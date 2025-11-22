Qué significa el “polyworking”, la estrategia de los trabajadores en EE.UU. que crece por la inflación

En un escenario marcado por salarios estancados, temor a despidos y una inflación que no cesa en Estados Unidos, algunos trabajadores estadounidenses comenzaron a recurrir a una estrategia que redefine su vínculo con el empleo: multiplicar sus fuentes de ingresos a través de polyworking, trabajo diversificado o paralelo.

Cómo funciona el “polyworking” en Estados Unidos

De acuerdo con Associated Press, el polyworking, como se lo conoce en Estados Unidos, no se trata solo de un ingreso extra ocasional. El término se refiere a la práctica de los trabajadores cuando suman de dos hasta cuatro empleos paralelos y los mantienen como fijos.

Trabajadores en Estados Unidos recurren a varios trabajos a la vez David Zalubowski - AP

De acuerdo con Alexandrea Ravenelle, socióloga e investigadora en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la tendencia es el resultado directo de una presión económica constante.

“Hemos visto salarios estancados, inflación y un aumento del costo de vida, incluso más allá de lo que miden nuestras cifras”, dijo la experta.

A su vez, remarcó que frente a ese escenario, los trabajadores de distintos sectores “buscan formas de complementar y construir una especie de red de seguridad”.

Historias de trabajadores de EE.UU. que hacen “polyworking”

Entre quienes realizan esta práctica está Katelyn Cusick, de 29 años. Su caso ejemplifica la realidad de muchos trabajadores hoy en día. Su jornada se divide así.

Tiempo completo para decorar y diseñar escaparates.

Tiempo parcial para gestionar las redes sociales de influencers para una marca alemana de calzado, dedicándole entre 10 y 15 horas semanales a esta tarea.

Opera una tienda en Etsy donde vende sus pinturas.

Trabaja como acomodadora en conciertos en el Área de la Bahía de San Francisco.

Según contó a AP, los ingresos adicionales le permiten afrontar el costo de vida y el pago de sus préstamos estudiantiles, en un contexto donde su sueldo principal “se mantuvo plano durante varios años”.

Algunos trabajadores combinan empleos digitales para ganar más dinero Shutterstock

Otro caso es el de Josie White, de 31 años, quien encontró su vocación en la salud mental. Tras enfrentar y tratar con éxito su trastorno esquizoafectivo, decidió apoyar a quienes enfrentan problemas similares. Sus jornadas se dividen en:

Trabaja a tiempo completo como recaudadora de fondos para Shelter the Homeless, una organización sin fines de lucro en Salt Lake City,

Incursionó en la oratoria para compartir su experiencia en conferencias y grupos.

White comenzó como voluntaria con las charlas y acumuló experiencia con capacitaciones en organizaciones sin fines de lucro. En el último año, logró concretar diez compromisos como oradora, cuatro de ellos remunerados. “La meta es que me paguen, pero ahora estoy haciendo el trabajo previo para llegar a eso”, dijo.

Sin embargo, no todas las vías son iguales. En el mundo de las apps, algunas opciones generan ingresos inmediatos, aunque con riesgos.

Tal es el caso de Tom Ritter, de Nueva York, quien complementaba lo que ganaba como especialista en gestión laboral en una organización sin fines de lucro, realizando entregas para Instacart y Spark, la plataforma de Walmart. “Incluso esos pocos cientos de dólares adicionales al mes representaban mucho para mí, y todavía lo hacen”, contó.

La suba de precios empuja a la fuerza laboral de Estados Unidos al multiempleo Freepik

Estafas y falsas oportunidades en Estados Unidos

El auge de los trabajos paralelos también abrió espacio para ofertas engañosas.

Ravenelle detectó, por ejemplo, casos de personas que creyeron que ganarían miles de dólares después de ver videos promocionales en redes sociales, cuando no era verdad.

Además, diversificar ingresos implica sacrificar tiempo libre. White trabaja de lunes a jueves entre 40 y 45 horas semanales y utiliza los viernes para practicar y conseguir nuevas oportunidades de oratoria. “No describiría mi vida como equilibrada, pero ¿la estoy disfrutando? Sí. Y creo que eso importa”.

La inflación en Estados Unidos: empuja a los trabajadores a lanzarse al multiempleo

Desde que comenzó 2025, la inflación en Estados Unidos registró un movimiento moderado pero persistente, según los datos oficiales del Bureau of Labor Statistics (BLS).

Los precios en Estados Unidos suben sostenidamente desde comienzos de 2025 Nam Y. Huh - AP

El índice de precios al consumidor marcó en septiembre un aumento del 3% interanual, una cifra que mantiene al costo de vida por encima del objetivo federal, aunque lejos de los picos inflacionarios de años anteriores.

En la comparación mensual, el indicador avanzó 0,3%, reflejando presiones estables en la mayoría de las categorías que componen la canasta.

A lo largo del año, la evolución mes a mes exhibió oscilaciones leves: tras un retroceso en marzo, las variaciones se mantuvieron entre el 0,1% y el 0,4% mensual.