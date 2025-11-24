Nueva ley para conductores en Texas que complicaría a inmigrantes que no reúnan ciertos documentos

Una reciente actualización administrativa en Texas reconfiguró los requisitos para registrar un vehículo y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el acceso de inmigrantes a trámites esenciales en Estado de la Estrella Solitaria. La medida surgió como una aclaración normativa por parte del Departamento de Vehículos Motorizados (TxDMV, por sus siglas en inglés).

La actualización del TxDMV que impacta en los migrantes de Texas

El TxDMV difundió su boletín del 18 de noviembre de 2025, para especificar los documentos que un solicitante debe presentar al comenzar un registro o renovarlo.

El boletín del Tx DMV marcó un estándar elevado: cualquier documento extranjero (como un pasaporte) deberá estar acompañado por una visa activa o una tarjeta de residencia permanente

Aunque se presentó como una “aclaración” del marco vigente bajo el Transportation Code, Chapter 502, la disposición marcó un punto de inflexión: desde su entrada en vigor, cada persona que busque inscribir un vehículo deberá acreditar identidad mediante una identificación fotográfica aceptada por la agencia.

El documento detalló que, para registros iniciales y renovaciones vinculadas a permisos especiales, se exigirán documentos que permitan verificar la identidad con precisión y que cumplan estándares federales, algo que podría representar un obstáculo para inmigrantes que no cuenten con papeles estadounidenses o con visas en vigor.

Documentación requerida por Texas en registros especiales de vehículos

Los permisos considerados “especiales” abarcan licencias temporales, habilitaciones para transporte agrícola, autorizaciones internacionales y pases de corta duración.

Para todos ellos, el TxDMV aclaró que el solicitante deberá presentar una de las siguientes identificaciones:

Licencia de conducir o tarjeta estatal de identificación emitida por algún estado o territorio estadounidense.

Pasaporte estadounidense o de otro país.

Tarjeta militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Credenciales emitidas por la OTAN o bajo un acuerdo de Fuerzas Aliadas.

Documentos de identidad expedidos por el Departamento de Seguridad Nacional, Servicios de Ciudadanía e Inmigración o el Departamento de Estado.

Licencia vigente para portar armas emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Requisitos que impone Texas para otros registros y renovaciones de vehículos

Para el resto de los trámites, que incluyen la mayoría de las inscripciones comunes, el TxDMV redujo la lista de documentos aceptados, pero mantuvo la exigencia de identificar al solicitante con un instrumento oficial y vigente.

Los ciudadanos deberán presentar una licencia de conducir reconocida bajo los parámetros de la REAL ID Act de 2005, un pasaporte estadounidense o extranjero válido, o una licencia de portación de armas emitida por Texas.

En tanto, cualquier documento extranjero deberá estar acompañado por una visa activa o una tarjeta de residencia permanente, además de un sello de ingreso legal otorgado por autoridades de seguridad de Estados Unidos. Esto implica que un pasaporte de otro país no será suficiente por sí solo.

El organismo añadió que las renovaciones podrán verificarse a través de la plataforma Texas-by-Texas, un sistema digital que corrobora automáticamente si un solicitante cuenta con una licencia estatal texana activa.

Sin embargo, quienes no tengan una identificación cargada en esa base de datos deberán asistir en persona o enviar sus documentos por correo al recaudador de impuestos del condado o a un concesionario habilitado.

La denuncia política previa: ¿Texas permitió que inmigrantes ilegales registren vehículos?

Semanas antes de que el TxDMV difundiera este boletín, la controversia ya había tomado impulso. Según consignó Blaze Media, el representante estatal Brian Harrison envió el 4 de noviembre pasado una carta formal al organismo para exigir una investigación, luego de que su oficina recibiera versiones que señalaban que inmigrantes sin estatus regular habrían logrado registrar vehículos en Texas.

“Para mi sorpresa, al investigar, verificamos que estos reportes eran reales”, escribió Harrison en su misiva, citada por Blaze Media.

El legislador interpretó que la autoridad que el Texas Transportation Code le otorgaba al organismo habría sido utilizada de manera demasiado amplia.

En su carta, Harrison parafraseó la disposición estatal que indica que toda solicitud “debe estar acompañada por una identificación personal determinada por la regla del departamento” y cuestionó si el TxDMV había implementado controles para determinar si los dueños de los vehículos se encontraban legalmente en el país norteamericano antes de aprobar los registros. Según su postura, la agencia debía verificar la condición migratoria, incluso si la ley no exigía expresamente ese paso.

El legislador republicano advirtió que, si el departamento no actuaba con rapidez, impulsaría un proyecto de ley para obligar a corroborar el estatus legal antes de autorizar cualquier inscripción vehicular.

Además, subrayó que el TxDMV tenía facultades suficientes para “hacer lo correcto” sin necesidad de una sesión legislativa adicional, que no se celebrará hasta 2027, salvo convocatoria extraordinaria.