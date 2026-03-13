Noticias de Texas hoy, en vivo: investigan incidentes con drones en la frontera este viernes 13 de marzo

La senadora Tammy Duckworth solicitó una investigación conjunta a los inspectores generales de los departamentos de Transporte, Seguridad Nacional y Defensa tras dos incidentes recientes con sistemas láser anti-drones en Texas.

El derribo de drones causó la suspensión de vuelos en el área (AP Foto/Morgan Lee) Morgan Lee - AP

Estos sucesos incluyeron el derribo accidental de un dron gubernamental por parte del ejército el 25 de febrero. Duckworth sostiene que estos eventos generan serias dudas sobre la coordinación entre agencias y la investigación busca revisar el proceso de toma de decisiones, informó Reuters.