Navidad 2025: dónde conseguir alimentos gratis en Texas

En ciudades como Dallas y en otras partes de Texas, bancos de alimentos y organizaciones religiosas repartirán comida gratis durante la semana de Nochebuena y Navidad. Las familias que requieran de asistencia alimentaria pueden acudir a los diferentes puntos de entrega.

Alimentos gratis en Texas durante Navidad 2025

Algunos de los principales recursos para obtener alimentos gratis en Texas durante la Navidad son el Tarrant Area Food Bank (TAFB, por sus siglas en inglés), el North Texas Food Bank (NTFB, por sus siglas en inglés) y las Catholic Charities Dallas (CCD, por sus siglas en inglés).

Los bancos de alimentos en Texas ofrecen comida preparada y despensas a quienes lo necesiten (Facebook/North Texas Food Bank)

Las CCD tienen despensas móviles que entregan comida sin costo en diferentes horarios y ubicaciones. Según su sitio web, durante la semana de Navidad tendrán el siguiente calendario:

Jan Pruitt Community Pantry

En 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146.

Miércoles 24 de diciembre y viernes 26 de diciembre de 12.00 hs a 15.00 hs.

de 12.00 hs a 15.00 hs. Sirve a los códigos postales 75134, 75146, 75172, 75141, 75241, y 75154.

Joe’s Pantry

En 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251.

Miércoles 24 de diciembre y viernes 26 de diciembre de 10.00 hs a 13.00 hs.

de 10.00 hs a 13.00 hs. Sirve a los códigos postales 75231, 75240, 75251, 75243, y 75081.

Los horarios de atención y ubicaciones pueden estar sujetas a cambios, por lo que los solicitantes de asistencia alimentaria deberán contactar al teléfono 866-223-7500 o al correo electrónico hungerinfo@ccdallas.org.

Además, Dallas News informó que habrá entregas de alimentos el miércoles 24 de diciembre a las 9.30 hs en la Iglesia de Dios Betel, ubicada en Seagoville, 75159 y a las 9.00 hs en H&R Block Distribution, en Dallas, 75211.

Y menciona que otras organizaciones donde pueden otorgar comida durante la Navidad son

OurCalling, Inc, 1702 S Cesar Chavez Blvd., Dallas.

SoupMobile, 3017 Commerce St., Dallas

Dallas Life Foundation, 1100 Cadiz, Dallas

Family Gateway, 711 S. St. Paul, Dallas

CitySquare, 1610 South Malcolm X Blvd., Ste. 350, Dallas

Otros lugares que dan comida gratis en Texas

La organización Tarrant Area Food Bank hace un compilado de los lugares donde entregan alimentos en las zonas de Tarrant, Bosque, Cooke, Denton, Erath, Hamilton, Hill, Hood, Johnson, Palo Pinto, Parker, Somervell y Wise,

Tarrant Area Food Bank cuenta con despensas en diferentes ciudades de la zona (Facebook/Tarrant Area Food Bank )

Según su sitio web, su oficina principal se encuentra en 2600 Cullen Street Fort Worth, TX 76107 y se puede solicitar asistencia alimentaria a través del teléfono 817-857-7100.

Otros sitios en los que se da comida preparada y despensas gratis a quienes lo necesiten son:

Haskell County Food Distribution en 200 E Ave B, Haskell, TX 79521, proporciona informes al teléfono 940-481-1688.

en 200 E Ave B, Haskell, TX 79521, proporciona informes al teléfono 940-481-1688. Goldthwaite Evangelism Center , ubicado en 1105 West Front St. Goldthwaite, TX 76844.

, ubicado en 1105 West Front St. Goldthwaite, TX 76844. Goldthwaite Mobile Pantry , en Goldthwaite, TX 76844, ofrece informes al teléfono 903-312-9521.

, en Goldthwaite, TX 76844, ofrece informes al teléfono 903-312-9521. San Saba Mobile Pantry, localizado en San Saba, TX76877.

Mientras que el NTFB ofrece un mapa en donde los solicitantes pueden consultar el punto de despensas gratis más cercano a su domicilio.

La despensa con comida gratis más cercana a un domicilio puede consultarse en el sitio web de NTFB (Facebook/North Texas Food Bank)

Asimismo, está disponible el calendario de distribución de alimentos móvil de tres principales organizaciones de caridad en Texas, que son las Caridades Católicas, el Dallas College y la Universidad de Texas-Dallas.

Cuáles son los requisitos para obtener comida gratis

Las personas que reciben asistencia alimentaria de una organización socia de Food Bank no tendrá que presentar una declaración de ingresos obligatoria, de acuerdo con el Banco Central de Alimentos de Texas.

La mayoría de las organizaciones pedirán que el solicitante complete un formulario, en el que declara que vive en la zona en la que se brinda asistencia alimentaria y que tiene necesidad de la ayuda.

Las personas que acudan a estos lugares deberán recibir los alimentos sin costo y sin condiciones de participación en algún evento religioso u obligaciones de pago de cuotas. Además, no debe existir discriminación por raza, color, edad, religión, origen nacional, discapacidad, género, orientación sexual o afiliación política.