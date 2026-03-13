LA NACION
Noticias de Texas hoy, en vivo: investigan incidentes con drones en la frontera este viernes 13 de marzo

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Piden una investigación en Texas tras dos incidentes recientes con sistemas láser anti-drones en Texas
Se abre un frente en la frontera: investigan incidentes con drones en Texas

La senadora Tammy Duckworth solicitó una investigación conjunta a los inspectores generales de los departamentos de Transporte, Seguridad Nacional y Defensa tras dos incidentes recientes con sistemas láser anti-drones en Texas.

El derribo de drones causó la suspensión de vuelos en el área (AP Foto/Morgan Lee)
Estos sucesos incluyeron el derribo accidental de un dron gubernamental por parte del ejército el 25 de febrero. Duckworth sostiene que estos eventos generan serias dudas sobre la coordinación entre agencias y la investigación busca revisar el proceso de toma de decisiones, informó Reuters.

La ley sobre shows drag en presencia de menores ya tiene fecha de entrada en vigor

A partir del 18 de marzo, Texas implementará la Ley del Senado 12, que prohíbe espectáculos “orientados sexualmente”, específicamente shows drag, en presencia de menores de edad.

Esta medida entra en vigor después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los EE.UU. anulara una orden que declaraba la ley inconstitucional, lo que permitirá su aplicación estatal mientras el caso continúa en evaluación judicial.

Abbott podrá comenzar a hacer cumplir en Texas la SB 12, que limita los espectáculos públicos de "drag"
Alerta climática: pronostican temperaturas elevadas y riesgo de incendios en Texas

Para este viernes 13 de marzo, Texas espera un clima soleado y más cálido sin probabilidades de lluvia. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), pese a los vientos débiles de diez millas por hora (16 kilómetros por hora), la extrema sequedad del aire mantendrá un peligro elevado de incendios forestales en la zona del Panhandle.

  • San Antonio: registrará una máxima de 79°F (26°C) y una mínima de 52°F (11°C).
  • Austin: los termómetros oscilarán entre los 78°F y 81°F (25,5°C y 27°C) con cielos despejados.
  • Houston: marcará 74°F (23°C) por la tarde y descenderá hasta los 55°F (12,7°C) por la noche con vientos calmos.
  • Fort Worth: alcanzará los 79°F (26°C) con ráfagas de hasta 20 millas por hora (32 kilómetros por hora) y una mínima de 54°F (12°C).
  • Amarillo: el pronóstico indica un pico de 77°F (25°C) y un descenso nocturno a 42°F (5,5°C).
Se esperan condiciones climáticas críticas que favorezcan el fuego en todo el Panhandle
