una planta. Esta normativa busca evitar desvinculaciones abruptas y dar tiempo a los trabajadores para planificar alternativas, buscar empleo o acceder a capacitación.

En el documento presentado ante las autoridades, la compañía también aclaró que no hay personal sindicalizado dentro del establecimiento y que no existen derechos por antigüedad que permitan reubicaciones o reorganización interna de puestos, lo que implica que los afectados dependerán directamente de los plazos y compensaciones establecidas bajo la ley.

A la par del anuncio, el estudio jurídico Strauss Borrelli PLLC informó que abrió una investigación para determinar si FedEx ya ejecutó o inició despidos sin cumplir con el aviso previo obligatorio exigido por la WARN Act.

El objetivo central es establecer si la empresa comenzó las desvinculaciones antes de entregar la notificación formal, o si la comunicó fuera de tiempo, lo que configuraría una infracción y habilitaría reclamos por daños.

La firma indicó que, si se confirma el adelantamiento de los despidos respecto al plazo legal, los trabajadores podrían exigir 60 días de salario y beneficios retroactivos, además de otras compensaciones previstas por ley.

Qué apoyo dará FedEx a los 856 empleados que serán despedidos en Texas

Según Chron, FedEx confirmó que pagará salarios y beneficios hasta el último día de trabajo de cada empleado. Además, la empresa comenzó a publicar vacantes internas para intentar reubicar parte del personal en otras instalaciones cercanas.

Un vocero explicó al Dallas Morning News: “Estamos comprometidos a apoyar a los empleados afectados con asistencia laboral, ayuda para reubicación o indemnización, según corresponda”.

Los despidos comenzarán en enero y se aplicarán por etapas Fedex

El cierre en Coppell se suma a la reducción aplicada en junio en la instalación de Independence Parkway, en Fort Worth, donde la empresa confirmó la salida de 305 personas, con despidos iniciados el 6 de julio y completados el 25 de octubre. La compañía detalló que más de la mitad de los 580 empleados de ese centro fueron alcanzados por la medida.

Cómo afecta el cierre de FedEx al mercado laboral en Texas y EE.UU.

Según The Dallas Morning News, la decisión se da en un contexto de enfriamiento económico regional. Otros recortes recientes se produjeron en empresas como Colonial, Tekni-Plex y Hearst, que en conjunto suman varios cientos de puestos eliminados.

La decisión responde a la salida de un único cliente estratégico Fedex

El norte de Texas, uno de los polos corporativos de mayor crecimiento del país norteamericano, atraviesa una fase de ajustes que sacude sectores como logística, manufactura, banca y medios.